Travis Barker ve Kourtney Kardashian hastaneye kaldırılmalarıyla ilgili sessizliklerini bozdu

İkili, Barker'ın kısa süre önce hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olarak onaylı sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

Barker Instagram hikayelerinde yayınladığı bir notta "Pazartesi günü endoskopi için gittiğimde kendimi harika hissediyordum" diye yazdı. "Ancak akşam yemeğinden sonra dayanılmaz bir ağrı hissettim ve o zamandan beri hastanedeyim."

Blink 182 davulcusu, endoskopi sırasında "genellikle uzmanlar tarafından ele alınan çok hassas bir bölgede çok küçük bir polip çıkarıldığını ve maalesef kritik bir pankreas drenaj tüpüne zarar verdiğini" açıkladı.

"Bu durum, yaşamı tehdit eden ciddi pankreatit ile sonuçlandı" diye yazdı. "Yoğun tedavi sayesinde şu anda çok daha iyi olduğum için çok çok minnettarım."

Barker ve Kardashian Mayıs ayında resmi olarak evlenmiş ve İtalya'nın Portofino kentinde gösterişli bir kutlamaya ev sahipliği yapmıştı.

Kardashian ayrıca Instastory'lerinde Barker'ın notunu da paylaştı.

"Ne kadar korkutucu ve duygusal bir hafta oldu," diye yazdı. "Sağlığımız her şeydir ve bazen ne kadar çabuk değişebileceğini hafife alıyoruz."

Girişimci ve reality yıldızı, "kocamı iyileştirdiği için Tanrı'ya minnettar olduğunu" ve "onun ve bizim için ettiğiniz tüm dualar, sevgi ve desteğiniz için çok teşekkür ettiğini" yazdı.

Kardashian, "Çok duygulandım ve minnettarım," diye yazdı. "Cedars Sinai'deki uzmanlarımıza, doktorlarımıza ve hemşirelerimize kaldığımız süre boyunca kocamla ve benimle böylesine harika bir şekilde ilgilendikleri için çok müteşekkirim."

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Kaynak: edition.cnn.com