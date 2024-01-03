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SporHaberler

Transseksüel yüzücü Lia Thomas 'trans kadınlar kadın sporları için bir tehdit değildir' diyor

Transseksüel yüzücü Lia Thomas Salı günü ABC'ye verdiği röportajda trans kadınların "kadın sporları için bir tehdit olmadığını" söyledi.

 and  James Williams
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Thomas, 19 Mart'ta NCAA Şampiyonası'nda 100 yarda serbest stil ön elemelerinden sonra tepki....aussiedlerbote.de
Thomas, 19 Mart'ta NCAA Şampiyonası'nda 100 yarda serbest stil ön elemelerinden sonra tepki veriyor..aussiedlerbote.de

Transseksüel yüzücü Lia Thomas 'trans kadınlar kadın sporları için bir tehdit değildir' diyor

ABC'den Juju Chang'a konuşan Thomas şunları söyledi: "Trans bireyler atletizm için geçiş yapmazlar. Mutlu, özgün ve gerçek benliğimiz olmak için geçiş yapıyoruz."

Thomas son zamanlarda sporda transseksüel kadınlarla ilgili tartışmaların yüzü haline geldi. 2017 yılında Pennsylvania Üniversitesi'ne gelen ve erkek yüzme takımına katılan Thomas, üniversitedeki ilk yıllarında giderek depresyona girdi.

Cinsiyet geçişinin büyük bir maliyeti oldu ve yüzme kariyerini sorgulamaya başladı.

"Beni bu kadar uzun süre geçiş yapmaktan alıkoyan şeylerden biri de buydu. Mesele şu ki, yüzmeye ve sevdiğim sporu yapmaya devam edip edemeyeceğimden emin değildim," diyor Thomas.

Buna rağmen, 2019'da ikinci sınıfta hormon replasman tedavisine (HRT) başladı.

"Zihinsel ve duygusal değişiklikler aslında çok hızlı oldu" dedi. "Zihinsel olarak çok daha iyi hissediyordum, daha az depresyondaydım ve kas kütlemi kaybettim. Suda çok daha zayıf ve çok daha yavaş hale geldim."

NCAA protokollerine uyarak yüzmeye bir yıl ara verdi ve 2020'de UPenn kadın takımına katıldı.

"Bir kadın olarak yarışırsam bana karşı inceleme yapılacağını biliyordum. Buna hazırlıklıydım" dedi. "Ama kendim olmak ve sevdiğim sporu yapmak için kimsenin iznine de ihtiyacım yok."

Thomas, "bir yarışı etkileyen pek çok faktör olduğunu" ancak şu anki en büyük farkın mutlu olması olduğunu söyledi.

"Bu, antrenmanlara ve yarışlara tüm gücümü vermemi sağlıyor" dedi.

Mart ayında Thomas, kadınlar 500 yarda serbest stil etkinliğini kazandıktan sonra NCAA Division I şampiyonluğu kazanan ilk transseksüel sporcu oldu.

Şimdi üniversite dışında, gözlerini daha büyük bir şeye dikmiş durumda.

"Çok uzun zamandır Olimpiyat seçmelerinde yüzmek benim için bir hedefti ve bunu gerçekleştirmeyi çok isterim" dedi.

Trans yüzücünün takım arkadaşları 'haksız avantajı' olduğunu iddia ediyor _00004621.png

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Kaynak: edition.cnn.com

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