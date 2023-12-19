Trump Iowa'da yeni kara oyunu stratejisini test ediyor

Danışmanlarına göre eski başkanın en büyük hedeflerinden biri, Cumhuriyetçilerin adaylık yarışını başlatacak Iowa seçimlerine bir aydan az bir süre kala anketlerin kendisini 30 puan önde gösterdiğini düşünen destekçileri arasında oluşabilecek rehavet duygusuyla mücadele etmek.

Her ziyaretinde, göçmenlik ve diğer konularda giderek sertleşen söylemlerde bulunsa da, Trump onların desteğine ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

"Geçen hafta Coralville'de destekçilerine "Bazen açık ara öndeyken herkes 'Neden gidip oy vereyim ki? "Zafer marjı çok önemli."

Trump'ın kampanyası Iowa'da ezici bir zafer kazanarak önseçimleri erkenden tamamlamayı ve ardından Mart ortasına kadar adaylığı kesinleştirmeyi hedefliyor. Eski başkanın ekibi bunu başarmak için Hawkeye Eyaleti'nde, Iowa'da Teksas Senatörü Ted Cruz'un ardından ikinci olduğu 2016 başkanlık yarışına kıyasla çok daha organize ve hedefe yönelik bir saha operasyonu yürütüyor. Trump'ı tedirgin eden bu kıl payı yenilgi, bazı Cumhuriyetçi eleştirmenlerin bile etkileyici olduğunu kabul ettiği bir kampanya operasyonunun misyonunu yönlendiriyor.

Trump'ın kampanyası son aylarda eyalet genelinde 2,000'e yakın gönüllü seçim komiserini işe almaya ve eğitmeye odaklanmış durumda. Her biri, kampanyanın kendi mahallelerinde belirlediği 25 potansiyel destekçi listesinden Iowa'da ilk kez oy kullanacak 10 seçmenden taahhüt almayı kabul ediyor.

"Trump'ın üst düzey bir kampanya yetkilisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 15 Ocak'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayım sürerken izledikleri stratejiyi şöyle tanımladı: "Diğer adaylar mevcut seçmenleri kazanma üzerine bahis oynuyorlar. "Bizim odak noktamız ise ilk kez seçimlere katılacak kişileri bulmak ve yaratmak."

Başka yerlerde yapılan ve seçmenlerin sadece oy kullandığı ön seçimlerin aksine Iowa'daki parti seçimleri eyalet genelinde 1.600'den fazla seçim bölgesinde düzenlenen bir dizi mahalle toplantısıdır. Güçlü bir organizasyon kurmak, Trump kampanyasının 2016'da yapamadığı gibi, destekçileri seçim bölgelerine götürmek açısından kritik önem taşıyor.

Yetkililer, Trump'ın bazı destekçilerini telefonla aradığını ve çok daha kişisel bağlantılar kurmak için mitinglerini küçülttüğünü söylüyor. Kampanya, Trump'ın ilk başkanlık yarışından bu yana derlediği seçmen bilgilerinden oluşan kapsamlı bir veri tabanını kullanarak, birçoğu genel seçimlerde kendisini destekleyen ancak geleneksel olarak parti aktivistlerini ve içeridekileri çeken parti içi seçimlere katılmayan yüz binlerce Iowalı ile iletişime geçiyor.

Trump kampanyasının en önemli örgütlenme çalışmalarından bazıları eski başkan ortalıkta yokken gerçekleşiyor.

Pazartesi gecesi kampanyanın Des Moines'in Urbandale banliyösündeki Iowa merkezinde, gönüllülerden oluşan küçük bir ekip, caucus kaptanı olmayı kabul eden kişilere bakım paketleri göndermek için bir montaj hattı oluşturdu. Bu kişilere altın dikişli beyaz bir şapka, eski başkandan kişiselleştirilmiş bir mektup ve Trump'ın bazı başarılarını özetleyen kitapçıklar verilecek.

