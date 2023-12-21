Trump 2024 için tam da istediği türden bir yasal kaos yaratıyor

Trump, yüksek mahkemeyi , görevdeyken işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle federal kovuşturmadan muaf olup olmadığı sorusuna şu anda dahil olmamaya çağırdı - hukuk sisteminden siyasi iradesine etkili bir şekilde boyun eğmesini istemek için son girişimi.

Bu hamle, Trump'ın bugüne kadarki tüm ceza davalarında izlediği hukuki stratejinin bir yansımasıydı: davaları, ideal olarak 2024 seçimlerinden sonraya ertelemek.

Colorado Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın eyaletin önseçim oy pusulasında yer almasını engelleyen ve ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürmesi beklenen çarpıcı karar ından bir gün sonra geldi.

Bu da ülkenin en yüksek mahkemesinin önümüzdeki yıl Trump'ın 2020 seçimlerinden sonra işlediği suçlar nedeniyle yargılanıp yargılanamayacağını ve görevdeyken gerçekleştirdiği eylemlerin 2024'te tekrar oy pusulasında yer almasını engelleyip engelleyemeyeceğini değerlendirmeye hazır olduğu anlamına geliyor.

Bu tam da Trump'ın başarılı olduğu ve durumu kendi lehine çevirmenin bir yolunu bulduğu türden bir kaos.

"Bir ateşin oksijenle beslenmesi gibi o da şikâyetle besleniyor. Trump'ın 2024 adaylığına karşı çıkan eski Adalet Bakanı Bill Barr, CNN'den Jake Tapper'a Colorado kararını sorduğunda, "Bu da ona yardımcı olan bir şikayet olarak sonuçlanacak" dedi.

Çarşamba günü Trump'ın avukatları Yüksek Mahkeme'den özel danışman Jack Smith'in federal temyiz mahkemesini baypas ederek Trump'ın bir başkan olarak 2020'de Joe Biden'a karşı kaybetmesinin ardından seçimlere hile karıştırma çabalarıyla ilgili suçlamalardan muaf olup olmadığına karar veren davayı ele alma talebini reddetmesini istediler ki bu eski başkanın yasal kaderini nihai olarak şekillendirebilecek bir karar.

Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlık meselesi karara bağlanırken duraklatılan davayı ele alma hızı, davanın Yargıç Tanya Chutkan'ın planladığı gibi Mart 2024'te, Süper Salı'dan hemen önce mi başlayacağını yoksa Kasım ayındaki seçimlere yaklaşırken ya da sonrasında mı başlayacağını belirleyecek.

Bu Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye ilk başvurusu değil. 2020'deki seçim mağlubiyetinin ardından, üçünü kendisinin atadığı yargıçlardan yenilgisini tersine çevirmeye yardım etmelerini istemiş ve seçim sonuçlarına itiraz eden bir davayı hızla reddettiklerinde hoşnutsuzluğunu açıkça ifade etmişti.

Şimdi GOP adaylığı için en önde koşan Trump, 2024 kampanyasında Yüksek Mahkeme'den yardım istiyor - ön seçimde ilk oyların kullanılmasına sadece haftalar kala. Trump'ın çift yönlü davası, mahkemeyi - ve ülkeyi - mahkeme nasıl karar verirse versin partizanları alevlendireceği kesin olan benzeri görülmemiş ve kaotik bir konuma sokuyor.

Trump'ın GOP'taki rakipleri bir kez daha onu hukuk sistemine karşı savunuyor

4-3'lük bir çoğunluğun Trump'ın bir ayaklanmaya karıştığına ve Anayasa'nın 14. Değişikliği nedeniyle eyaletin ön seçim oy pusulasında yer almaya uygun olmadığına karar verdiği Colorado kararı, adayların eski başkana karşı kazanmak için daralan bir pencereyle karşı karşıya olduğu GOP ön seçimleriyle ilgili diğer tüm haberleri bir kez daha bastırdı.

Trump'ın dört iddianamesinin ardından da aynı senaryo yaşanmış, Trump'ın rakiplerinden birinin dikkatleri üzerine çekme çabası, eski bir başkana yönelik benzeri görülmemiş suçlamaların gücüyle karşılanmıştı.

Trump'ın bazı muhalifleri bu haberi Trump'ın seçilebilirliği hakkında tartışmalar yapmak için kullandılar, ancak bir kez daha ülkenin adalet sistemine karşı Trump'ı savunmak için toplandılar ve Colorado kararını eleştirmek için Trump'ın müttefiklerine katıldılar.

Özel danışmanın Trump'a yönelttiği suçlamaları savunan eski New Jersey Valisi Chris Christie bile Trump'ın seçim kaderine mahkemelerin değil seçmenlerin karar vermesi gerektiğini söyledi.

Biden Çarşamba günü özel olarak Colorado kararı üzerinde durmadı ama Trump'ı bir ayaklanmaya katılmakla suçlama fırsatını değerlendirdi.

