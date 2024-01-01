Transhümanizm: Güzelliği yeniden tanımlayan cyborglar ve biohackerlarla tanışın

Bugün, mikroçipler yerleştirmek, gelişmiş protez uzuvlar takmak ve hatta tamamen yeni duyular tasarlamak gibi, bedenlerimizi daha önce hayal bile edilemeyecek şekillerde değiştirebiliyoruz.

Transhümanistler olarak adlandırılan ve bedenlerini teknolojiyle geliştirerek biyolojilerini iyileştirmeye çalışan insanlar, doğal durumumuzun dünya deneyimimizi engellediğine ve bilim yoluyla mevcut yeteneklerimizin ötesine geçebileceğimize inanıyor.

Bazıları için "tekno-ilerlemeci" olan fikirler diğerleri için tartışmalıdır. Ancak fotoğrafçı David Vintiner için bunlar bambaşka bir şey: güzel.

Yaklaşan kitabı "İnanmak İstiyorum - Transhümanizm Üzerine Bir Keşif" için yıllarını gerçek hayattaki cyborgları ve vücut değiştiricileri fotoğraflayarak geçiren Vintiner, "Güzellik, tasarlanmış ürünlerdedir" diyor.

Sanat yönetmeni ve eleştirmen Gem Fletcher ile işbirliği içinde hazırlanan kitap, atmosfer basıncındaki değişiklikleri algılayan biyonik kulaklara sahip bir adam, dünyanın dört bir yanında meydana gelen depremleri "hissedebilen" bir kadın ve laboratuvar yapımı organlar geliştiren teknisyenler de dahil olmak üzere, bir dereceye kadar "transhuman" olarak tanımlanan çeşitli insanları içeriyor.

Fletcher transhümanist alt kültürle ilk olarak, teknolojinin gelecekteki krizlere nasıl karşı koyabileceğini araştıran bir organizasyon olan Londra Fütürist Grubu aracılığıyla tanıştı. Londra'da yaşayan sanat yönetmeni, grubun bazı üyeleriyle tanıştıktan sonra onları bir dizi portre halinde fotoğraflama fikriyle Vintiner'a başvurdu.

Vintiner bir telefon röportajında, "İlk çekimimiz bir DIY 'beyin hacker'ı olan Andrew Vladimirov ile oldu," diye hatırlıyor. "Ne zaman yeni birini fotoğraflasak, hareket içindeki diğer kilit kişilerden tavsiye ve tanıştırma istedik."

Fotoğrafçı, transhümanistlerin iddialarının ilk başta tuhaf görünebileceğini kabul etse de, kısa süre sonra teknolojik olarak kendini geliştirmenin cazibesini gördü. "Eğer size bir şans verilseydi, kendi bedeninizi nasıl tasarlardınız ve onun sizin hakkınızda ne söylemesini isterdiniz?" diye sordu.

İnsan deneyimini yeniden tanımlamak

Vintiner'ın deneklerinden biri olan James Young, 2012 yılında bir kazada kolunu ve bacağını kaybettikten sonra biyoniklere yöneldi. Young biyoteknolojiye her zaman ilgi duymuş ve özellikle bilim kurgu estetiğinden etkilenmiş. Vücudunun nasıl "yeniden inşa edilebileceğini" ve hatta en son teknolojinin yardımıyla gelişmiş görevleri nasıl yerine getirebileceğini hayal etmek, iyileşme sürecinin bir parçası haline geldi.

Ancak 29 yaşındaki gence göre, doktorlar tarafından kendisine sunulan seçenekler heyecan verici olmaktan çok uzaktı - ten rengi silikon kılıflı standart çelik biyonik uzuvlar.

Young bir video röportajında "Neyin mevcut olduğunu görmek en üzücü kısımdı" dedi.

"İnsan vücudunun araçlar ve teknoloji açısından nelerden oluşabileceği o kadar bulanık bir şey ki - kolu düşünürseniz, sadece duyusal bir ekipman parçası.

"Eğer kolunu ve bacağını kestirecek biri olsaydı, bu ben olurdum çünkü teknoloji ve yapabilecekleri konusunda heyecanlıyım."

Japon oyun devi Konami, Young için bir dizi biyonik uzuv tasarlamak üzere protez heykeltıraşı Sophie de Oliveira Barata ile birlikte çalıştı. Sonuç, gri karbon fiberden yapılmış bir kol ve bacak oldu - kısmen o zamanlar 22 yaşında olan Young'ın en sevdiği video oyunlarından biri olan Konami'nin "Metal Gear Solid" oyunundan esinlenen bir estetik.

Young'ın robotik kolunda beklenen işlevlerin ötesinde bir USB portu, Twitter akışını gösteren bir ekran ve uzaktan kumandalı bir drone içeren geri çekilebilir bir dock bulunuyor. Uzuvlar, Young'ın omurgasından gelen sinir uyarılarını fiziksel hareketlere dönüştüren sensörler tarafından kontrol ediliyor.

