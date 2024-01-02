Tokyo'daki uçak kazasında 'kanla yazılmış' güvenlik kuralları nasıl hayat kurtardı?

Salı günü iniş sırasında çarptığı Japon Sahil Güvenlik Dash 8 uçağındaki altı mürettebattan beşi trajik bir şekilde hayatını kaybederken, Airbus A350'deki 379 yolcu ve mürettebatın tamamı kazadan sağ kurtuldu.

JAL uçağının alev topuna döndüğü olayla ilgili soruşturmalar devam ederken, uzmanlar başarılı tahliyenin modern güvenlik standartları ve Japan Airlines'ın kendi titiz güvenlik kültürünün bir kombinasyonundan kaynaklandığını söylüyor.

İngiltere'deki Cranfield Üniversitesi'nde güvenlik ve kaza inceleme profesörü olan Graham Braithwaite, "Görüntülerde gördüğüm kadarıyla herkesin kurtulmuş olmasına şaşırdım ve rahatladım," diyor.

"Bu, herhangi bir uçağın dayanması gereken çok şiddetli bir darbe. Ancak bu havayolu şirketi hakkında bildiklerimi ve güvenlik ve mürettebat eğitimi için ne kadar çaba sarf ettiklerini bildiğimden, bu kadar iyi bir iş çıkardıkları gerçeği sürpriz olmamalı."

Aslında, Japan AIrlines'ın böylesine güvenli bir havayolu şirketi haline gelmesine yardımcı olan şeyin yaklaşık 40 yıl önce meydana gelen feci bir kaza olduğunu söylüyor.

12 Ağustos 1985'te Tokyo'dan Osaka'ya giden 123 sefer sayılı JAL uçağı, daha önce meydana gelen bir kazanın ardından kuyruğunun havayolu şirketinin değil Boeing teknisyenleri tarafından hatalı bir şekilde onarılmasının ardından düşmüş ve uçaktaki 524 kişiden 520'si hayatını kaybetmişti.

Bu kaza bugüne kadar havacılık tarihindeki en ölümcül tek uçak kazası olarak kayıtlara geçmiştir.

Braithwaite, "Havayolu şirketi üzerindeki etkisinin çok derin olduğu açık," diyor. "Japonya'nınki gibi bir kültürde, grup olarak bu sorumluluğu üstlendiler ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını sağlamak istediler.

"Yani işler ters gittiğinde, bunu nasıl öğrenebilecekleri açısından görüyorlar. Her şey gelişmek için bir fırsat."

2005 yılında, pek çok çalışanın 20 yıl önceki kazayı hatırlamadan şirkete katıldığını fark eden JAL, şirket merkezinde enkazın parçalarının yanı sıra mürettebat ve yolcuların hikayelerini sergileyen bir alan açtı.

"Şöyle bir his vardı: İşimize katılan insanlar arasında yanlış yapmanın nasıl bir şey olduğunu bilmeyenler var. Herkes güvenlik için ne kadar çaba harcandığını anlamalı" diyor Braithwaite.

Neredeyse kırk yıl sonra, kazanın şirket zihniyeti üzerinde hala derin bir etkisi olduğunu söylüyor.

"Standart çalışma prosedürleri ve her şeyin düzgün yapılması konusunda çok katı bir kültürleri var. Bu vakada mürettebatın bu kadar iyi performans göstermesinin nedenlerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum" diyor.

Salı günkü kazada kimin suçlu olduğu henüz netlik kazanmamış olsa da Braithwaite başarılı tahliyenin Japan Airlines için "kesinlikle" olumlu olduğunu söylüyor.

"Onlarla uçmanız için bir neden görmek istiyorsanız, bence bu o neden" diyor.

JAL, Airlineratings.com web sitesi tarafından her yıl yapılan bir sıralamada düzenli olarak dünyanın en güvenli havayolları arasında gösteriliyor.

Baş editör Geoffrey Thomas şunları söyledi: "Japan Airlines 1985'ten bu yana mükemmel bir güvenlik (siciline) sahip. Ancak bu kaza havayolu şirketinin hatası değildi ve Boeing tarafından gerçekleştirilen kusurlu onarımdan kaynaklanıyordu.

"Web sitemiz tarafından yedi yıldızlı bir havayolu olarak derecelendirilmiştir ve tüm önemli güvenlik denetimlerinden geçmiştir. Ayrıca Japonya'nın havayolu güvenliği düzenleyicisi, sekiz gözetim kriterinde dünya ortalamasından daha iyi bir uyum performansı sergilemektedir."

'Ders kitabı niteliğinde bir tahliye'

Braithwaite, bu şekilde sınıflandırılanpist ihlallerinin "nadir görüldüğünü ancak felaketlere yol açabileceğini" söylüyor.