Başkan'ın yorumları, kampanyaların kendileri başka konulara odaklanmak isteseler bile, 2020'nin herhangi bir Trump-Biden rövanşının önemli bir parçası olacağını hatırlattı.

Biden Çarşamba günü Milwaukee'ye vardığında gazetecilere verdiği demeçte Trump'ın bir isyancı olduğunun "apaçık ortada olduğunu düşünüyorum" dedi.

Biden, "14. Değişikliğin geçerli olup olmadığına mahkemenin karar vermesine izin vereceğim" dedi. "Ama kesinlikle bir ayaklanmayı destekledi. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Hem de hiç. Sıfır."

Kasım'dan sonraya ertelemek nihai hedef

Trump'ın Yüksek Mahkeme'de başkanlık dokunulmazlığı meselesini kaybetmesi halinde, özel danışmanın 6 Ocak 2021'de başlayacak duruşmasının önü açılmış olacak.

Smith'in Yüksek Mahkeme'den davayı Washington'daki federal temyiz mahkemesi görüşmeden önce ele almasını istemesinin nedeni de bu. Temyiz mahkemesinin, zaten Yüksek Mahkeme'ye götürüleceği kesin olan bir konuda karar vermesini beklemek, federal duruşmayı şu anda askıda olan 4 Mart 2024 tarihinden çok daha ileriye atabilir.

Trump'ın avukatları, bu federal davayı - ve yaklaşmakta olan diğer ceza davalarını - Trump'ın kazanması halinde kendisini affedebileceği 2024 seçimlerinin ötesine taşımak istedikleri gerçeğini saklamadılar.

CNN Yüksek Mahkeme analisti ve Texas Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Steve Vladeck, "Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, eski Başkan Trump'ın muhalefeti, mahkemenin eninde sonunda cezai kovuşturmadan muaf olup olmadığına karar vermesinin kaçınılmazlığına değil, mahkemenin incelemesinin zamanlamasına odaklanıyor" dedi.

Trump'ın avukatları Smith'in talebine karşı yaptıkları başvuruda, Smith'in zaman çizelgesini uzatma arzusuna karşı ellerinden gelen tüm öfkeyi göstererek, özel danışmanın mahkemenin "pervasızca" bir karar vermesini istediğini öne sürdüler.

Trump'ın avukatları, "Özel Danışman, bu Mahkemeyi, en az bir temyiz mahkemesi tarafından önceden değerlendirilmesine ilişkin uzun süredir devam eden tercih de dahil olmak üzere, bu olağan prosedürleri atlamaya ve sorunları pervasızca terk ederek karar vermek için acele etmeye çağırıyor" diye yazdı.

Trump'ın avukatları, "Bu davanın siyasi çekişmelerin girdabında ortaya çıkması, aceleci değil dikkatli olmayı gerektiriyor" diye ekledi.

2024'te Yüksek Mahkeme için çok önemli bir rol

Bu arada Colorado'da Trump'ın eyalet Yüksek Mahkemesinin kararını ABD Yüksek Mahkemesine temyize götürmek için 4 Ocak'a kadar süresi var.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre Trump'ın avukatları Yüksek Mahkeme'ye temyiz başvurusunu bu hafta yapmayı planlamıyor.

Ancak Trump'ın avukatları temyize gittikten sonra konu Yüksek Mahkeme'nin eline geçecek. Bunun Yüksek Mahkeme'nin başkanlık dokunulmazlığı konusunu görüşmesinden önce mi yoksa sonra mı gerçekleşeceği henüz belli değil.

Bu iki dava, Yüksek Mahkeme'nin hoşuna gitsin ya da gitmesin, 2024 seçimlerinde kilit bir rol oynayacağı anlamına geliyor.

Mahkeme, Trump'ın başkanlığı süresince yargıdan muaf olduğuna karar verebilir, bu da onu karşı karşıya olduğu bazı suçlamalardan kurtarır ve olası bir ikinci dönemde istediği gibi hareket etmesine olanak sağlar.

Ya da yüksek mahkeme, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin yaptığı gibi Trump'ın gerçekten de oy pusulasından çıkarılabileceğine karar vererek diğer eyaletleri de aynı şeyi yapmaya davet edebilir ve potansiyel olarak onu Beyaz Saray'a giden yoldan mahrum bırakabilir.

Mahkemenin bu iki kutup arasında bir yerde durması da mümkün - hatta belki de muhtemel. Ancak ne kadar küçük ya da prosedürel olursa olsun yüksek mahkemenin atacağı her adım yoğun bir incelemeye tabi tutulacaktır.

Ve Trump'ın Çarşamba günkü eylemi, tıpkı New York ve Washington'da onlarca yıldır hukuk sistemini hırpaladığı gibi yüksek mahkemeyi de hırpalamaya çalışacağını, hem bir emlak geliştiricisi hem de başkan olarak çizgileri aşıp bulanıklaştıracağını gösteriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com