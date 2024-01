Trans savunucusu Dylan Mulvaney kimdir?

Çevrimiçi kişiliği son derece olumlu. Ancak Bud Light, Olay ve Nike sponsorluğunda videolar yayınlamaya başladığında hesapları trans karşıtı nefretle doldu.

CNN yorum için Mulvaney'nin temsilcilerine ulaştı.

Mulvaney'nin marka ortaklıkları yeni bir trans karşıtı saldırı dalgasını tetikledi. Aralarında ünlülerin ve Kongre üyelerinin de bulunduğu bu eleştirmenlerin birçoğu yorumlarında Mulvaney'i yanlış cinsiyetlendiriyor, aşağılıyor ve hatta tehdit ediyor. Şimdiye kadar verdiği yanıt, nefret dolu söylemler arttığında bile onları duymazdan gelmek oldu.

Mulvaney pandemi dönemi TikTok yıldızı oldu

Mulvaney kariyerine tiyatroda başladı ve hit müzikal "The Book of Mormon"un başrol oyuncularından biri olarak Kuzey Amerika'yı dolaştı. Ancak 2020'de pandemi yüz yüze etkinliklerin çoğunu iptal edince Mulvaney TikTok'a yöneldi. Bir queer olarak hayatı hakkında neşeli ve bilgilendirici klipler yayınladı.

Pandemi sırasında hatırı sayılır bir takipçi kitlesi edinen Mulvaney, Mart 2022'de trans bir kadın olduğunu açıkladı. Hayranlarına "ikili cinsiyete geri döndüğünü düşünmekten bile korktuğunu ve biraz utandığını" söyledi - pandemi sırasında daha önce nonbinary olarak ortaya çıkmıştı - ama sonunda yıllarca kız olduğunu bilen "içindeki çocuğu onurlandırmak" istediğini fark etti.

Böylece, hormon replasman tedavisi deneyiminden trans karşıtlarının nefretine ve yüz feminizasyon ameliyatının veya FFS'nin sonuçlarına kadar geçişinin neredeyse her gününü belgelediği TikTok serisi "Kızlık Günleri" başladı.

Diğer önemli anlar arasında Mulvaney'nin Now This News için Başkan Joe Biden ile röportaj yaptığı ve Biden'a eyaletlerin cinsiyet onaylayıcı sağlık hizmetlerini yasaklama haklarını destekleyip desteklemediğini sorduğu 221. gün yer alıyor. Biden, Delaware'de yaşayan transları koruyacak tedbirleri savunan merhum oğlu, o zamanki Delaware Başsavcısı Beau Biden'a atıfta bulunarak bunu desteklemediğini söyledi. Ve 279. günde, ameliyatından bir gün önce, doxxed edildiğini, yani bir izleyicinin rızası olmadan ev adresini internete sızdırdığını söyledi.

Mart ayında 365. gününü Rockefeller Center'ın Rainbow Room'unda canlı bir performansla kutladı ve elde edilen gelir bir LGBTQ intihar önleme organizasyonu olan Trevor Project'e bağışlandı.

Büyük marka ortaklıkları trans karşıtlarının öfkesini çekiyor

İnternette artan popülaritesiyle Mulvaney, Kate Spade, doğal deodorant şirketi Native ve saç bakım serisi Olaplex gibi büyük markalarla ortaklık kurmaya başladı. Ancak Bud Light için hazırlanan kısa bir dijital reklam, markanın bazı hayranlarının kendisine trans karşıtı bir nefret tufanı göndermesine neden oldu.

Mulvaney, 365. gününü kutladıktan kısa bir süre sonra çekilen klipte, Mart Çılgınlığı'nın ne olduğunu bilmediğini ama bir kutu Bud Light ile tadını çıkarmayı planladığını söyleyerek şaka yaptı. Marka ayrıca ona üzerinde yüzü olan kişiselleştirilmiş bir kutu da gönderdi.

Bud Light'ın Mulvaney'e sponsor olması, bazı trans karşıtı eleştirmenlerin markayı boykot etme çağrısında bulunmasına neden oldu. Kid Rock kendini bira kutularını vururken filme aldı ve videosunu "f**k Bud Light ve f**k Anheuser-Busch" diye bitirdi. Teksas'tan GOP Temsilcisi Dan Crenshaw, garajındaki mini buzdolabını açtığında hiç Bud Light kutusu bulamayınca "buzdolabındaki her bir Bud Light'ı atacağını" söylediği bir Instagram videosunda reklamı "aptalca" olarak nitelendirdi. Ancak buzdolabında, Bud Light'ın ana şirketi Anheuser-Busch'a ait bir marka olan birkaç Karbach birası vardı. Daily Beast, Crenshaw'ın boykot girişimlerinin "başarısız" olduğunu yazdı.

