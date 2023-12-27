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Tom Hanks, Tim Allen'ın 'Işıkyılı'nı seslendirmemesi üzerine

Tom Hanks gişede Tim Allen'la mücadele edemiyor ve bu konuda duyguları var.

 and  Grigoriy Williams
1 dakikada okunur
Disney ve Pixar'dan "Lightyear.".aussiedlerbote.de
Disney ve Pixar'dan "Lightyear.".aussiedlerbote.de

Tom Hanks, Tim Allen'ın 'Işıkyılı'nı seslendirmemesi üzerine

CinemaBlend ile yapılan ve yayının Instagram hesabında yayınlanan bir röportajdan alınan bir klipte Hanks'e yeni filmi "Elvis "in "Lightyear" ile aynı anda vizyonda olması soruldu.

"Buna ne dersiniz?" dedi Hanks. "Aslında Tim Allen ile kafa kafaya gitmek istiyordum ama Tim Allen'ın bunu yapmasına izin vermediler. Bunu anlamıyorum."

"Lightyear", "Toy Story "nin öncesini anlatıyor ve Allen'ın "Toy Story" serisinde seslendirdiği Buzz Lightyear karakterine odaklanıyor. Hanks bu filmlerde Woody karakterini seslendirmişti.

Ancak "Lightyear" için Pixar, Allen yerine ana karakterin sesi olarak Chris Evans'ı seçmeye karar verdi.

Allen kısa süre önce "Extra "ya verdiği demeçte prequel için işe alınmamasıyla ilgili tartışmaların dışında kalmaya çalıştığınısöyledi.

Ve bunun Hanks'in karakteri olmadan farklı türde bir film olduğunu söyledi.

Allen, "Woody olmadan Oyuncak Hikayesi'nin Buzz'ı olmaz" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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