Trump öfkeli Noel konuşmasında bölücü bir yılın habercisi

Bu Donald Trump'ın tarzı değil.

Eski başkan, Noel arifesi ve Noel gününü kapsayan, büyük ölçüde hukuki sorunları nedeniyle internette bir öfke ve kin seli yaratarak, 2024'teki çok önemli seçim yılında ulusa yaşatacağı anlaşmazlıkların ve kişisel takıntılarının bir ön gösterimini yaptı.

Trump, Başkan Joe Biden ve özel danışman Jack Smith'e öfkelenerek, 2020 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalma girişimlerinin Amerikan demokrasisinin hayati bir savunmasını temsil ettiği ve bu nedenle tamamen yasal olduğu yönünde geniş ve yanlış iddialarda bulundu. Trump, Truth Social ağında blok harflerle yazdığı küfürlerle, 1940'lardaki Nazi demagojisiyle karşılaştırmalara neden olan göçmenlik konusundaki aşırı söylemini tırmandırdı ve bir sonraki seçimi kazanması halinde otokrasiden korkan eleştirmenlere sınırsız başkanlık yetkisi görüşünü tekrarladı.

Cumhuriyetçilerin adaylık yarışında oy verme işleminin başlamasına sadece üç hafta kala, önde giden aday aynı zamanda üç yıl önce seçimlerde hile yapıldığına dair asılsız iddiaların hala siyasi projesinin temelini oluşturduğunun da altını çizdi. Noel'i kutlayan Amerikalıların sevdikleriyle bir araya geldiği ve bir an olsun huzur bulmaya çalıştığı bir dönemde sarf ettiği bu sözler, öfkeli bir ruh haline ve aşırı inkârcılığa işaret ediyor. Bunlar Trump'ın mizacı ve yeniden başkomutan olarak görev yapmaya uygunluğu konusunda yeni endişelere yol açacak ve yeni bir Trump döneminin neler getirebileceğine dair karanlık bir alamet olacaktır.

Trump paylaşımlarından birinde öfke ve kendine acıma duygularının bir karışımını sergilerken çok sayıda yanlış ya da şüpheli iddiada bulundu.

"KAMPANYAMA CASUSLUK YAPTILAR, KONGREYE YALAN SÖYLEDILER, FISA'DA HILE YAPTILAR, BAŞKANLIK SEÇIMINE HILE KARIŞTIRDILAR, ÇOĞU HAPISHANELERDEN OLMAK ÜZERE MILYONLARCA INSANIN AKIL HASTANELERİ, ÜLKEMİZİ İŞGAL ETMEK, AFGANİSTAN'DA BATIRMAK VE JOE BIDEN'IN DENGESİZ JACK SMITH GİBİ UYUMSUZLARI VE HAYDUTLARI, ÜLKEMİZDE DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ ZULÜM SEVİYELERİNDE BENİM PEŞİME DÜŞÜYOR??? BUNA SEÇIM MÜDAHALESI DENIR. MUTLU NOELLER!" Trump Noel arifesinde paylaşımda bulundu.

Biden'ı seçimlere müdahaleye başkanlık etmekle suçlayan Trump'ın ruh hali Noel günü, hakkındaki 91 suçlama ve dört ceza davasına atıfta bulunarak, pek de iyileşmedi. Ancak Trump destekçilerine "AMERİKA'YI TEKRAR BÜYÜK YAPMAK İSTEYEN CESUR VE YİĞİT VATANSEVERLER İÇİN BÜYÜK VE GÖRKEMLİ BİR ZAFER. HERKESE MUTLU NOELLER!!!"

