TNF önizlemesi: 'The GOAT' Tom Brady ve Tampa Bay Buccaneers, Baltimore Ravens'ı ağırlıyor

Brady Şubat ayında emekliye ayrıldığında -daha sonra emekliliğini geri alacaktı- Jackson'a yönelik bir mesaj yayınlayarak Ravens'ın süper yıldızının "sıradaki" olduğunu söyledi ve Brady'nin varisi olduğunu ima etti.

Ancak bu Perşembe, Jackson'ın Baltimore Ravens'ı Brady ve zor durumdaki Tampa Bay Buccaneers ile karşılaşmak için seyahat ederken ikisi rakip takımlarda olacak.

Perşembe gecesi oynanacak karşılaşma öncesinde her ikisine de birbirlerine duydukları saygı soruldu. 2019 NFL En Değerli Oyuncu Jackson, Brady'yi "G.O.A.T." - tüm zamanların en iyisi - olarak nitelendirdi.

Jackson, Brady liderliğindeki takımlarla karşılaştığında heyecanlanıp heyecanlanmadığı sorulduğunda "Gerçekten heyecanlanmıyorum," dedi. "Bu [Tom] Brady. Kim Brady'ye karşı oynamak ister ki?

"Ama o G.O.A.T., dostum. Ben her zaman savunmaya karşı oynuyorum, oyun kurucuya karşı değil, bu yüzden her maça aynı şekilde, aynı zihniyetle çıkıyorum. Sadece sahaya çıkıp kazanmak için ne yapmam gerekiyorsa onu yapmak istiyorum."

Kendisine Brady'nin "sıradaki sensin" demesi sorulduğunda Jackson, geleceğin Hall-of-Famer'ının oyundaki başarısının bir kısmını taklit etmeyi umduğunu söyledi.

"Umarım Super Bowl'u kazanan bir sonraki kişi ben olurum. Onun yedi tane var, umarım benim de sıram gelir - bunu umuyordum."

Brady de Jackson'ın önünde "harika bir gelecek" olduğuna inandığını söyledi.

"O harika bir oyuncu ve savunmalara meydan okuyor. Gerçekten eşsiz bir yetenek seti var," dedi Brady medyaya. "Doğaçlama yeteneği, bacaklarıyla oyun kurması, oyunu uzatması - bu hücumda iyi iş çıkarıyorlar.

"İyi bir savunmaları var, topu son derece iyi koşuyorlar. Belli ki top onun elindeyken çok tehlikeli ve onların da bazı silahları var, bu yüzden savunmamız için zorlu bir mücadele olacak. Gerçek bir tamamlayıcı oyun oynamamız, sert, sıkı bir futbol oynamamız ve galibiyet almaya çalışmamız gerekecek.

"Onun hakkında çok iyi şeyler düşünüyorum."

Yukarı ya da aşağı

Ravens ve Bucs, sezon öncesinde Super Bowl'a aday takımlar olarak görülmelerine rağmen sezon başında sıkıntılar yaşayan iki takım.

Baltimore şu ana kadar tutarsız bir görüntü çizdi, yakın geçen karşılaşmaları kaybederken aynı zamanda kendi payına düşeni de kazandı.

Kuzgunlar, NFL sezonunun şu ana kadarki yedi haftasında değişen bir takım; Jackson'dan büyük pas oyunları ve sızdıran bir savunmadan, Jackson'ın koşu yeteneğine ve daha sağlam bir savunmaya odaklanan bir takıma geçiş yaptı.

Bucs Perşembe günkü karşılaşmaya iki maçlık bir mağlubiyet serisinin ve son olarak Carolina Panthers karşısında aldıkları 21-3'lük endişe verici mağlubiyetin ardından çıkacak ve NFC Güney'de hala lider olmalarına rağmen bu yıl 3-4. sıraya gerileyecekler.

Brady'nin saha dışı patlamaları ve bocalayan hücumları arasında, Bucs'un şampiyonluk referansları inceleme altında ve birçok kişi Brady'nin son sezonunun zaferden ziyade kalp kırıklığıyla sonuçlanabileceğini düşünüyor.

Ancak kötü gidişata rağmen Brady hala takımının sezonu tersine çevirme şansı olduğuna inanıyor.

Medyaya verdiği demeçte "Bence her zaman umut vardır ve bir de gerçeklik vardır" dedi. "Bence durumun gerçekliğine odaklanmalısınız ve bu da en iyi futbolumuzu oynamadığımızdır.

"Çok sayıda kaliteli oyuncumuz var ve iyi oynayarak daha iyi bir iş çıkarmalıyız. Her seferinde bir hafta almalısınız. Her maç farklıdır. Bu maçtan sonra da işler değişebilir ve ondan sonraki hafta, ondan sonraki hafta ve ondan sonraki hafta da işler değişebilir.

"Yani bu oyunda hiçbir şey size verilmez. Her şeyi kazanmak zorundasınız ve bence oyunun rekabetçi doğası da bu. Topun diğer tarafında da iyiler. Kazanmak için bir yol bulmamız gerekiyor."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com