Tony Finau Northern Trust'ı kazanarak 1,975 gün sonra ilk zaferini elde etti

Ancak Pazartesi öğleden sonra Finau, Liberty National Golf Kulübü'ndeki Northern Trust 'ı kazanmak için Cameron Smith'i play-off'ta yenerek ikinci PGA Tour galibiyeti için uzun bekleyişine son verdi.

Kazanamadığı bu beş yıl içinde Finau sekiz ikincilik ve 39 ilk 10 derecesi elde etti. Finau'nun 2016 Porto Riko Opem'den bu yana ilk zaferini kazanmak için galibiyet vuruşunu yaptıktan sonra rahatlamış görünmesine şaşmamalı.

31 yaşındaki Finau gazetecilere "Kendime son derece inanıyorum ve inanmak zorundayım" dedi.

"Bu oyun zaten zor. Bu adamlar çok iyi. Eğer onları yenebileceğinize inanmazsanız, dostum, bu sadece yokuş yukarı bir savaş olur ve ben inanmaya devam ediyorum."

Finau, PGA Tour'un sezon şampiyonunu belirleyecek olan FedExCup Playoff'larının ilk etabını kazanarak kısır dönemini daha büyük bir sahnede sonlandıramazdı.

Hafta sonu ABD'nin kuzeydoğusunda karaya çıkan Henri Tropik Fırtınası nedeniyle Northern Trust'ın final turunun Pazartesi gününe ertelenmesinin ardından, Finau mükemmel bir son tur 65'i atarak Avustralyalı Smith ile turnuvayı 20-under par ile bitirdi ve ikisini bir play-off'a zorladı.

Ancak ilk çukurda Finau önemli zaferini elde etti ve bu zafer onu FedExCup sıralamasında zirveye taşıdı ve iki turnuva kaldı: bu haftaki BMW Şampiyonası ve Eylül ayında Atlanta'da yapılacak olan Tur Şampiyonası.

Northern Trust, PGA Tour'un ilk FedEx Cup playoff etkinliği.

FedEx Cup, oyuncuların sezon boyunca sıralama puanları kazanmasını ve ilk 125'in ilk playoff'a katılmasını sağlıyor.

FedExCup Şampiyonunun 15 milyon dolar kazanacağı Tour Championship'te yarışacak son 30 oyuncu ile saha daraltılıyor.

"Kendime inanıyorum," diye ekledi Finau. "Takımıma inanıyorum. Belki bu tür bir güven ve inanca sahip olmak için galibiyetler almadım ama buna mecbursunuz.

"Sahaya çıkıp bugün J.T.'yi yenebileceğime ve Jon Rahm'ı yenebileceğime inanmak zorundayım," diye devam etti Finau, Justin Thomas ve golf dünyasının 1 numarasına atıfta bulunarak. "Buna inanmak zorundayım ve inandım, inanmaya da devam ediyorum ve bugün burada şampiyon olarak oturmamın tek nedeni de bu."

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Zor birkaç gün

Patrick Reed'in 2019'da Northern Trust'ı kazandığı Liberty National'a dönüşü planlandığı gibi gitmedi.

Turnuvaya FedExCup sıralamasında 22. sırada giren Amerikalı oyuncu, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.

Final turu sırasında Reed, Houston'daki evinde çift zatürreeyle mücadele ettiğini belirten bir açıklama yaptı.

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"İyi haber, ayak bileğim iyi," diye yazdı."Kötü haber ise iki taraflı zatürre nedeniyle hastanedeydim. Doktorlardan izin aldıktan sonra iyileşme yolundayım - geri dönmeyi dört gözle bekliyorum. Hepinize en iyi dileklerimi sunuyor ve sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum!

"Desteğiniz için çok teşekkür ederim," diye devam etti, "bunun benim için anlamı çok büyük. Ayrıca, Teksas Tıp Merkezi'ndeki Methodist Hastanesi'ndeki doktorlara, hemşirelere ve personele de özel olarak teşekkür ederim."

Reed, FedExCup Playoff'larının ikinci etkinliği olan bu haftaki BMW Championship'ten de Pazartesi günü çekildi.

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Kaynak: edition.cnn.com