Anheuser-Busch bu ayın başlarında Rolling Stone ve Buzzfeed'in de aralarında bulunduğu yayın organlarına bir açıklama yaptı: "Anheuser-Busch, çeşitli demografik gruplardaki kitlelerle özgün bir şekilde bağlantı kurmanın birçok yolundan biri olarak markalarımız genelinde yüzlerce influencer ile çalışmaktadır. Zaman zaman hayranlarımız ve Dylan Mulvaney gibi marka influencer'ları için benzersiz hatıra kutuları üretiyoruz. Bu hatıra kutusu kişisel bir dönüm noktasını kutlamak için bir hediyedir ve halka satılmamaktadır."

Bud Light, Mulvaney'nin 1 Nisan'da reklamını paylaşmasından bu yana Instagram hesabında paylaşım yapmadı.

Mulvaney'nin bu ay Nike için bir reklam yayınlamasının ardından da benzer bir trans karşıtı nefret ortaya çıkmıştı. Spor giyim markası, sayısız Instagram kullanıcısının yorum bölümünü Mulvaney'e yönelik olumsuzluklarla doldurmasının ardından, son Instagram paylaşımlarından birinde Mulvaney'in herhangi bir görüntüsünü içermeyen bir yorumla yanıt verdi.

"Topluluğunuzun başarısı için önemli bir bileşensiniz! Olumlu ve yapıcı bir tartışmaya katkıda bulunan yorumları memnuniyetle karşılıyoruz," diye yazdı Nike. "Nazik olun (kalp emojisi) Kapsayıcı olun (kalp emojisi) Birbirinizi cesaretlendirin (kalp emojisi)."

Mulvaney kısa bir süre önce Olay için hazırlanan ve bazı trans karşıtı kullanıcıların markayı boykot çağrısında bulunmasına neden olan bir TikTok reklamında da yer aldı.

Tepkiler, aralarında Howard Stern ve Rosie O'Donnell'ın da bulunduğu bazı yüksek profilli isimlerin Mulvaney'i destekleyen konuşmalar yapmasına neden oldu. Stern, Sirius XM radyo programının bir bölümünde "Kimseye zarar vermediğiniz sürece ben sizin takımınızdayım" dedi.

TikTok yıldızını hedef alan kezzap, ABD'de queer ve trans bireylere yönelik artan nefret eğiliminin sadece sonuncusu.ACLU'nun verileri, 3 Nisan itibariyle, bu yıl rekor sayıda LGBTQ karşıtı yasa tasarısının sunulduğunu gösteriyor - geçen yıl 180 tasarıya kıyasla 2023'te 417 - ve bunların çoğu cinsiyet onaylayıcı sağlık hizmetlerine erişmeye çalışan trans gençleri hedef alıyor. Mulvaney, aldığı cinsiyet onaylayıcı sağlık hizmetinin kendisine "çok fazla huzur getirdiğini" ve bu hizmetin isteyen trans bireyler için daha yaygın bir şekilde ulaşılabilir olması gerektiğini söyledi.

Mulvaney trans karşıtı nefrete kulak tıkamaya çalıştığını söylüyor

Geçtiğimiz hafta Rolling Stone 'a verdiği bir röportajda Mulvaney, trans karşıtı eleştirmenlerine ilk başta bir şans vermeye çalıştığını, ancak konumlarının "saf nefretten" kaynaklandığını fark ettiğini söyledi.

Bu ayın başlarında Rolling Stone'a verdiği demeçte, "İnsanların benim translığımla ya da neşemle bir sorunu olduğu gerçeğiyle artık biraz barıştım," dedi. "Ve bu onların suçu. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok ve kendimin bu versiyonunu kutlayan örnek aldığım insanları düşünmek zorundayım. Dinlemem gereken insanlar onlar."

Sosyal profillerinde daha kısa ve öz bir mesaj yayınladı.

"Into the Woods" müzikalinden "No One is Alone" şarkısını söylediği Day 365 performansının bir klibine eşlik eden bir başlıkta "Bu şarkı geçirdiğim haftaya uygun geldi" diye yazdı. "Beni desteklediğinizi hissettirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim, yalnız değilim."

Kaynak: edition.cnn.com