Travis Kelce, Taylor Swift'in kardeşi Austin'in kendisine verdiği tatlı Noel hediyesini açıkladı

Taylor Swift'in kardeşi olan Austin, bu hafta başında Noel günü süperstar kız kardeşine "Karma" şarkıcısının erkek arkadaşı Kelce'in oynadığı bir futbol maçı için Noel Baba kılığında eşlik etti.

Kelce ve kardeşi Jason'ın podcast'i "New Heights with Jason and Travis Kelce "in Cuma günkü özel bölümünde Travis, Austin'in "kendimi çocuk gibi hissettirdiğini çünkü bana verdiği hediyenin çantadan çıktığını" söyledi.

Kelce, "Noel Baba çuvalındaydı, vay canına, [onu] çıkardı ve bana tüm zamanların en sevdiğim futbol filminin VHS'sini verdi," diye ekledi. "Noel Baba öldürüyor."

Peki çok da gizli olmayan Noel Baba'nın hediyesi neydi?

Genç futbol takımlarındaki iki rakip kardeş hakkında 1994 yapımı bir film olan "Little Giants "ın VHS kopyası.

Bu yılın başlarında Super Bowl'da kardeşi Jason ve Philadelphia Eagles'a karşı oynayan Kelce'in favorilerinden biri.

Cuma günkü podcast'te futbolcu kardeşlere Jason'ın eşi Kylie de katıldı ve "oyunlarını yeni tatil zirvelerine taşıyan" kişi için seçiminin Noel Baba gibi giyinen 31 yaşındaki Austin Swift olduğunu söyledi.

Travis Kelce kostüm için "Tam bir taahhüttü," dedi. "Ve onu öldürdü."

