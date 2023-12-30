Times Meydanı'nda Yılbaşı Gecesi Top Atışının Kısa Tarihi

Peki bu Yeni Yıl kutlaması nasıl başladı ve neden bir topun bir direkten aşağı inişini izleyerek bu olayı anıyoruz?

Times Meydanı'nda ilk top atışı ne zaman yapıldı?

Times Meydanı'na ilk kez 1904 yılında atılan top, Ukranyalı bir göçmen ve metal işçisi olan Jacob Starr ve eski New York Times yayıncısı Adolph Ochs sayesinde ortaya çıkmıştır. Ochs, gelecek yılı kutlamak için piroteknik ve havai fişeklerle kalabalıkları gazetenin Times Meydanı'ndaki gökdelen evine çekmeyi başarmıştı, ancak şehir yetkilileri sadece birkaç yıl süren şenliklerden sonra patlayıcıların kullanılmasını yasakladı.

Bunun üzerine Ochs, tabela yapım firması Strauss Signs'da (daha sonra Starr'ın başkanlığını yaptığı Artkraft Strauss olarak bilinen şirket) çalışan Starr'ı yeni bir görsel gösteri yaratması için görevlendirdi.

Geçtiğimiz yüzyıl boyunca, bu görüntü ve Yeni Yıl sembolü, ampullerle süslenmiş demir ve ahşap bir kafesten göz kamaştırıcı renkli kristal bir küreye dönüştü.

Konseptleri, 19. yüzyılda popülerlik kazanan denizcilik cihazları olan zaman toplarına dayanıyordu. Zaman ölçümü daha hassas hale geldikçe, gemi navigatörleri kronometrelerini ayarlamak için standart bir yola ihtiyaç duydular. Limanlar ve gözlemevleri her gün metal bir topu aynı anda kaldırıp indirerek denizcilerin aletlerini senkronize etmelerini sağlıyordu.

Hem Ochs hem de New York Times'ın baş elektrikçisi Walter Palmer, her gün öğlen saatlerinde bir zaman topu bırakan şehir merkezindeki Western Union Binası'ndan esinlendiği iddia edilen bu fikirle anıldı. Ancak 1982 yılında Artkraft Strauss'a katılan ve şu anda işletmenin sahibi olan Starr'ın torunu Tama, bir telefon röportajında, topun gece yarısı indirilmesi ve yeni yıl rakamlarıyla aydınlatılması konseptini büyükbabasının bulduğuna inandığını söyledi.

Yeni Yıl Topu'nun bir tasarımı ampullerle donatılmış alüminyum bir kafesti. Belediye Başkanı Ed Koch'un yönetimi sırasında top, "New York'u Seviyorum" kampanyasının bir parçası olarak bir elma olarak değiştirildi.

Uzun yıllar Times Meydanı'ndaki top atma töreninde gözetmen olarak görev yapan Tama, "Fikir... mahalleye yeni gelen yepyeni elektrikle aydınlatılmasıydı" dedi. "Ve gece yarısına bir dakika kala başlayarak ... elle indirildi ve uzun yıllar boyunca bu şekilde yapıldı."

"Bu eski ve kullanışlı bir şeyin uyarlamasıydı," diye ekledi. "Anında popüler oldu. İnsanlar buna bayıldı."

Manhattan 1880'lerin başından beri kısmen elektrikle aydınlatılıyor olsa da, ABD Ulusal Park Servisi (NPS) Amerikan evlerinin yarısının 1920'lere kadar hala gaz lambaları ve mumlarla aydınlatıldığını belirtiyor. Karanlık gökyüzünden aşağıya doğru inen ışıltılı bir topun görüntüsü uhrevi görünebilirdi.

Tama, top yılın rakamlarını gösteren bir tabelanın bulunduğu korkuluğa ulaştığında, "elektrikçi düğmeye basarak topu kapatıyor ve aynı anda rakamları açıyordu" dedi. "Böylece aşağı inen top, sayı dizisine dönüşmüş gibi görünüyordu."

Times Meydanı'nın tamamı tiyatroya katıldı. İlk yıl, civardaki restoran ve otellerdeki garsonlar, gece yarısına doğru aydınlattıkları pille çalışan "1908" silindir şapkaları taktılar.

Tama, "İnsanlara sihir gibi görünüyordu" dedi.

'Zamanın dışında bir dakika'

Bu ilk inişten bu yana, 25 watt'lık ampullerle donatılmış 700 kiloluk demir bir yapıdan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha hafif bir alüminyum çerçeveye ve şehrin eski belediye başkanı Ed Koch'un yönetimi sırasında "Büyük Elma "ya kadar yedi farklı Times Meydanı topu oldu.

1995 yılında balo, yapay elmaslar, flaş ışıkları ve bilgisayar kontrolleriyle gösterişli bir şekilde güncellendiğinde, geleneksel tabela yapımcılarına artık ihtiyaç kalmamıştı - bu da baloyu Times Meydanı'na getiren Artkraft Strauss şirketine de artık ihtiyaç kalmadığı anlamına geliyordu. Waterford Crystal ve Philips Lighting'in ortak çalışması olan bugünkü top, yüzeyinde milyonlarca renk ve desen gösterecek şekilde programlanabilen 32.256 LED kullanıyor.

Yine de Tama, One Times Square'in çatısında zaman tutucu olarak geçirdiği yılları sevgiyle hatırlıyor.

Yılın son dakikası geldiğinde, işçiler karmaşık bir makara sistemi kullanarak topu aşağı indirirlerdi.

Bu ritüeli her yıl gerçekleştiren Tama, "zamanın dışında bir dakika" olarak adlandırdığı geri sayım ile Yeni Yıl kararlarının alınması arasında içsel bir bağlantı görüyor.

"Gerçekten konsantre olduğunuzda, zaman yavaşlıyor gibi görünüyor" dedi. "Dünyanın en uzun dakikası gibi hissettirdi. Saçınızı yıkamak, annenizi aramak, hayatınızı değiştirmek için zamanınız varmış gibi hissediyordunuz. Hayatınızı gerçekten bir dakika içinde değiştirebilirsiniz - farklı olmaya karar verebilirsiniz. Daha nazik ve daha iyi olmaya karar verebilirsiniz."

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Kaynak: edition.cnn.com