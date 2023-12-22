Tommy Fleetwood Masters'ta unutulmaz bir deliğe imza attı

İngiliz oyuncu Perşembe günü, Augusta'daki liderlik sıralamasında yükselmesini sağlayan, en ünlü ortamda, par-üç 16'ncıda dramatik bir "hole-in-one" yaptı.

Göletin üzerinden geçen ve green'i çevreleyen bunkerlerden kaçınan Fleetwood'un topu, deliği bulmadan önce birkaç kez sekmek için tüm engelleri dikkatlice parçaladı.

Ryder Kupası sırasında Francesco Molinari'yle kurduğu dostluğun ardından yıldızı parlayan Fleetwood'un yüzünde rahatlamış bir ifade vardı ve topunun deliğe girdiğini görünce taraftarlarla eşzamanlı olarak kollarını havaya kaldırarak kutlama yaptı.

Fleetwood daha sonra basına yaptığı açıklamada "Masters'ta bir tane kazanmak gerçekten çok güzel" dedi. "Sanırım bu da iki rekabetçi haftada iki oldu. Birdenbire hızla toparlanmaya başladım. Bunu devam ettirmeye çalışacağım.

"Evet, bu çok özel bir şey. Bunu büyük bir turnuvada yapmak harika, rekabetçi bir şekilde yapmak harika, ama Augusta'da yapmak muhtemelen başka bir üstünlük."

Bu, dünya 24 numarasının WGC Match Play etkinliğinde de bir as yapmasının ardından üst üste ikinci as yaptığı turnuva oldu.

Ve bu 30 yaşındaki oyuncu için pahalı bir alışkanlık haline geliyor çünkü delik-içinde-bir vuruş yapan her golfçünün tüm oyuncu arkadaşları için bir içki ısmarlaması gelenektir.

Ayrıca Masters'daki başarısı için dağıtılan ve sonsuza dek saklayabileceği hatıra kristal vazoyu da alacak.

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Augusta tarihinde 22 tane deliğe tek vuruş yapılmıştı ve Fleetwood olağanüstü çabasıyla bunu 23'e çıkardı.

Bu tek vuruşla dört-over'dan iki-over'a yükseldi ve lider ve vatandaşı Justin Rose'a çok daha fazla yaklaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com