Tokyo Haneda Havalimanı'ndaki kazanın ardından 100'den fazla uçuş iptal edildi

Devlet yayın kuruluşu NHK, uçuş iptallerinin tahmini 20,000 yolcuyu etkileyeceğini bildirdi. Havayolu şirketinin Çarşamba günü CNN'e yaptığı açıklamaya göre bu sayıya 9,250 Japan Airlines (JAL) yolcusu da dahil.

Her iki havayolu şirketine göre iptaller, Japon havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA) için 54 iç hat uçuşu ve bir uluslararası uçuşun yanı sıra 50 iç hat JAL uçuşunu içeriyor.

NHK'ya göre buna karşılık olarak Orta Japonya Demiryolu Şirketi Çarşamba günü ek hızlı tren seferleri düzenleyecek.

Ölümcül uçak çarpışması Salı günü yerel saatle 17:46'da (TSİ 03:46) meydana geldi. Kuzeydeki Sapporo kentinden yüzlerce yolcu taşıyan bir JALjet uçağının Haneda'ya inişi sırasında bir deprem yardım uçağıyla çarpışması ve alev alması sonucu beş kişi hayatını kaybetti.

Havayolu şirketine göre, JAL'ın 516 sefer sayılı uçağında bulunan ve aralarında iki yaşından küçük sekiz çocuğun da bulunduğu 379 kişinin tamamı yolcu uçağından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Japonya Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito'ya göre De Havilland Canada DHC-8 tipi ikinci uçakta beş mürettebat hayatını kaybetti.

Videoda JAL uçağının alev almasıyla birlikte büyük bir alev topunun patladığı ve pistte ateşli bir iz bıraktığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturmalar devam ederken, uzmanlar CNN 'e başarılı tahliyenin modern güvenlik standartları ve JAL'ın kendi titiz güvenlik kültürünün bir kombinasyonuna bağlı olduğunu söyledi.

CNN'den Teele Rebane, Tamara Hardingham-Gill ve Emiko Jozuka'nın haberlerini içermektedir.

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Kaynak: edition.cnn.com