"Bu bir fark yaratır mı? Bunun cevabı evet," diyor kutuları doldurmakla meşgul bir Trump gönüllüsü olan Brad Boustead. "Birinin Cadillac'ın bijonlarını vidalaması gerekiyor, bu yüzden küçük işler en önemli işlerdir."

Boustead 2016 kampanyasında Cruz'u desteklemişti. O zamandan beri Trump'ın yanında yer alıyor ve bu seferki operasyonun örgütsel gücüne ve bağlılığına hayret ediyor.

Boustead, "Bu şimdiye kadar gördüklerimin çok ötesinde bir şey," diyor. "Çalışıyor mu? Kesinlikle."

Anketleri görmezden gelmek

Eski başkan aylardır Cumhuriyetçi rakipleri karşısında açık ara önde olduğunu gösteren anketleri büyük bir hevesle dile getiriyor, hatta kampanya etkinliklerinde anketleri arkasındaki büyük ekrana yansıtacak ve bir seferde bir düzineden fazla anketi işaretleyecek kadar ileri gidiyor. Ancak şimdi, Iowa parti seçimlerine dört haftadan az bir süre kala, GOP'un önde gelen ismi destekçilerine anketleri unutmalarını söylüyor.

"Berabere kaldığımızı farz edin. Üç farkla kaybettiğimizi varsayın" diyen Trump, Pazar günü Nevada'nın Reno kentinde destekçilerinden oluşan bir kalabalığa seslendi. "Bunu yapmak zorundasınız, çünkü biliyorsunuz, en kötü şey herkesin 'Oh, neye oy vermek zorundayız? Trump onları öldürüyor' diye düşünmesi. Ve sonra kötü şeyler oluyor."

Çok sayıda ceza davasında sanık olan ve mahkeme duruşmalarını kampanya etkinlikleriyle dengeleyen Trump, Eylül ayından bu yana Iowa'da bir dizi "oy verme taahhüdü" etkinliği düzenledi.

Eyalet genelinde seçimlere katılacak kişileri tespit etmeyi ve oylarını artırmayı amaçlayan etkinliklerde vekil olarak görev yapmaları için müttefiklerini görevlendiriyor. Florida Temsilcisi Matt Gaetz ve eski Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Ben Carson, eski başkan için kampanya yürütenler arasında yer alıyor.

Trump'ın ekibi, destekçilerini seçim sürecinin nasıl işlediği konusunda eğitmeye özel bir önem veriyor; posta, mesaj ve e-posta yoluyla açıklayıcı mesajlar gönderiyor. Ekibi her Iowa kampanya etkinliğinde insanlara nasıl oy kullanacaklarını öğreten iki dakikalık bir video göstermeye başladı.

Eski başkanın söylemleri sık sık tanıdık manşetlere ve tartışmalara yol açsa da, 2024 kampanyasındaki en büyük değişikliklerden biri de bu organizasyon.

Iowa'daki birçok Cumhuriyetçi parti kampanyasında görev alan Jimmy Centers, "Bu çok güçlü ve gece-gündüz farkı var," diyor. "2016 kampanyasında stratejisi, görünürlüğü yüksek bir yola bir otobüs park etmek ve bekleyip kimin geleceğini görmekti."

Herhangi bir kampanyaya bağlı olmayan Centers, Trump'ın kesin bir mesaj vermek için önde gelen rakiplerini ezmeye çalıştığını söyledi.

"Herkes Iowa'yı kampanyanın başlangıç noktası olarak görüyor. O ise Iowa'nın kampanyanın sonu olmasını istiyor," diyor Centers. "Iowa'da büyük bir sayı elde ederse kampanyanın fiilen biteceğini biliyor."

