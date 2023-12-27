Travis Kelce'in annesi bir günde iki maçın ardından maç sonrası basın toplantısında sorduğu soruyla şaşırttı

Her iki oğlu Travis ve Jason Kelce aynı gün iki ayrı NFL playoff maçında oynarken, Donna bir şekilde her ikisine de katılmayı başardı.

Jason ve Philadelphia Eagles'ın Tampa Bay Buccaneers'a 31-15 yenilmesini izlemek için Florida'dan yola çıkan Donna, Travis ve Kansas City Chiefs'in Pittsburgh Steelers'ı 42-21 yenmesini izlemek için Missouri'ye uçtu.

NFL tarafından Twitter'da takip edilen bu yolculuk hiç de kolay olmadı. Raymond James Stadyumu'nun dışında bir çekçeke atlamak zorunda kaldı ve bu da onu havaalanına giden Uber'e götürdü. Uçuşu daha sonra 30 dakika rötar yaptı ve tipik olarak yağmur yağıyordu.

Ancak Pazar günü hiçbir şey Donna'yı durduramıyor gibiydi ve Travis'in NFL'deki ilk touchdown pasını attığını görmek için tam zamanında Arrowhead Stadyumuna ulaştı.

Hatta maçtan sonraki basın toplantısında Travis'e soru sormasına bile izin verildi, Travis de buna çok şaşırdı.

"Annen arıyor," diyen anne, Kelce'nin 108 yarda ve bir touchdown için beş kez top çaldığı bu etkileyici performansın ardından oğluna maçı kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu sordu.

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Kelce, "Beş yaşındayken anneme eninde sonunda Ulusal Futbol Ligi'nde bir touchdown atacağımı söylediğim gibi sonunda bir touchdown atmak, sonunda başardım," dedi.

"Sadece dokuz yılımı aldı. Yine de güzel bir soru anne."

Tampa Bay'de hayal kırıklığıyla başlayan olay Missouri'de sevinçle sona erdi ve Donna ile Kelce ailesinin geri kalanı bu Pazar gününü bir süre unutmayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com