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Tommy Fleetwood Masters'ta unutulmaz bir deliğe imza attı

Masters'ın açılış turunu kötü geçiriyordu ama bir anda Tommy Fleetwood için her şey değişti.

 and  Carmen Simpson
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Tommy Fleetwood Masters'ın ilk turunda ilk fairway'e doğru yürürken seyirciye el sallıyor..aussiedlerbote.de
Tommy Fleetwood Masters'ın ilk turunda ilk fairway'e doğru yürürken seyirciye el sallıyor..aussiedlerbote.de

Tommy Fleetwood Masters'ta unutulmaz bir deliğe imza attı

İngiliz oyuncu Perşembe günü, Augusta'daki liderlik sıralamasında yükselmesini sağlayan, en ünlü ortamda, par-üç 16'ncıda dramatik bir "hole-in-one" yaptı.

Göletin üzerinden geçen ve green'i çevreleyen bunkerlerden kaçınan Fleetwood'un topu, deliği bulmadan önce birkaç kez sekmek için tüm engelleri dikkatlice parçaladı.

Ryder Kupası sırasında Francesco Molinari'yle kurduğu dostluğun ardından yıldızı parlayan Fleetwood'un yüzünde rahatlamış bir ifade vardı ve topunun deliğe girdiğini görünce taraftarlarla eşzamanlı olarak kollarını havaya kaldırarak kutlama yaptı.

Fleetwood daha sonra basına yaptığı açıklamada "Masters'ta bir tane kazanmak gerçekten çok güzel" dedi. "Sanırım bu da iki rekabetçi haftada iki oldu. Birdenbire hızla toparlanmaya başladım. Bunu devam ettirmeye çalışacağım.

"Evet, bu çok özel bir şey. Bunu büyük bir turnuvada yapmak harika, rekabetçi bir şekilde yapmak harika, ama Augusta'da yapmak muhtemelen başka bir üstünlük."

Bu, dünya 24 numarasının WGC Match Play etkinliğinde de bir as yapmasının ardından üst üste ikinci as yaptığı turnuva oldu.

Ve bu 30 yaşındaki oyuncu için pahalı bir alışkanlık haline geliyor çünkü delik-içinde-bir vuruş yapan her golfçünün tüm oyuncu arkadaşları için bir içki ısmarlaması gelenektir.

Ayrıca Masters'daki başarısı için dağıtılan ve sonsuza dek saklayabileceği hatıra kristal vazoyu da alacak.

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Hideki Matsuyama 11 Nisan Pazar günü Masters golf turnuvasını kazandıktan sonra yeşil ceketiyle kutlama yapıyor. Turnuvayı Will Zalatoris'in bir atış önünde bitirdi.
Matsuyama, Pazar günü 18. green'de caddie'si Shota Hayafuji ile kutlama yapıyor.
Matsuyama Pazar günü 18. green'de bir vuruş yapıyor.
Xander Schauffele Pazar günü 16. delikte sopasını ısırdı. Topu suya vurarak turnuvayı kazanma umutlarını fiilen sona erdirdi.
Kevin Na Pazar günü bunkerden bir atış yapıyor.
Matsuyama bunkerden bir atış yapıyor.
Schauffele Pazar günü bir tee vuruşu yapıyor.
Bir görevli Cumartesi günü skor tablosunun arkasından skorları ayarlıyor.
Matsuyama Cumartesi gününü 7-under 65 ile tamamlayarak Pazar günkü final turuna dört atış önde girdi.
Sert hava koşulları nedeniyle oyuna geçici olarak ara verilmesinin ardından seyirciler Cumartesi günü siper almak için yürüdüler.
Matt Jones, Cumartesi günü oyunu durdurmak için uyarı düdüğü çalındığında 13. delikte tepki veriyor.
Justin Thomas Cumartesi günü bir vuruş yaptı.
Justin Rose Cuma günü ilk delikte par putt'a bakıyor. Rose hafta sonuna tek atışla lider giriyor.
İnsanlar Cuma günü 16. green'de Tommy Fleetwood'un vuruşunu izlerken birbirlerinden ayrılıyor.
Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Bryson DeChambeau, Cuma günü 13. delikte bir atış yapıyor.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, solda, Cuma günü Augusta National üyesi Heidi Ueberroth ile birlikte aksiyonu izliyor.
Eski Masters şampiyonu Jordan Spieth Cuma günü altıncı fairway'deki açelyaların yanından geçiyor.
Lee Elder, Perşembe günü Gary Player ve Jack Nicklaus'a onursal başlangıçlar olarak katılırken alkışları kabul etti. Elder, 1975 yılında Masters'ta oynayan ilk Afrikalı Amerikalı olmuştu.
Geçen yılın Masters şampiyonu Dustin Johnson, Perşembe günü ikinci delikte bir atış yapıyor.
Rose Perşembe günü ikinci delikteki bunkerden vuruşunu yaptı. İlk turun ardından 7-under 65 ile dört atışlık bir liderlik elde etti.
Masters iki yıldır ilk kez seyircilerin piste girmesine izin veriyordu.
Spieth Perşembe günü bir vuruş yaptı.
Dört kez büyük ödül kazanan Brooks Koepka bir aydan kısa bir süre önce dizinden ameliyat olmuştu, ancak ilk turda sahadaydı.
Rory McIlroy Perşembe günü altıncı delikte sert bir vuruş yaptı.
İki kez Masters şampiyonu olan Bubba Watson, Perşembe günü ilk delikteki bunkerden vuruşunu yaptı.
Taraftarlar ilk tur maçlarından bazılarını izliyor.
Max Homa Perşembe günü 18. çim sahada yürüyor.
Joaquin Niemann Perşembe günü 10. delikte topunu arıyor.
Ian Poulter, Çarşamba günkü antrenman turu sırasında oyun arkadaşları ve caddie'leriyle birlikte Hogan Köprüsü'nde selfie çekiyor.
McIlroy ve Thomas Salı günü antrenman turu sırasında Sarazen Köprüsü'nden geçerken.
Açelyalar Pazartesi günü 16. yeşil alanı çevreliyor.
Masters 2021: Augusta'dan en iyi fotoğraflar

Augusta tarihinde 22 tane deliğe tek vuruş yapılmıştı ve Fleetwood olağanüstü çabasıyla bunu 23'e çıkardı.

Bu tek vuruşla dört-over'dan iki-over'a yükseldi ve lider ve vatandaşı Justin Rose'a çok daha fazla yaklaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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