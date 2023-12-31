Tom Brady insan olduğunu gösterdi, Tiger Woods 'Champions for Charity' golf maçında laf kalabalığını geri aldı

Pazar günü Florida'daki Medalist Golf Kulübü'nde Tiger Woods ve Peyton Manning, Phil Mickelson ve Tom Brady ile "The Match "te karşı karşıya geldi: Champions for Charity "de karşı karşıya geldi. Amaç, ön saflarda çalışanlara, küçük işletmelere ve pandemi nedeniyle çaresizce gıdaya ihtiyaç duyanlara yardım sağlayan Covid-19 ile ilgili amaçlar için 10 milyon dolardan fazla para toplamaktı.

Tabiat Ana erken saatlerde kurallara göre oynamadı. Etkinliğin başlangıcında yağan sağanak yağmur heyecanı azalttı ve atışmaları sınırlandırdı ancak oyuncuların hakkını vermek gerekirse, hava durumu onları ellerindeki işten alıkoymadı. En iyilerin zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenmeden büyük olamayacağının kanıtı.

Yayının ilk 30 dakikası içinde 1,5 milyon dolardan fazla ek bağış toplandı.

Milyonlarca kişi ünlü dörtlünün zihnine girme umuduyla yayını izledi. Woods ve Mickelson tanıdık düşmanlar; Woods kariyerlerinin büyük bölümünde vatandaşını geride bıraktı. Manning, NFL'de oynadığı süre boyunca Brady'ye karşı 6-11 oynadı.

Oyun kurucular başlangıçta gergindi ve ülkenin en zorlu parkurlarından birinde zorlandılar.

Woods kendi golf sahasında özel Pazar kırmızısını tanıttı. 'The Match'e özel kulüpte yüzlerce tur atmış olarak geldi ve tecrübesi bunu gösterdi.

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Woods'un rahatlığı, ilk dokuz delik boyunca hızla odak noktası haline gelen Amerikan futbolu tarihinin en büyük oyun kurucusu Tom Brady'nin oyunuyla hoş bir şekilde yan yana geldi.

Son derece seçkin ve inanılmaz derecede zorlu olan Medalist, fairway'i bulmak için mücadele ederken, diğer dünya oyun kurucusunun canlandırıcı bir şekilde insan gibi görünmesini sağladı. Altı kez Super Bowl kazanan Brady, etkinliğin en güzel anında Par-5 7. delikte fairway'den vuruşunu yapana kadar (pantolonu arkadan yırtıldığında kelimenin tam anlamıyla) şaka konusu oldu.

Adil olmak gerekirse, Brady'nin vuruşunu çalışmak için Woods ile iyi arkadaş olan ve geçmişte bu sahada birden fazla tur oynayan Manning'den daha az zamanı oldu.

Çılgın hazırlıklarıyla tanınan Woods, hafta başında Manning'in yarışmaya Brady ve New England Patriots'un geri kalanıyla oynuyormuş gibi yaklaştığını, Woods'a durmaksızın oyununun farklı videolarını gönderdiğini, üzerinde çalışması gereken şeyleri sorduğunu ve hazır olduğundan emin olmak için golfün en büyük oyuncusundan alıştırmalar talep ettiğini söyleyerek şaka yaptı.

Ev ödevinin karşılığını almış gibi görünüyordu, çünkü Manning 3'lü par'larda demirleriyle ustaca oynadı ve günün büyük bölümünde istikrarlı kaldı.

Kaliteli bilgiler edinmek isteyen golf meraklıları için Mickelson günü ayrıntılı bir şekilde anlatmayı taahhüt etti.

Oyuncuların kişisel golf arabalarına monte edilen kameraları kendi avantajına kullandı - sürekli geri bildirim sağladı ve rakipler arasında çok ihtiyaç duyulan diyaloğu teşvik etti.

Daha sonra Mickelson takım arkadaşı için değerli bir koç olduğunu da kanıtladı, her vuruşta ona yol gösterdi ve NFL yıldızı mücadele ederken onun güvenini yüksek tutmaya çalıştı.

Beklendiği gibi, Charles Barkley yayın için bir değerdi, özellikle de dörtlü arasında çöp konuşmasını teşvik etti. Doğal merakı ve cana yakın kişiliği, yüksek profilli sporcuların en iyi yönlerini ortaya çıkardı.

Barkley geçen hafta CNN 'e verdiği demeçte "Bu pandemi sayesinde bir şey öğrendim, spora ihtiyacımız var, dostum" dedi. "Dünyadaki en önemli şey onlar mı? Yakınından bile geçemezler. Ama yaptıkları tek şey, dünyada olup biten diğer tüm şeyleri aklınızdan uzaklaştırmak."

Arka dokuzlu, dönüşümlü atış formatına sahipti ve Mickelson'ın par 4 11'inci vuruşta tee'den yaptığı güzel bir sürüşün ardından Brady, ikiliyi oyuna geri döndürmek için deliği bir kartal vuruşuyla bitirdi.

İkili kutlamalarını "havadan çak bir beşlik" ile noktaladı, kısa ama keskin bir şekilde neden orada olduklarını hatırlattı - koronavirüsten en çok etkilenenlere yardım etmek için.

"Dünyanın her yerinde mücadele eden çok sayıda insan var. Ben Güney Afrika'da doğdum ve dünyanın dört bir yanında, özellikle de geldiğim yer olan Güney Afrika'da meydana gelen olaylara her zaman dikkat ediyorum," dedi Barkley'in yardımcı analisti olan 2008 Masters Şampiyonu Trevor Immelman.

"Bu pandemi dünya çapında pek çok insan için çok acımasız oldu. Amerikalıların bir hayır kurumunun arkasına atlamaya ne kadar istekli oldukları beni her zaman etkilemiştir. Mücadele eden insanlar için yardım toplamaya istekliler. Amerikalıların bunu yapmakta ne kadar başarılı oldukları beni her zaman şaşırtmıştır. Günün sonunda, tek bir öğleden sonra 10 milyon dolardan fazla para toplandı."

Ünlülerin bağışları ve kurumsal katkılarla milyonlarca dolar akmaya devam ederken, arka dokuzun ortasında yağmur tekrar başladı. İlgi çekici bir şekilde, dört süperstar arasındaki rekabet ateşi son birkaç delikte en parlak şekilde yanarken, dramaya katkıda bulunuyor gibi görünüyordu.

Yoğunluk par-3 16. delikte arttı ve Mickelson'ın büyük vuruşuyla Woods ve Peyton'ın farkı bire indi. Sonunda, etkinlik pek çok kişinin düşündüğü gibi sona erdi - 18'de Woods'un elindeki sopayla Manning ve kendisi için galibiyet mühürlendi.

İdeal olmayan oyun koşullarına rağmen, yayın bazı harika atışmaları sergilemenin, güçlü bir rekabet tonunu vurgulamanın ve hayır işleri için toplam 20 milyon dolar toplamanın bir yolunu buldu. Her şey göz önüne alındığında, etkinlik yağmur altında başarılı oldu.

Manning etkinlikten sonra TNT'ye verdiği demeçte "20 milyon dolar toplandığını bilmek inanılmaz" dedi. "Buna davet edilmek benim için bir onurdu ve bu her zaman hatırlayacağım ve değer vereceğim bir şey."

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Kaynak: edition.cnn.com