Farklı havayolları ve yer operatörlerinin araçları hareket halindeyken, havalimanları "korumak için gerçekten çok çalışmamız gereken karmaşık gayrimenkuller" haline geliyor.

Tokyo'da ne olduğunu ve her iki uçağın aynı anda pistte nasıl bulunduğunu bilmek için henüz çok erken.

Ancak havacılık endüstrisinden gelen mesaj aynı: yüzlerce kişinin hayatını kurtaran mürettebatın hızlı tepkileri olmuş gibi görünüyor. Uçak durduktan sonra saniyeler içinde kaçış paraşütleri şişirildi ve kabinin dumanla dolmasına rağmen uçakta bulunanlar hızla dışarı çıkarıldı.

Avrupa'nın büyük havayolu şirketlerinden birinde çalışan ve havayolu şirketi adına konuşma yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen bir pilot, "En zorlu koşullarda ders kitabı niteliğinde bir tahliye gerçekleştiren pilotlar, mürettebat ve yolculardan son derece etkilendim" dedi.

Havacılıkta iyi bir noktadayız, diye eklediler: "Modern uçakların sağlam yapısı ve pilotların anormal durumlarla başa çıkma eğitimi, on yıllar boyunca havacılığın başlangıcından bu yana en güvenli dönemi yaşadığımız bir noktaya kadar gelişti.

"Uçaklar büyüdükçe prosedürler de iyileştirildi, böylece tüm yolcular 90 saniye içinde tahliye edilebiliyor. Bazı havayollarındaki uçuş görevlileri de artık açıkça bir felaket söz konusuysa tahliyeyi başlatabiliyor ve kaptanın başlatmasını beklemeyerek hayati saniyelerden tasarruf sağlıyor."

Güvenlik kuralları 'kanla yazılmıştır'

JAL çalışanlarının da çok iyi bildiği gibi, modern havacılığın güvenlik sicili, diyor pilot, "bu kadar şanslı olmayan diğerlerinin kanıyla yazılmıştır."

Kazalar derse dönüşüyor ve "tüm mürettebatın işlerinde daha iyi olabilmesi için sektör genelinde paylaşılıyor."

Salı günkü kazaya benzer bir kaza olarak 2019 yılında Aeroflot'un Moskova'ya iniş sırasında alev alan ve uçaktaki 73 kişiden 41'inin ölümüne neden olan kazadan da ders çıkarıldığını belirtiyorlar.

1980 yılında Saudia'ya ait 163 sefer sayılı uçağın Riyad'a başarılı bir acil iniş yapmasına rağmen pilotların tahliye emri vermemesi üzerine uçaktaki 301 kişinin tamamının dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği kazanın da kabin ekibine yolcuları dışarı çıkarma yetkisi verilmesi için itici güç olduğunu söylüyorlar.

Güvenlik konusunda ileriye dönük önemli etkileri olan bir başka kaza da 1985 yılında İngiltere'deki Manchester Havaalanında meydana gelen British Airtours faciasıydı.

Uçak başarısız bir kalkış gerçekleştirmiş ve alev almıştı. Uçak pistte durmuş ve itfaiyeciler hızla olay yerine ulaşmış olsa da, 55 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmiştir.

Braithwaite, "Bu olaydan sonra modern uçaklardaki pek çok özelliği etkileyen pek çok tavsiye geldi," diyor.

"Çıkışların etrafında yeterli miktarda boşluk olması. Zemin boyunca uzanan ışıklar. Kabin ekibinin üst kanat çıkışında oturan kişinin çıkışı açıp açamayacağını değerlendirmesi. Çok daha net çıkış işaretleri. Kabinleri yaptığımız malzemeler. Manchester'daki yangının en büyük özelliklerinden biri de hızla duman yaymasıydı.

"Tüm bunlar başarılı bir tahliyeye katkıda bulunur."

Cranfield'daki eski meslektaşı Profesör Helen Muir'i o kazanın ardından güvenlik ortamını değiştiren kişi olarak anıyor. Muir, katılımcılara uçaktan ne kadar erken inerlerse o kadar fazla ödeme yapılan "teşvik edici" denemeler yapmasıyla tanınıyordu. Katılımcıların davranışları daha sonra izlenerek uçak üreticilerine ve havayolu şirketlerine aktarılıyordu.

Bugün, "insanların bir uçağı tahliye etmesini ve bunu hızla yapmasını sağlayan şeyin kabin ekibinin etkisi olduğunu biliyoruz" diyor.

Pandemi sırasında mürettebatı desteklemek için kurulan bir yardım kuruluşu olan PilotsTogether 'ın başkanı Steven Erhlich de aynı fikirde.

