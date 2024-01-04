Trump 6 Ocak'taki davanın hakiminden özel danışman Jack Smith'e yaptırım uygulamasını istiyor

Washington DC'deki seçimlere hile karıştırma davasına bakan Yargıç Tanya Chutkan, Trump'ın başkanlık dokunulmazlığının kendisini kovuşturmadan koruduğu yönündeki iddialarını reddeden kararını temyize götürmesi üzerine davanın durdurulmasına karar verdi.

"Yürütmeyi Durdurma Kararı açık, anlaşılır ve nettir. Trump'ın avukatları, bu Mahkemedeki tüm maddi işlemler durdurulmuştur" diye yazdı. "Bu açıklığa rağmen, savcılar durdurma kararını neredeyse anında ihlal etmeye başladılar."

Trump'ın avukatları Chutkan'dan Smith ve savcıların neden mahkemeye saygısızlık yapmamaları gerektiğini göstermeleri, başvurularını geri çekmeye zorlanmaları ve daha fazla başvuru yapmalarının "yasaklanması" için bir emir çıkarmasını istediler. Ayrıca Smith ve ofisinin neden Trump'ın avukatlık ücretlerinin bir kısmını karşılayacak "parasal yaptırımlarla" karşı karşıya kalmamaları gerektiğini göstermelerini istiyorlar.

"Mahkeme, savcıların yerleşik protokole ve bu Mahkemenin yetkisine aykırı olarak kanunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmelerine izin veremez. Avukatları, talep edilen yaptırımların uygun olduğunu ve bundan sonraki ihlalleri caydıracağını, aksi takdirde Mahkeme'nin bu davanın düşürülmesi de dahil olmak üzere daha ağır yaptırımlar uygulama yetkisini saklı tuttuğunu belirttiler."

Bu haber son dakika olup güncellenecektir.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com