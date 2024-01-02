Trump, Haley ve DeSantis CNN Iowa münazarasına katılmaya hak kazandı

Haley ve DeSantis, 10 Ocak'ta Des Moines, Iowa'daki Drake Üniversitesi'nde saat 21.00'de gerçekleşecek olan münazaraya katılacaklarını söylediler. İlk dört 2024 GOP önseçim tartışmasına katılmayan Trump ise katılmayacak.

GOP'un aday belirleme yarışını başlatacak Iowa parti seçimlerine sadece beş gün kala, partinin eski başkana karşı tek ve net alternatifi olarak ortaya çıkmak için yarışan iki aday arasında teke tek bir çatışma yaşanacak.

DeSantis'in GOP adaylığına giden yolu muhtemelen Iowa'da 15 Ocak'ta yapılacak seçimlerde güçlü bir performans göstermesine bağlı. Haley ise New Hampshire'daki anketlerde yükselişe geçti. 23 Ocak'taki ön seçimde göstereceği güçlü performans, kendi eyaletinde 24 Şubat'ta yapılacak ön seçim öncesinde bir sıçrama tahtası görevi görebilir.

Haley ve DeSantis ayrıca Perşembe günü arka arkaya CNN'de belediye toplantılarına katılacaklar.

DeSantis son günlerde seçim kampanyası sırasında Trump'ı GOP önseçim tartışmalarına katılmayı reddettiği için defalarca eleştirdi.

DeSantis geçen hafta Elkader, Iowa'da gazetecilere verdiği demeçte "Buraya gelip soruları yanıtlamaya istekli değil" dedi. "Iowalıları dinleyip soruları yanıtlamak ve bence kazanmak için gerekenleri yapmak yerine 30, 45 dakika, bir saatlik bir konuşma için paraşütle iniyor ve sonra da çekip gidiyor."

CNN'in Iowa münazarasının moderatörlüğünü CNN sunucuları Jake Tapper ve Dana Bash yapacak.

Iowa münazarasına katılabilmek için adayların, CNN'in raporlama standartlarını karşılayan, Cumhuriyetçi parti adayları ya da önseçim seçmenleriyle yapılan üç ayrı ulusal ve/veya Iowa anketinde en az %10 oy alması gerekiyor. Bu üç anketten biri, Iowa'da Cumhuriyetçi Parti önseçimlerine katılma ihtimali olan kişiler arasında yapılan ve CNN tarafından onaylanmış bir anket olmalıdır. Iowa münazarasına katılacak anketler için uygunluk aralığı Salı günü öğlen saatlerinde kapandı.

Daha önceki bazı münazaralarda sahneye çıkan üç aday - girişimci Vivek Ramaswamy, eski New Jersey Valisi Chris Christie ve eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson - bu yeterlilik koşullarını karşılamadı.

CNN, 21 Ocak'ta New Hampshire'da New England College'da, bu eyaletin önseçiminden önce ikinci bir tartışma düzenleyecek. Yer ilk olarak St Anselm College olarak duyurulmuştu.

CNN'den Kit Maher bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com