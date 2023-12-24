Tropik Fırtına Ian'ın Florida'ya doğru ilerlerken Kategori 4 gücüne ulaşacağı tahmin ediliyor

Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre Ian, Cumartesi günü saat 6 itibariyle Jamaika'nın Kingston kentinin yaklaşık 255 mil güneyinde yer almakta ve saatte 16 mil hızla batıya doğru hareket etmektedir. Merkez, "Önümüzdeki birkaç gün boyunca önemli ölçüde güçlenme bekleniyor" dedi.

Merkez Cuma günü yaptığı açıklamada, Ian'ın Küba üzerinden kısa bir süre büyük kasırga gücünde ya da yakınında geçtikten sonra "Florida'nın batı kıyısına yaklaşırken doğu Körfezi üzerinde büyük bir kasırga olarak" gösterildiğini söyledi. Kasırga merkezinin en son tahmin konisine göre, Florida panhandle'ının tamamı ve eyaletin neredeyse tüm batı kıyısı risk altında olabilir.

Gece boyunca güçlendikten sonra, daha önce Tropikal Depresyon Dokuz olarak bilinen Ian, maksimum 45 mph (75 km / s) sürekli rüzgarlara sahiptir ve Pazartesi günü erken saatlerde Cayman Adaları'na yaklaşırken önümüzdeki iki gün içinde kasırga statüsüne ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Ian'ın daha sonra hızla yoğunlaşması ve Salı günü erken saatlerde Küba'nın batısına ulaşmadan önce Kategori 3 kasırgaya dönüşmesi bekleniyor. Koşullar güçlenme için son derece elverişlidir ve Ulusal Kasırga Merkezi'nin tahmini Ian'ı şimdi Meksika Körfezi üzerinde Kategori 4 kasırgaya getirmektedir.

Kasırga merkezi, "Ian'ın Küba üzerinde uzun süre kalması beklenmediğinden, bu kara etkileşimi nedeniyle çok az zayıflama bekleniyor" açıklamasını yaptı.

Cumartesi öğleden sonra tahmin modelleri Ian'ın Florida kıyılarında nereye inebileceği konusunda farklılık gösteriyor. Avrupa modeli Perşembe sabahı Tampa yakınlarında karaya ulaşacağını gösterirken, Amerikan modeli Cuma sabahı Pensacola yakınlarında karaya ulaşacağını gösteriyor. Ayrıca önümüzdeki haftanın ortasında izleyeceği yol konusunda da önemli ölçüde belirsizlik devam etmektedir.

Resmi kasırga merkezi izi, modeller arasındaki farkı ortadan kaldırarak Perşembe sabahı Tampa'nın kuzeyinde karaya ulaşacağını gösteriyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, "büyük bir felaket oluşturması öngörülen yukarıdaki koşulları" gerekçe göstererek Cumartesi günü 24 ilçeyi kapsayan acil durum emrini tüm eyaleti kapsayacak şekilde genişletti.

Emirde, "Hava tahminlerini değerlendirmek üzere Ulusal Kasırga Merkezi ile birlikte çalışan Florida Acil Durum Yönetimi Bölümü, Florida Yarımadası ve Florida Big Bend, Kuzey Florida ve Kuzeydoğu Florida'nın bazı bölümleri için tehlikeli fırtına dalgası, şiddetli yağış, ani sel, kuvvetli rüzgarlar, tehlikeli denizler ve izole tornadik aktivite riskinin devam ettiğini tespit etmiştir" denildi.

Eyalet düzeyindeki acil durum emri kapsamında, Florida Ulusal Muhafız Teşkilatı üyeleri aktif hale getirilecek ve emir beklemek üzere hazır bekletilecek.

Başkan Joe Biden Cumartesi günü, bu hafta içinde bir kasırga olarak eyalete ulaşacağı tahmin edilen tropik fırtına için bir afet bildirgesini onayladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan'ın eylemi, acil durumun yerel halk üzerinde yarattığı sıkıntı ve acıları hafifletme amacını taşıyan tüm afet yardım çabalarını koordine etmek üzere İç Güvenlik Bakanlığı, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na (FEMA) yetki veriyor" denildi.

Ian, Florida'nın son dört yıldaki ilk büyük kasırgası olabilir

Florida'ya ulaşmadan önce Kategori 3 ya da daha yüksek bir seviyeye ulaşırsa Ian, 2018'de Florida panhandle'a çarptığında devasa bir Kategori 5 fırtınası olan Michael Kasırgası'ndan bu yana karaya ulaşan ilk büyük kasırga olacak. Michael ayrıca karaya ulaşmadan önce hızlı bir yoğunlaşma yaşadı ki bu da iklim krizi nedeniyle okyanus sıcaklıklarının ısınmasıyla daha olası hale gelen bir olgu.

Grand Cayman için kasırga uyarısı yapılırken, Cayman Adaları'ndaki Little Cayman ve Cayman Brac için tropik fırtına gözlemi yürürlüktedir. Jamaika için tropik fırtına gözlemi durduruldu.

Vali, fırtınanın potansiyel yolu üzerinde bulunanları hazırlanmaya çağırdı.

DeSantis bir basın açıklamasında "Bu fırtına güçlenerek büyük bir kasırgaya dönüşme potansiyeline sahip ve tüm Floridalıları hazırlıklarını yapmaya teşvik ediyoruz" dedi. "Bu fırtınanın olası etkilerini takip etmek üzere tüm eyalet ve yerel yönetim ortaklarımızla koordinasyon halindeyiz."

Tahminciler bölge sakinlerini hazırlanmaya çağırıyor

Ortalamanın üzerinde geçeceği tahmin edilen kasırga sezonuna yavaş bir başlangıç yapıldı. ABD topraklarında sadece bir fırtına karaya ulaştı ve hiçbir kasırga karaya ulaşmadı ya da bitişik eyaletleri tehdit etmedi.

Şimdi, kasırga sezonunun zirvesini bir hafta geçtikten sonra, tropik bölgeler uyanmış gibi görünüyor ve tahminciler insanların gardlarını düşürdüklerinden endişe ediyor.

Colorado Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacı bilim adamı Phil Klotzbach, "Yavaş bir başlangıcın ardından Atlantik kasırga sezonu hızla hızlandı," diye tweet attı.

Kasırga merkezi sözcüsü Maria Torres CNN'e yaptığı açıklamada, "İnsanlar gardlarını düşürme eğiliminde ve oh, evet, ormandan çıktık diye düşünüyorlar," dedi. "Ancak gerçekte sezon devam ediyor. Hâlâ Eylül ayındayız; daha Ekim ayı var. Atlantik ya da Karayipler üzerinde oluşacak herhangi bir şeyi çok yakından takip etmemiz gerekiyor."

Atlantik kasırga sezonu 30 Kasım'da sona eriyor.

Ne olursa olsun, Karayipler'de, Florida'da ve Körfez Kıyısındaki diğer eyaletlerde yaşıyorsanız, bu hafta sonu ile önümüzdeki hafta başında güncellenen tahminlere dikkat edin.

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Kaynak: edition.cnn.com