Trump'ın üzerindeki yasal bulutlar ağırlaşıyor

Trump, özellikle seçimlere müdahale iddialarıyla ilgili soruşturmalar başta olmak üzere, geleceği üzerindeki büyük yasal bulutlar nedeniyle özellikle gergin görünüyordu. Washington DC'de kendisine karşı federal bir dava açan Smith'i eleştirdi ve hukuk ekibinin 2020 seçimlerini iptal etme girişimlerinin aslında sadece özgür ve adil bir seçim sağlamak için görevini yapan bir başkanın eylemi olduğu yönündeki iddialarını zorladı. Bu tür iddialar bir temyiz mahkemesi ve nihayetinde muhtemelen ABD Yüksek Mahkemesi tarafından değerlendirilecektir. Trump ayrıca, Anayasa'nın 14. Değişikliği'nin isyancıları yasaklaması nedeniyle göreve uygun olmadığına karar veren Colorado Yüksek Mahkemesi 'ne de tepki gösterdi. Bu davanın da ABD Yüksek Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

Trump'ın başkanlık yetkileri doğrultusunda hareket ettiğine dair iddiaları, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı telefon görüşmesinde Biden'ın kritik bir eyaletteki zaferini bozmak için 11.780 oy "bulmasını" istemesi gibi, kendi davranışları hakkında halihazırda mevcut olan kanıtlarla çelişmektedir. Ve daha geçen hafta Detroit News, Trump'ın Michigan'daki iki ilçe yetkilisini 2020'de Detroit'teki seçim sonuçlarını onaylamamaya çağırdığı bir telefon görüşmesinin kaydını yayınladı.

Trump'ın iktidarda kalmak için Amerikan demokrasisini yok etmeye hazır olduğuna dair kanıtlara rağmen, Cumhuriyetçi adaylık için yarışan rakipleri, 2020'de modern Amerikan tarihindeki en travmatik seçime neden olduğu için ona sadece üstü kapalı bir şekilde saldırdı. Örneğin eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, geçtiğimiz ay Trump 'ın siyasi rakiplerinin "haşarat" olduğu yönündeki sözlerine katılmadığını söyledi - Nazi söylemiyle benzerlik kuran bir başka yorum. "Her şey kaos içinde, değil mi? Bence iyi niyetli. Ancak bu kaosun sona ermesi gerekiyor" diyerek Iowa'daki seçmenlere seslendi. Florida Valisi Ron DeSantis, Trump'ı ilk döneminde Make America Great Again hareketine verdiği sözleri yerine getirmediği için büyük ölçüde suçladı ve kendisinin bu tür politikaların daha iyi bir uygulayıcısı olacağını iddia etti. DeSantis, bu ay CNN 'de katıldığı bir belediye binasında eski başkana yönelik saldırılarını artırdı ama daha çok kürtaj, göçmenlik ve ekonomi politikaları üzerinden. Trump'ın ana alternatifi olmak için yarışan Haley ve DeSantis'in 6 Ocak 2021 konusunda eski başkana yüklenmeye cesaret edememesi, Trump'ın seçim hileleriyle ilgili yalanlarının GOP tabanı için ne ölçüde ortodoksi haline geldiğini gösteriyor.

Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi 2020'de Trump'ın suiistimallerini anlatma konusunda daha agresif olan adaylar, kampanyalarının başarısız olmasının ardından ön seçim yarışını çoktan terk etti. Eski New Jersey Valisi Chris Christie kampanyasını Trump'ın görevdeki davranışlarını eleştirmek üzerine kurdu, ancak ilk ön seçim eyaleti olan New Hampshire dışında yarışa neredeyse hiç katılmadı.

Bu, Trump'ın Noel gibi bir olayı siyasi baltasını taşlamak için ilk kez kullanışı değil. Kendisi sosyal medyadaki dengesiz paylaşımlarıyla da tanınıyor. Ancak Cumhuriyetçi liderin bu Noel sezonundaki ruh haline dair bu bakış, önümüzdeki ay yapılacak Iowa parti seçimleri ve New Hampshire önseçimleri öncesinde özellikle önemli, zira anketler Trump'ın 2024'teki olası bir karşılaşmada Biden'ı yenme şansının yüksek olduğunu gösteriyor.

