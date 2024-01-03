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Toplu e-posta tehdidi nedeniyle çok sayıda eyalet başkenti tahliye edildi

Birçok eyaletteki Kongre binaları tehditler nedeniyle Çarşamba günü geçici olarak kapatıldı ve boşaltıldı.

 and  Wendy Allen
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Bir Kongre Binası Polisi, Çarşamba sabahı Jackson'daki Mississippi Eyaleti Kongre Binası'nda bir....aussiedlerbote.de
Bir Kongre Binası Polisi, Çarşamba sabahı Jackson'daki Mississippi Eyaleti Kongre Binası'nda bir bomba tehdidine müdahale ederken yoldan geçenleri uyarıyor..aussiedlerbote.de

Toplu e-posta tehdidi nedeniyle çok sayıda eyalet başkenti tahliye edildi

Kentucky Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Michon Lindstrom, "Ülke genelinde birçok (Dışişleri Bakanına) ve eyalet ofisine gönderilen toplu bir e-postaydı" dedi.

CNN tarafından elde edilen e-posta tehdidinin bir kopyası, en az 23 eyaletteki devlet dairelerinin alıcı olarak listelendiğini gösterdi. E-postada belirli bir eyaletten bahsedilmemesine rağmen, gönderici "eyaletinizin Kongre binasına" patlayıcı yerleştirdiğini iddia ediyordu. Başka e-posta tehditlerinin gönderilip gönderilmediği belli değil.

Tehdit Kentucky, Mississippi, Georgia, Connecticut, Michigan ve Minnesota'daki Kongre Binası işlemlerini etkiledi. Hiçbir eyalet bu binalarda herhangi bir tehdit unsuru bulunduğunu bildirmedi.

Kentucky Valisi Andy Beshear X'te yaptığı açıklamada, "Herkes güvende olsa da, (Kentucky Eyalet Polisi) herkesten eyalet Kongre Binası'nı boşaltmalarını istedi ve Dışişleri Bakanlığı tarafından alınan bir tehdidi araştırıyor" dedi.

Çarşamba sabahı eyalet binasına yapılan bomba ihbarının ardından bir köpek Mississippi Eyaleti Meclis binasında devriye geziyor.

Bir sözcü yaptığı açıklamada "Mississippi Kamu Güvenliği Departmanı, Mississippi Eyaleti Meclis Binası'nı başarıyla boşalttı" dedi. "Eyalet Senatörü Brice Wiggins sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yargılanması gereken hasta kişiler bizi işimizi yapmaktan alıkoyamayacak" dedi.

Georgia Eyalet Dışişleri Bakanlığı'nın baş operasyon sorumlusu Gabriel Sterling, "2024'e Georgia Eyaleti Meclis Binası'nda bir bomba tehdidiyle başlıyoruz," diye yazdı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mike Hassinger CNN'e yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı'nın başkent personeli, Eyalet Polisi'nden resmi 'All Clear' yanıtını aldıktan yaklaşık 45 dakika sonrasına kadar GA Capitol'e gelişlerini erteledi" dedi.

CNN yorum için federal kolluk kuvvetlerine ulaşmıştır.

Bu gelişmekte olan bir hikayedir ve güncellenecektir.

CNN'den Sabrina Shulman ve Jason Morris bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com

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