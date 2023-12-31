Tom Brady: 'Her zaman benim ne istediğim değil. Aile olarak ne istediğimizdir. Oyun kurucu için sırada ne var?

Brady'nin Tampa Bay Buccaneers'ı, NFL tarihinin en iyi futbol hafta sonu olarak adlandırılan maçın kurbanı oldu ve dört nefes kesici playoff maçından birinde Los Angeles Rams'e karşı 24 sayılık ikinci yarı geri dönüşünün acı verici bir şekilde gerisinde kaldı.

44 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili sorular sahayı terk ettiği anda başladı ve oyun kurucu Brady "bu konuda çok fazla düşünmediğini" söyledi.

"Günden güne ilerleyeceğiz ve nerede olduğumuzu göreceğiz" diye ekledi.

Yıllardır her sezon sonrası emeklilik planlarıyla ilgili sorularla karşılaşan Brady, 22 sezonluk kariyerine nokta koyma konusunda soğukkanlı davranmaya yabancı değil ancak Pazartesi günü "SiriusXM Let's Go! " podcast'ine katılan oyun kurucu, gelecekle ilgili düşünce süreci hakkında uzun uzun konuştu.

Herhangi bir kararı "aceleye getirmeme" arzusunu yineleyen Brady, eşi Gisele Bündchen ve çocuklarının yapacağı herhangi bir seçimin merkezinde yer alacağını söyledi.

Jim Gray'e konuşan Brady, "Yaşlandığım için en büyük fark, artık çocuklarımın da olması ve onları da çok önemsiyorum," dedi.

"Onlar benim en büyük destekçilerim oldular. Eşim benim en büyük destekçim, orada darbe aldığımı görmek ona acı veriyor.

"O bir koca olarak benden beklediklerini hak ediyor ve çocuklarım da bir baba olarak benden beklediklerini hak ediyorlar."

Önce aile

Yürek burkan sona rağmen, kariyerinin en yüksek ve NFL sezonunun en iyi 5,316 yarda atışını yaparak kariyerinde ikinci kez 5,000 yarda barajını geçen Brady için yine mükemmel bir sezon oldu.

Ayrıca 43 touchdown pası ile NFL'de normal sezon lideri oldu ve 68.1 puan ile oyun kurucu reytinginde (QBR) Green Bay Packers'tan Aaron Rodgers'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Yine de Brady böyle bir kampanyanın ailesi olmadan mümkün olamayacağını belirtti.

Brady, "Onlarla biraz zaman geçireceğim ve onlara ihtiyaçları olanı vereceğim, çünkü yapmayı sevdiğim şeyi yapabilmem için son altı aydır bana ihtiyacım olanı veriyorlar," dedi.

"Bunu birkaç yıl önce de söylemiştim, ilişkiler böyle bir şeydir - her zaman benim ne istediğim değil, aile olarak ne istediğimiz önemlidir. Onlarla çok zaman geçireceğim ve gelecekte ne yapacağıma karar vereceğim.

"Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum, çok seviyorum. Ama futbol oynamamak da benim için büyük bir keyif, çocuklarım büyüyor ve onların gelişip büyüdüğünü görüyorum."

'Şampiyona seviyesi'

New England Patriots ile 20 yıl geçiren ve altı Super Bowl kazanan, koç Bill Belichick ile baskın bir hanedanlık kuran Brady, 2020'de Buccaneers ile anlaştı.

Ardından Florida'daki ilk sezonunda yedinci Super Bowl yüzüğünü aldı ve Brady'nin 2015'e kadar uzanan iddiaları olan en üst düzeyde "işinin bittiği" yönündeki suçlamaları bir yıl daha kesin bir şekilde bastırdı.

Brady'nin kendisi de artık o "şampiyonluk seviyesinde" oynayamayacağını anladığında emeklilik gelecek.

Brady, "Her yıl takımın gerçekten ihtiyacı olan ve benim için gerçekten önemli olan şeylere kendimi adayabileceğimden emin olmalıyım," dedi.

"Takım benim en iyi performansımdan daha azını hak etmiyor. Eğer kendimi buna adamadığımı ya da şampiyonluk seviyesinde oynayamayacağımı hissedersem, o zaman başka birine oynama şansı vermelisiniz.

"Göreceğiz. Şu an ile gelecek futbol sezonunun başlaması arasında uzun bir zaman var. Bunları gerçekten çözmem gerekiyor, ki bu muhtemelen herkes için doğaldır."

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Kaynak: edition.cnn.com