Trump'ın ziyaretlerine ek olarak, kampanya şu ana kadar 300'den fazla oy pusulası eğitimi düzenledi ve oy pusulası kaptanları yakında oy pusulası gecesi giymeleri gereken altın dikişli "Trump oy pusulası kaptanı" şapkalarını alacaklar. Yetkililer, kampanyanın aynı zamanda seçmenlerin oy verme yerlerine fiziksel olarak seyahat edebilmelerini sağlamak için planlar yaptığını ve yeterli park yeri ve alana sahip oy verme yerlerine sahip olmak için yerel organizatörlerle birlikte çalıştığını söyledi.

Rakiplerini izliyor

Trump aynı zamanda Cumhuriyetçi adaylık için başlıca rakiplerinin son haftalarda yakalamış olabileceği ivmeyi de yavaşlatmayı umuyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, gerileyen kampanyasını canlandırmak için güçlü bir Iowa performansına güveniyor. Eyaletin popüler valisi Kim Reynolds'dan önemli bir destek alan DeSantis, kampanya etkinliklerinde DeSantis'le birlikte boy gösteriyor.

Son haftalarda DeSantis, Trump'ı doğrudan karşısına alma konusunda yeni bir isteklilik gösterdi ve CNN'in yakın tarihli bir belediye binasında eski başkana görevdeki sicili ve öngörülemeyen söylemi üzerinden defalarca saldırdı. DeSantis, Trump'ın birçok rakibi gibi, 2024 adaylığı için çok ihtiyaç duyduğu ivmeyi yaratmaya çalışırken Iowa'da Trump'tan çok daha fazla etkinlik düzenledi.

Trump'ın ekibinin üyeleri Reynolds'ın desteğinin bir işe yarayacağına inanmadıklarını söyleseler de Trump'ın kampanyası Iowa'da bir reklam filmi yayınlayarak Reynolds'ın DeSantis'e verdiği desteğin altını oymaya çalışıyor. 30 saniyelik spotta Reynolds'ın Trump'ın başkanlığı döneminde çeşitli miting ve etkinliklerde Trump'ı övdüğü arka arkaya klipler yer alıyor. Trump, desteğini açıkladığından bu yana sosyal medyada ve yaptığı konuşmalarda, başlangıçta GOP ön seçimlerinde tarafsız kalacağını belirten Reynolds'a acımasızca saldırıyor.

Pek çok Cumhuriyetçi için Trump'a karşı yeni bir sayfa açma isteği giderek artıyor ve bu istek Trump'ın son günlerde yaptığı gibi göçmen karşıtı söylemlerini sertleştirmesiyle daha da yoğunlaşıyor.

Cumartesi günü New Hampshire'da Trump, Beyaz üstünlükçü söylemle bağları nedeniyle yaygın olarak kınanan dilini ikiye katlayarak, belgesiz göçmenlerin "ülkemizin kanını zehirlediğini" söyledi. Trump, ikinci bir dönem için seçilmesi halinde uygulamaya söz verdiği, seyahat yasaklarının genişletilmesi ve yasadışı göçün engellenmesini de içeren sert göçmenlik politikalarını desteklemek için özellikle çaba sarf ediyor.

Eski başkan aynı zamanda dört ayrı davada 91 suçlamayla karşı karşıya ve sanık olarak yasal yükümlülükleriyle kampanya çalışmalarını bir arada yürütüyor. Trump tüm suçlamaları reddetti.

Trump'ın eyaletteki en büyük destekçilerinden biri haline gelen Iowa Başsavcısı Brenna Bird bunların hiçbirinden bahsetmiyor. Kampanya etkinliklerinde Iowa Cumhuriyetçilerine, Trump'ı ezici bir üstünlükle gösteren anketleri dikkate almamaları için yalvarıyor.

"Anketlerin bir önemi yok. Asıl önemli olan seçim gecesi, değil mi?" dedi Bird. "Ve bunu belirleyecek olan da sizin parti meclisi gecesinde arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte oy vermeye hazır olmanızdır."

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Kaynak: edition.cnn.com