Time Out 2022 için dünyanın en iyi şehirlerini listeliyor

Medya şirketi her yıl dünya çapında 20.000 şehir sakinine ve küresel editör ağına Time Out Endeksi olarak bilinen bir anket aracılığıyla şehirlerini neyin harika yaptığını soruyor. Time Out, elde edilen verileri küresel şehir sıralamalarını derlemek için kullanıyor.

Edinburgh'u 2022'de zirveye taşıyan sadece güzelliği değil, şehir aynı zamanda hareketli sanat festivalleri ve büyüyen yemek sahnesi ile de tanınıyor ve ankete katılan yerel halk şehrin yürünebilirliğinin yanı sıra misafirperver, kapsayıcı hissini de övdü.

Time Out tarafından kentin öne çıkan mekanlarından biri olarak gösterilen Edinburgh şarap barı Eleanore'un arkasındaki ekip CNN Travel 'a "Çocukluğumuzdan bu yana kentin ne kadar geliştiğini görmek inanılmaz" dedi. "Hak ettiği takdiri gördüğünü görmek harika."

Geçen yılki listede pandemi sırasında bir araya gelen yerler övülürken, bu yıl Time Out her şehrin restoranlarını, barlarını, gece hayatını ve müzelerini yakından inceleyerek son birkaç yıldır kaçırdığımız her şeyi vurguladı.

Time Out'a göre amaç, sıralamayı "2022 için nihai seyahat yapılacaklar listesi" haline getirmek.

Time Out'tan Huw Oliver CNN Travel'a verdiği demeçte, "Hepsi de insanları seyahat etmeye ve yeni şeyler denemeye teşvik eden konularda mükemmel olan yerler" diyor.

Esneklik ve parti

Edinburgh'un hemen ardından 2 numarada, pandemi dönemindeki dayanıklılığı kadar erken saatlerdeki gece kulübü ortamıyla da övülen Orta Batı Amerika'nın merkezi Chicago geliyor. Listenin üçüncü sırasında ise gece hayatı, butik otelleri ve ağız sulandıran yemekleriyle ünlü Kolombiya'nın Medellin kenti yer alıyor.

Time Out'un çeşitli Glasgow yemek seçeneklerini ve şehrin dostane atmosferini övdüğü listede 4. sırada yer alan Glasgow, İskoçya için güçlü bir gösteridir.

Sürdürülebilirlik girişimleri, güvenlik ve toplu taşıma da sıralamayı etkiliyor. Time Out, çevrecilik konusunda Glasgow kulübü SWG3'ün dansçıların vücut ısısıyla enerji üretme girişimine dikkat çekerken, listede 5. sırada yer alan Amsterdam dünyanın en bisiklet dostu şehri olarak kabul ediliyor.

Time Out'tan Oliver, 2022 sıralamasının amacının "şehirleri ziyaret etmek için eğlenceli, canlı yerler haline getiren her şeyi" vurgulamak olduğunu söylüyor. Sıralamanın tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Time Out'un en iyi 10 şehri

1. Edinburgh, İskoçya

2. Chicago, ABD

3. Medellín, Kolombiya

4. Glasgow, İskoçya

5. Amsterdam, Hollanda

6. Prag, Çek Cumhuriyeti

7. Marakeş, Fas

8. Berlin, Almanya

9. Montreal, Kanada

10. Kopenhag, Danimarka

Kaynak: edition.cnn.com