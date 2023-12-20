Trump göçmen karşıtı söylemini iki katına çıkarırken 'Kavgam'ı hiç okumadığını söyledi

"Olanlar çok çılgınca. Ülkemizi mahvediyorlar. Ve bu doğru, ülkemizin kanını yok ediyorlar. Yaptıkları şey bu. Ülkemizi yok ediyorlar. Bunu söylediğimde hoşlarına gitmiyor," dedi Trump.

"Ve ben 'Kavgam'ı hiç okumadım. 'Hitler de böyle demişti' dediler. Çok daha farklı bir şekilde."

Trump'ın hafta sonu Durham, New Hampshire'da düzenlenen bir mitingde göçmenlerin "ülkemizin kanını zehirlediğine" dair yaptığı benzer yorumlara yanıt olarak Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilme kampanyası Trump'ın "Adolf Hitler'in papağanlığını yaptığını" söyledi.

Trump'ın mitingi, Colorado Yüksek Mahkemesi 'nin 14. Değişikliğin "isyancı yasağı" nedeniyle uygun bir başkan adayı olmadığına karar vererek kendisini eyaletin 2024 oy pusulasından çıkarmasından sadece saatler sonra gerçekleşti. ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürülmek üzere önümüzdeki yılın başlarına kadar bekletilecek olan karar, Trump'ın seçim yılı boyunca karşılaşacağı sayısız yasal zorluğa bir yenisini daha ekledi.

Her ne kadar Trump'ın kampanyası "Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi'ne hızlı bir şekilde temyiz başvurusunda bulunacağını ve bu son derece antidemokratik kararın durdurulması için eş zamanlı bir talepte bulunacağını" söylese de, Trump bu ay eyalete yaptığı dördüncü ziyaret olan Salı gecesi mitinginde karardan bahsetmedi.

Trump'ın kampanyasını hızlandırması, anketlerde güçlü bir avantaja sahip olduğu, ülkenin ilk GOP parti meclisi eyaletine verdiği öneme işaret ediyor. Ancak CNN'e konuşan danışmanlarının söylediğine göre, destekçileri arasındaki rehavet duygusuyla mücadele etmeye ve New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina'daki bir sonraki yarışlar öncesinde ön sıradaki konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Tabanının katılımını artırmaya çalışan Trump'ın erken seçim yapılacak eyaletlere daha sık yaptığı ziyaretler, Demokratların ve bazı Cumhuriyetçilerin sert eleştirilerine neden olan, özellikle de göçmenlik konusunda giderek sertleşen söylemlerle birlikte geldi.

Geçen ay New Hampshire'da düzenlenen bir başka mitingde Trump siyasi rakiplerini tanımlamak için "haşarat " kelimesini kullanmış ve bu sözleri "Nazi Almanyası'nda duyduğunuz dile" benzeten Biden da dahil olmak üzere geniş bir kınama almıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com