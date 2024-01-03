Tottenham Hotspur Conte yönetimindeki ilk maçını kazandı

Bu hafta Nuno Espírito Santo'nun yerine geçen Conte, 28 dakika sonra Son Heung-min ve Lucas Moura'nın golleriyle takımının 3-0 öne geçmesini ve Danimarkalı savunma oyuncusu Jacob Rasmussen'in Harry Kane'in baskısı altında zorlanırken kendi kalesine gol atmasını izledi.

Ardından Vitesse'nin devre arasına yedi dakika kala iki gol atmasını izledi ve üç kırmızı kart ve misafir taraftarlar arasında patlak veren sorunlarla tamamlanan heyecanlı bir beraberlik yaşadı.

"Oyuncularımın acı çekmesini takdir ettim çünkü kazanmak istiyorsanız acı çekmeyi öğrenmek önemlidir" dedi .

"Zamana ihtiyacımız var. Çalışmak için zamana ihtiyacımız var. Çalışmak için zamana ihtiyacımız var," dedi Conte. "Korktuğum değil ama çalışmak için zamana sahip olmak istediğim tek konu bu.

"Bu sefer ve ben, onlara benim futbol anlayışımı getirmek için birlikte çalışmalıyız ve taktiksel yönleri, fiziksel yönleri, onları tanımak için şu andakinden çok daha iyi çalışmalıyız.

"Biraz korktuğum, biraz çekindiğim tek konu bu. Ancak bu tür bir durum olduğunu biliyorum ve bu nedenle biraz sabra ihtiyacımız var" dedi.

Conte, Salı günü Tottenham Hotspur'un yeni teknik direktörü olarak 2023 yazına kadar uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladı ve Mauricio Pochettino'nun Kasım 2019'da görevden alınmasının ardından Londra kulübünün son üç yıldaki dördüncü kalıcı teknik direktörü oldu.

İtalyan teknik adamın atanması, Spurs'ün Nuno'nun görevine son vermesinden sadece bir gün sonra gerçekleşti.

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Kaynak: edition.cnn.com