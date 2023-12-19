Trump Ohio Senatosu GOP ön seçimlerinde Bernie Moreno'yu destekliyor

Toplantı hakkında bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın yakın müttefiki olan ve Moreno'nun Senato kampanyasını uzun süredir destekleyen Ohio Senatörü JD Vance'in Cuma günü Mar-a-Lago'da yapılan bir toplantı sırasında eski başkanı Moreno'nun adaylığını desteklemeye çağırmasının ardından Trump'ın desteğinin geldiğini söyledi.

Kaynağa göre Trump bu görüşmede önümüzdeki günlerde Moreno'yu destekleyeceği konusunda anlaştı.

Moreno, Ohio Dışişleri Bakanı Frank LaRose'un da dahil olduğu kalabalık bir Cumhuriyetçi önseçimde, gelecek yıl yeniden seçilmek için yarışan en kırılgan iki Demokrat adaydan biri olan Senatör Sherrod Brown'ı yerinden etmeye çalışıyor.

Trump'ın eyalet ve yerel yarışlarda bir dizi destek verdiği 2022 ara seçim döngüsünün aksine, eski başkan 2024 yarışları öncesinde destek konusunda çok daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Eski başkan daha önce Moreno'yu sosyal medya üzerinden övmüş ve ikili geçtiğimiz birkaç ay içinde birkaç kez yüz yüze görüşmüştü.

Moreno 2022'de Senato için başarısız bir kampanya yürütmüş, kampanyasına kişisel servetinden milyonlarca dolar borç vermiş ve nihayetinde yarıştan çekilerek rakiplerinden biri olan Vance için kampanya yürütmüştü.

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Kaynak: edition.cnn.com