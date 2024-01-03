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Toto Wolff: Lewis Hamilton ve Nico Rosberg Formula 1 şampiyonluğunu hak ediyor

Wolff F1 şampiyonluk yarışında ileriye bakıyor

Rosberg Hamilton'a 12 puan fark atıyor

Yarış Pazar günü Türkiye saati ile 13:00'te başlıyor

Birini diğerinden nasıl ayırıyor? Cevap, oldukça basit, ayırmıyor.

Wolff bu sezonun son yarışı öncesinde CNN'e verdiği demeçte "Bence ikisi de şampiyonluğu kazanmayı hak ediyor" dedi. "Nico çünkü tüm bu yıllar boyunca Lewis'e karşı çok sert bir rakip oldu ve örneğin 2014'te teknik sorunlar yaşadı.

"Diğer taraftan Lewis de bu yıl Malezya'da yaşadığı motor sorunlarıyla pek şanslı değildi. Eğer tekrar mücadele eder ve şampiyonluğu kazanırsa, bu da hak edilmiş olur."

Kendisi de eski bir yarış pilotu olan Wolff, 2009 yılında Williams F1'den hisse satın aldı ve 2013 yılında Mercedes yönetim kuruluna katılmak üzere ayrıldı. Takımı bu sezon F1 şampiyonasının baskın gücü oldu.

Rosberg takım arkadaşının 12 puan önünde lider durumda ve Alman pilot podyuma çıkarsa ilk dünya şampiyonluğunu kazanacağını biliyor.

Hamilton içinse podyum dışında bir yerde bitirmek saltanatının sonu anlamına gelecek.

İngiliz pilot bu yıl Malezya 'da teknik sorunlar nedeniyle Red Bull'un nadiren 1-2 yaptığı bir yarışta yarış dışı kalarak büyük bir şanssızlık yaşadı. Bu durum rakibinin şampiyonanın zirvesinde 23 puanlık bir fark açmasını sağladı ve o zamandan beri şampiyonluk şansı zayıf görünüyor.

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Ancak art arda gelen üç galibiyetin ardından Hamilton yeniden yarışa dahil oldu.

İkili bu sezon F1 şampiyonası boyunca, bu hafta sonu Abu Dhabi'de doruğa ulaşacak olan gergin bir rekabet yaşadı. Wolff iki pilotun Mercedes garajını iyi bir şekilde böldüğünü kabul ediyor.

"Her şeyden önce sadece pilotlar arasında değil, garajın iki tarafı arasında da bir rekabet olduğunu kabul etmelisiniz. Mühendisler ve mekanikerler kendilerini tek bir sürücüyle birlikte görüyorlar.

"Bu bir güç çünkü rekabetçi olmalarını istiyorsunuz ama diğer taraftan bu bir zayıflık. Geçmişte takımlarda bu rekabetin takım için olumsuz bir şeye dönüştüğünü gördük. Bizde böyle bir şey olmadı.

"Mümkün olduğunca tarafsız kalmaya çalışıyorum, birine çok fazla şey verip diğerine vermemeye çalışıyorum. Bu yüzden en iyisi geride durup onları izlemek."

Wolff, beşinci ve üst üste üçüncü F1 şampiyonluğunu kazanma yolunda olmasına rağmen, Mercedes için rahatlamaya ve sezonun başarısının tadını çıkarmaya zaman olmadığını itiraf ediyor.

"Keyif diye bir şey yok. Sezon bittikten sonra arkamıza yaslanıp yaptıklarımızı düşünüyoruz. Ancak daha sonra takımdaki zihniyet, çok iyi olmadığımız şeylere gerçekten bakmak ve bu zayıflıklar üzerinde çalışmaya çalışmaktır.

"Umarım yıllar sonra bir gün geriye dönüp baktığımda 'ne güzel bir yolculuktu' diye düşünebilirim."

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Kaynak: edition.cnn.com