"Olayın ayrıntıları hakkında yorum yapmak için henüz çok erken, ancak açık olan şu ki mürettebat örnek bir performans sergiledi" diyor.

"Havayolu şirketlerinin - bu durumda JAL'ın - mürettebata sürekli olarak verdiği güvenlik eğitimi, 90 saniye içinde tahliyeyi mümkün kılarak karşılığını verdi. Benim bakış açıma göre, yolcuların güvenlik brifinglerine dikkat etmeleri ve mürettebatın gösterişli yemek servisi personeli değil, iyi eğitimli güvenlik profesyonelleri olduğunu unutmamaları gerekiyor."

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO, BM'nin bir parçası) tarafından belirlenen uluslararası asgari güvenlik standartları, kabin ekibinin her yıl acil durum tahliyelerini uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Uçak üreticileri de yeni bir uçağın 90 saniye içinde tamamen tahliye edilebileceğini kanıtlamak zorundadır.

Braithwaite, Manchester kazasının ardından British Airways'in kabinde kullanılan malzemeler konusunda daha sıkı kurallara sahip olduğunu söylüyor. CNN ile konuşan pilot, havayolu şirketinin simülatöründe altı ayda bir tahliye alıştırmaları yapıyor. Ayrıca sentetik dumanla dolu bir simülatörde de pratik yapmaları gerekiyor.

"Bu, önceki neslin eğitiminden bir fark yaratıyor" diyorlar. "Gerçek senaryonun şok faktörünü ortadan kaldırıyor. 'Şempanzeyi kafesliyor' - içgüdüsel düşünceler ve eylemler yerine rasyonel düşünceler ve eylemler elde ediyoruz, bu çok daha güvenli."

Braithwaite, eğitimin rutin yönünün prosedürleri mürettebatın zihnine yerleştirdiğini söylüyor.

"Yolcular olarak bizim için görünmeyen kısmı bu, ama kesinlikle çok titiz" diyor.

"İnişe geçerken, genellikle orada oturup 'Ben şöyle yapacağım' diye düşünüyorlar. Uçağın dışına bakıyorlar. Kolun tam olarak nerede olduğunu biliyorlar. Burada [Tokyo'da] yaşanan da bu 'rutinleşmiş' davranış biçimi.

"Geri kalanımız için şok edici bir sürpriz ama bu eğitim devam ediyor. Ve bunu bu kadar ciddiye almak da işin önemli bir parçası."

Not alın

Aslında uzmanlar, biz yolcuların bu olaydan çıkarmamız gereken derslerden birinin daha dikkatli olmak olduğunu söylüyor.

Erlich, JAL516'daki yolcuların el çantalarının tamamını yanlarına almadan uçağı tahliye ettiklerini, bunun da son tahliyelerin videolarında gördüğümüz dehşet verici bir uygulama olduğunu belirtiyor.

Kocası uçakta bulunanMika Yamake daha önce CNN'e yaptığı açıklamada, "Sadece cep telefonuyla çıktı. Diğer her şeyi geride bırakmak zorunda kaldı."

Büyük bir Avrupa havayolu şirketinde çalışan ve adının açıklanmasını istemeyen bir pilot CNN'e yaptığı açıklamada, bu kadar çok canın kurtarılmasının kültürel bir yönü olabileceğini söyledi.

"Bazı insanların el bagajlarını ya da eşyalarını kendilerinin ve diğer yolcuların güvenliğinden daha ön planda tuttuğu havayolları ve kültürler arasında kesinlikle zorluklar var" dedi.

"Her şeyi bırakıp dışarı çıkmak tek önceliğiniz olmalıdır. Bu gerçekleştiğinde herkesin hayatta kalma şansı artar."

Erlich de aynı fikirde: "Bir dizüstü bilgisayar ya da el çantası uğruna tahliyede yaşanacak herhangi bir gecikme felakete yol açabilirdi. Eğer yolcular eşyalarını geride bırakmaları yönündeki uyarıları dikkate almamış olsalardı bu olay çok daha kötü olabilirdi."

Braithwaite hepimizin konsantre olmaya başlamasının zamanının geldiğini söylüyor.

"Birkaç hafta önce bir uçakta güvenlik brifingi başladığında dinlemeyen birinin yanında oturuyordum çünkü bir şeyler ters giderse her şeyin biteceğine inanıyordu" diyor.

"Bugün Japonya'da yaklaşık 400 kişi durumun böyle olmadığını kanıtladı.

"Bu, kazaların atlatılabilir olduğunu göstermek için ne kadar çok şey yaptığımızın bir kanıtıdır."

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Kaynak: edition.cnn.com