Milyonlarca Amerikalı başkanlık ön seçimlerinde Trump'a oy vererek onun davranışlarından ya da artan aşırılığından rahatsız olmadıklarını gösterecek. On milyonlarca kişi de Cumhuriyetçilerin adayı olması halinde Trump'ı destekleyecek ve Trump, 6 Ocak'ta destekçileri tarafından ABD Kongre Binası'na yapılan çete saldırısından günler sonra Washington'dan utanç içinde ayrıldıktan sonra, çarpıcı bir siyasi geri dönüş yapmaya ve üst üste ikinci dönemini kazanan ikinci eski başkan olmaya çalışacak.

Trump'ın bu seçmenler için cazibesi çok katmanlı. Pek çok Cumhuriyetçi onun başkanlığını, tüm çalkantılarına rağmen, bir başarı ve ekonomik refah dönemi olarak görüyor. Diğerleri ise Trump'ın hukuk sistemi ve medya gibi hesap verebilirlik kurumlarına yönelik sürekli saldırılarını ve elit uzmanlara yönelik saldırılarını, kendilerini hayal kırıklığına uğrattığına inandıkları bir siyasi ve yönetim sistemine karşı haklı bir kampanya olarak benimsiyor. Trump bu ay yeni başkanlığının sadece "ilk gününde" diktatör olacağını söylediğinde, bazı destekçileri arasında, ihlalleri siyasi cazibesinin bir parçası olan güçlü bir lider arzusuna oynuyordu.

Bu kadar çok seçmenin Trump'ı yeniden kucaklamaya hazır görünmesi, Trump'ın davranışları göz önüne alındığında, sonuç ne olursa olsun ülkeyi hala bir siyasi öfke ve yerinden edilme döngüsünde kilitli bırakacak gibi görünen yeni bir seçime doğru giden Amerika'nın siyasi durumu hakkında bir yorumdur.

Dünya liderleri Noel'de barış için dua ediyor

Trump'ın bu Noel'de sergilediği karanlık ve acı ruh hali, Gazze, Ukrayna, Sudan ve başka yerlerde savaşların sürdüğü bir dönemde barış ve uzlaşma ihtiyacını vurgulayan diğer dünya liderlerinin mesajlarıyla tezat oluşturuyor. Örneğin Papa Francis yıllık Urbi et Orbi Noel kutsamasında İsrail-Hamas savaşının sona ermesi ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunarak İsrail'in askeri operasyonlarına ve sivil kurbanlara yönelik "dehşet verici hasadına" son vermesini istedi. İngiltere Kralı Charles da Noel günü yayınında küresel savaşlardan yakınarak, "dünya çapında giderek artan trajik çatışmaların yaşandığı bir dönemde, birbirimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapabilmemiz için dua ediyorum" dedi. Kral sözlerine şunları da ekledi: "İsa'nın şu sözleri her zamankinden daha geçerli görünüyor: 'Başkalarının sana yapmasını istediğin şeyi sen de onlara yap."

Trump'ın gelecek yıl yapılacak genel seçimlerdeki muhtemel rakibi Biden da sosyal medya üzerinden Amerikalılara yönelik kendi Noel mesajını paylaştı, ancak bu mesajın tonu selefininkinden çok farklıydı. "Bu Noel arifesinde, sizin ve aileniz için dileğim, birkaç dakika sessiz düşünmeniz ve Noel hikayesinin merkezindeki o dinginliği bulmanızdır" diye yazan Biden, "Bu sessiz gecede huzur bulabilirsiniz. Ve etrafınızdakilerin sıcaklığını."

Ancak Trump Pazartesi öğleden sonra hala öfkeliydi. En tuhaf ve öfkeli paylaşımlarından birinde, "Hem iyi hem de kötü Dünya Liderlerine mutlu Noeller diledi, ancak hiçbiri Ülkemizin içinde bulunan THUGS kadar kötü ve 'hasta' değil." Trump, Biden ve Smith'e yönelik son bir eleştiri olarak da şunları yazdı: "CEHENNEMDE ÇÜRÜSÜNLER. TEKRAR, MUTLU NOELLER!"