Vintiner, Young için "Gelişmiş protezler James'in insanların (onun) engellilik algısını değiştirmesini sağladı" dedi ve ekledi: "İnsanlara fotoğrafları ilk gösterdiğinizde, içerdiği fikirler karşısında şok oluyor ve şaşırıyorlar. Ancak fikirleri incelediğinizde, bunların çok pragmatik olduğunu fark ediyorlar."

Young, insanların gelişmiş biyonik uzuvların sadece işlevlerini değil, estetiğini de takdir etmelerinin birkaç yıl aldığını söylüyor. "Biyonik ve elektronik uzuvlar sadece görünüşleri nedeniyle korkutucu bulunuyordu," diyor. "Bunlar 'engellilik seksi değildir' fikriyle örtüşüyordu."

Ayrıca, hastalara yapay uzuvlarını gizlemeleri için genellikle ten rengi kolluklar verildiği için biyoniklerle ilgili bir damgalama olduğunu düşünüyordu.

Young, kalan biyolojik koluna atıfta bulunarak, "Görsel olarak, bunun insan vücudunun sınırı olduğunu düşünüyoruz," dedi. "Transhümanistler için fırsatlar doğuyor çünkü biyonik bir kol acı hissetmez ya da paranız varsa anında değiştirilebilir. Sıcağa dayanmak ve güneş yanığı olmamak için farklı yetenekleri var."

Vintiner portreleri çekmeye devam ettikçe önyargılarının birçoğunun sorgulandığını hissetti. Bu süreç aynı zamanda derin bir soruyu da gündeme getirdi: Teknoloji insan olmanın ne demek olduğunu değiştirebiliyorsa, güzel olmanın ne demek olduğunu da değiştirebilir mi?

"(Orijinal) çalışmalarımın çoğu insanlar etrafında dönüyor - onların davranışları, karakterleri, tuhaflıkları ve hikayeleri" dedi. "Ancak bu proje güzellik kavramını başka bir düzeye taşıdı."

Bakanın gözü

Bilimin estetik anlayışımız üzerindeki etkisi, Vintiner'e göre transhümanizmin en büyüleyici yönlerinden biridir. Ancak Vintiner'ın keşfettiği şey, hareket içindeki pek çok kişinin "insan sonrası" mükemmellik için bir model olarak hala mevcut güzellik standartlarına baktığıdır.

Fletcher ve Vintiner'ın kitabının bir diğer konusu da Hanson Robotics'te çalışan bilim insanları David Hanson ve Ben Goertzel tarafından tasarlanan Sophia adlı robot. Sophia bugüne kadarki en gelişmiş insansı robotlardan biri.

2018'de CNN Style'a konuşan Hanson, Sophia'nın formunun dünyanın dört bir yanındaki insanlarda yankı uyandıracağını ve görünüşünün kısmen Hanson'ın eşi ve Audrey Hepburn gibi gerçek kadınların yanı sıra Mısır kraliçesi Nefertiti'nin heykellerinden esinlendiğini söyledi.

Ancak açık ela gözleri, mükemmel kemerli kaşları, uzun kirpikleri, belirgin elmacık kemikleri ve dolgun dudaklarıyla Sophia'nın görünüşü tartışmasız bir şekilde geleneksel olarak güzel bir Kafkas kadınının özetidir.

Fotoğrafçı, fotoğraf çekimini "Ben Goertzel'in fotoğrafını çektiğimde, (kendisinin) nasıl göründüğünü düşünmek için hiç zaman ayırmadığını, bunun onu hiç ilgilendirmediğini dile getirdi" diye hatırlıyor.

Vintiner belli bir ironi gördü: kendi görünüşüyle ilgilenmeyen birinin yine de güzellik konusundaki meşguliyetimizi şirketinin icadı aracılığıyla yansıtması.

Bu aynı zamanda çekiciliğin algoritmaların kavrayabileceğinden daha karmaşık olabileceğini de hatırlattı.

"Korkarım ki biyolojik yapımızda bulunan 'kusurlardan' arınmış insanlar tasarlayabilirsek, işler şu anda sadece hayal edebileceğimiz bir mükemmellik seviyesine doğru daha da ilerleyecektir." Vintiner şunları söyledi. "Plastik cerrahinin çok kısa bir süre içinde güzellik algımızı nasıl değiştirdiğine bir bakın.

"Eğer transhümanistler haklıysa ve biz insanlar birkaç yüz yaşına kadar yaşayabilirsek, güzellik anlayışımız ve insan olmanın anlamı dramatik bir şekilde değişecektir."

Koronavirüs pandemisi nedeniyle "İnanmak İstiyorum - Transhümanizm Üzerine Bir Keşif" kitabının lansmanı ,Kickstarter kampanyası ve beraberindeki fotoğraf sergisi geçici olarak ertelenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com