Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers'ın Kansas City Chiefs'e 41-31 yenildiği maçta kolundan sakatlandıktan sonra 'iyi' olduğunu söyledi

Maç sonrası basın toplantısında oyun kurucu koluyla ilgili bir soruya sert bir şekilde yanıt vererek "İyi olacağım. Futbol bu."

Yedi kez Super Bowl kazanan oyuncunun güçlü performansına rağmen, bir başka göz kamaştırıcı performansın ardından galibiyete ulaşan rakip oyuncu Patrick Mahomes oldu. Chiefs oyun kurucusu ligin en iyi savunmalarından birine karşı 23'e 37 ile 249 yarda ve üç touchdown ile oynadı.

Maç, Ian Kasırgası'nın Florida'yı harap etmesinden sadece dört gün sonra Tampa'daki Raymond James Stadyumu'nda kapalı gişe oynandı ve taraftarlar heyecan verici bir karşılaşma izledi.

Açılış başlama vuruşunda Bucs'un yaptığı fumble'ın ardından Mahomes maçın ikinci oyununda ilk touchdown'unu attı ve gol çizgisini geçmek için bir çalımdan sıyrılan sıkı uç Travis Kelce'yi buldu.

Chiefs peşini bırakmadı ve Clyde Edwards-Helaire üç yardalık bir koşu yaparak deplasman ekibini 14-3 öne geçirmeden önce 12 oyunda 79 yarda ilerledi.

Bir sonraki atakta Mahomes süper yıldız statüsünü bir touchdown ile sergiledi. 27 yaşındaki oyuncu, Edwards-Helaire'in gecenin ikinci golünü atması için topu son bölgeye atmadan önce birkaç çalımdan kurtuldu.

"Hızımı kullanabildim, birazcık hızımı, orada kenardan dolaşmak için. Koşacaktım ama etrafımdan dolandılar" dedi Mahomes. "Başaramayacağımı anladım ve Clyde'ı gördüm, ben de topu ona attım."

Brady ikinci çeyrekte Mike Evans'ı 13 yardalık bir pasla buluşturarak kendi touchdown'ını yaptı, ancak devre sonunda Bucs taraftarlarını oyun kurucuları hakkında endişelendiren bir oyun oldu.

Tampa Bay ikinci çeyreğin bitimine 5:09 kala kendi 34. dakikasında 1'e 10'luk bir pozisyon yakalamıştı ki Brady, Chiefs'in köşe oyuncusu L'Jarius Sneed tarafından düşürüldü.

Brady, Sneed tarafından vurulduktan hemen sonra üst kolunu tuttu ve gözle görülür bir şekilde mücadele ediyordu. Yedek kulübesinde oturduktan sonra yedek oyuncu Blaine Gabbert ile birlikte birkaç pas atmak için saha kenarına gitti, ancak herhangi bir sakatlık belirtisi açıklanmadı ve Brady Chiefs'in bir başka golünün ardından oyuna geri döndü.

45 yaşındaki oyuncu oyuna döndüğünde hiç zorlanmadı ve bitime 10 saniye kala Evans'a bir touchdown pası daha atarak ilk yarıdaki farkı 28-17'ye indirdi.

Brady ve Mahomes ikinci yarıda karşılıklı sayılar attılar ancak Bucs, savunmanın Chiefs'i ikinci yarıda 13 sayıyla sınırlamasına rağmen geri dönüş yapamadı ve maç 41-31 sona erdi.

Maç sonrası övgüleri Mahomes alsa da, daha iyi istatistiklere sahip olan Brady oldu ve 39'a 52 ile üç touchdown ve sezonun en yüksek 385 yardasını yaptı. Muhteşem oyununa rağmen Brady, 2020'de Florida'ya taşınmasından bu yana oyun kurucu rakibine karşı 1-2 mağlubiyet aldı.

Bu mağlubiyet yedi kez Super Bowl kazanan Brady'nin maç sonrası rakibini övmesine engel olmadı: "Patrick'i oynarken görmeyi seviyorum. Ne yazık ki, bu gece yanlış taraftayız."

Kolundaki sakatlık korkusuna rağmen Brady önümüzdeki Pazar günü Atlanta Falcons'a karşı ilk 11'de başlamayı umuyor ve olağanüstü bir performans sergilemeye devam ediyor.

Oyun kurucu şu anki takımında üst üste 37, toplamda ise 97 maça ilk 11'de başladı ve bu sayı 2016'da New England Patriots forması giydiği döneme kadar uzanıyor.

Chiefs karşısında alınan mağlubiyet Bucs'un 2-2'lik bir dereceye sahip olmasına yol açsa da küme maçlarındaki 1-0'lık derecesi sayesinde NFC Güney'in zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Bu arada, şu anda 3-1 olan ve AFC Batı'da lider olan Chiefs, Kansas City'de Las Vegas Raiders ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com