Todd Boehly liderliğindeki grup Chelsea Futbol Kulübü'nü satın almak için anlaştı

Boehly, MLB'den Los Angeles Dodgers, NBA'den Los Angeles Lakers ve WNBA'den Los Angeles Sparks'ın hisselerine sahip.

Chelsea, Boehly liderliğindeki ve Clearlake Capital tarafından desteklenen bir konsorsiyuma satışın "gerekli tüm yasal onaylara tabi olarak" bu ay içinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Kulübün şu anki sahibi, İngiliz hükümeti tarafından yaptırımlara tabi tutulan ve mal varlığı dondurulan Rus oligark Roman Abramovich.

Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Mart ayı başında kulübü satışa çıkarmış ve o dönemde bunun "Kulübün menfaatleri doğrultusunda" olduğunu söylemişti.

Cuma günü kulüpten yapılan açıklamada, yapılan toplam yatırımın 2.5 milyar poundluk (3.08 milyar dolar) kısmının kulüp hisselerini satın almak için kullanılacağı ve bu paranın "Roman Abramovich tarafından onaylandığı üzere %100'ünün hayır işlerine bağışlanması amacıyla" İngiltere'de dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacağı belirtildi.

Kulüp, gelirlerin dondurulmuş Birleşik Krallık banka hesabından aktarılması için Birleşik Krallık hükümetinin onayının gerekli olacağını da sözlerine ekledi.

Önerilen yeni sahiplerin ayrıca "kulübün yararına 1,75 milyar pound (2,16 milyar dolar) daha fazla yatırım yapmayı taahhüt edecekleri" belirtildi. Bu yatırımlar arasında kulübün stadyumu Stamford Bridge'e, akademisine, kadın takımına ve Chelsea Vakfı adlı hayır kurumuna yapılacak fonlar da yer alıyor.

Boehly anlaşmasının duyurulması, kulübün 31 Mayıs'ta sona erecek olan mevcut işletme lisansının bitimine üç haftadan biraz fazla bir süre kala gerçekleşti.

Daha önce kulüple ilgilendiğini ifade edenler arasında İngiliz milyarder Jim Ratcliffe ile Boston Celtics'in ortak sahibi Stephen Pagliuca ve British Airways'in eski başkanı Martin Broughton'ın başını çektiği gruplar ve Chicago Cubs'ın sahipleri Rickets ailesinin başını çektiği bir konsorsiyum bulunuyor.

Reuters bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com