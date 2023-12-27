Transseksüel futbol hakemi İsrail spor tarihine geçti

"Bu uzun ve harika bir yolculuğun ilk adımı. Sapir, bunu seninle yapmaktan gurur duyuyoruz," diye tweet attı İsrail Futbol Federasyonu, Beitar Jerusalem ile Hapoel Haifa arasındaki karşılaşma için sahaya çıkarken.

26 yaşında İsrail'in önde gelen futbol liginde üst düzey bir hakem olan Berman, geçtiğimiz Salı günü geçiş sürecini kamuoyuna duyurduğu basın toplantısında, genç yaşta bile kendisini her zaman bir kadın olarak gördüğünü söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte oyuncuların kendisine hitap ederken İbranice kelimelerin dişil hallerini kullanmaya başladıklarını söyledi.

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"Gerçekten bir şekilde bu sürece katılmak istediklerini hissediyorlar ve hatta gerekli olmadığında erkeklerle konuşup benimle bir kadın olarak konuşuyorlar. Bu yüzden teşekkür ederim," dedi Berman.

Kuzeydeki Hayfa kentindeki stadyumun dışında bir taraftar Berman'ı "süper kadın, inanılmaz, cesur" olarak selamlayan bir pankart taşıdı.

Berman futbol dünyasındaki ilk transseksüel hakem değil. Bir İngiliz futbol hakemi, Lucy Clark, 2018 yılında transseksüel olduğunu açıkladı.

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Kaynak: edition.cnn.com