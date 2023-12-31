Tonga'nın Olimpiyat bayrak taşıyıcısı Pita Taufatofua 'yıkıcı' tsunamiden bu yana babasından haber alamıyor

Felaket, su altındaki Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai yanardağının Cumartesi günkü büyük patlamasıyla tetiklendi ve Pasifik ülkesinde "benzeri görülmemiş" bir hasara neden oldu.

Yaz ve Kış Olimpiyatlarında ülkesinin bayrak taşıyıcısı olduktan sonra geniş çapta tanınan Taufatofua şu anda Avustralya'da bulunuyor ve ana ada Tongatapu'da yaşayan babasından henüz haber alamadı.

CNN Sport'tan Amanda Davies'e verdiği demeçte "Ona ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok" dedi.

"İyi olacağına dair iyimserim ve umarım dışarıda toplum içinde çalışıyordur. Bu muhtemelen benim tahminim, ama bu sadece benim spekülasyonum.

"Çok zor ama başka seçeneğim yok. Böyle zamanlarda ayağa kalkmanız gerekir. Dünyanın dört bir yanında ayağa kalkan insanlar var, sadece ben değil, binlerce insan var."

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Yaygın yıkım

"Volkanik mantar bulutu" ülkenin 36'sında yerleşim bulunan yaklaşık 170 adasının tamamını kapsayacak şekilde genişledi ve 100.000'den fazla kişiden oluşan nüfusun tamamını etkiledi.

Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni, 36 kişinin yaşadığı Mango adasındaki tüm evlerin felaket sırasında yıkıldığını söyledi.

Fonoifua adasında sadece iki evin kaldığını ve 239 kişinin yaşadığı Nomuka adasında da büyük hasar meydana geldiğini söyledi.

Tonga hükümeti Salı günü üç kişinin öldüğünü ve birkaç kişinin de yaralandığını doğruladı.

Çarşamba günü Taufatofua, Instagram'da ailesinin evinin hala ayakta olduğuna dair bir mesaj yayınladı, ancak babasıyla hala konuşamadı.

Tekvando ve kros kayağı sporcusu, yardım çabalarına yardımcı olmak amacıyla, CNN'in de doğruladığı bir GoFundMe bağış toplama sayfası oluşturdu.

Toplanan fonlar "en çok ihtiyaç duyanlara" ve hasar gören altyapı, okul ve hastanelerin onarımına harcanacak.

"Başka seçeneğimiz yok, odalarımıza kaçıp orada oturup ağlayamayız ve keşke diyemeyiz. Şimdi çalışma ve ülkemize yardım etme zamanı" diye ekledi.

"Bir GoFundMe sayfası açtık ve insanlar çok cömert davrandılar."

Taufatofua, şu anda ülke genelinde "kalın kül tabakası" ile ilgili sorunların yanı sıra su filtreleme endişeleri ve iletişim sorunları olduğunu söylüyor.

İnsanları felaketle ilgili bilgileri paylaşmaya devam etmeye çağırdı, böylece dünya toparlanmaya çalışan küçük ulusun farkında olacak.

"Tonga'ya gittiğinizde her yer yemyeşil, yemyeşil, mavi, hayat dolu," dedi.

"Şimdi baktığınızda, 1910 yapımı siyah beyaz bir film gibi görünüyor ve her şey külle kaplı. Hatırladığınız Tonga bu değil."

"Dışarıda yedek uydusu olan varsa lütfen bize göndersin. İletişimimiz kesildi.

"Elon Musk, eğer izliyorsan Starlink 'i bize gönder, yardıma ihtiyacımız var. Sevdiklerimizle iletişim kurmamız gerekiyor."

'Biz dünyanın evlatlarıyız'

Taufatofua, tekvando antrenmanlarının yanı sıra atalarına bir saygı duruşu olarak ve çevresel nedenlerle başladığı sprint kano sporunda 2020 Tokyo Oyunları'na katılmaya çalışıyordu.

Sprint kano dalında kalifiye olamayınca sadece tekvando dalında yarıştı.

Tsunaminin yol açtığı geniş çaplı hasara rağmen Taufatofua, Doğa Ana'ya ve Tongalıların yaşamında büyük bir rol oynayan okyanuslara hala saygı duyduğunu söylüyor.

"Toprak Ana Tanrı'nın en büyük eseri ve kesinlikle saygı duymamız gereken bir şey" dedi.

"Dolayısıyla adayı harap eden bir yanardağ olsa bile, yanardağa, okyanuslara ve doğaya saygı duyuyoruz. Nefretimiz ya da düşmanlığımız yok.

"Tongalılar olarak dünyanın evlatları olduğumuzu biliyoruz. Topraktan geldik, sonunda küllerimizden geri döneceğiz.

"Okyanuslara karşı hala sevgiden başka bir şey beslemiyoruz, bu hiç fark etmez."

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Kaynak: edition.cnn.com