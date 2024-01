Tim Sparv: Katar 2022'den sonra futbol 'tehlikeli' bir yöne doğru ilerlerken sessiz kalmak 'bir seçenek değil'

Emekli olduktan sonra aktivizme yönelen yıldız oyuncu, başta göçmen işçilere yapılan muamele, eşcinsellikle ilgili yasalar ve toplumda kadınlara yönelik tutumlar olmak üzere insan hakları konusundaki endişeleri nedeniyle Katar'a turnuvayı verdiği için futbolun yönetim organı FIFA'yı sert bir dille eleştirdi .

5.6 milyar dolarlık bir işletme olan FIFA, ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasına yol açan on yıllardır süren rüşvet planlarıyla sarsıldı. Bu miras, 2018 turnuvasını Rusya'ya ve yaklaşan 2022 turnuvasını Katar'a verme kararı alan yönetim organı üzerinde hala büyük bir etki yaratıyor.

Suudi Arabistan'ın Mısır ve Yunanistan'la birlikte 2030'daki turnuvaya ev sahipliği yapmak için ortak bir teklif hazırlayabileceğine dair haberler üzerine Sparv FIFA'dan daha fazlasını talep etti ve büyük turnuvalara ev sahipliği yapmanın "iyi bir şey yapmanın ödülü" olmasını istedi.

Sparv CNN Sport'a verdiği demeçte "Dünya Kupası kapsayıcı bir Dünya Kupası olmalı" dedi. "Herkes hoş karşılandığını hissetmeli. Herkes kendini güvende hissetmeli ve durum böyle değil.

"Bu eğilim tehlikeli. Gittiğimiz yön sağlıklı bir yön değil ve güçlü konumdaki insanların [...] hepsinin oynaması gereken gerçekten çok önemli bir rol olduğunu düşünüyorum."

FIFA'nın değişiklikleri

Katar'a yönelik eleştirilerin devam ettiği bir ortamda FIFA, turnuvaya katılan ülkeleri futbola odaklanmaya ve siyaseti oyunun dışında bırakmaya çağırdı.

Ancak Sparv için bu bir seçenek değil.

Kramponlarını astığından beri Sparv, profesyonel futbolcuların dünya çapındaki temsilci örgütü FIFPRO ile Katar'ı ziyaret etti ve turnuvanın göçmen işçiler üzerindeki olumsuz etkisini gördüğünü söyledi.

"Mükemmel bir dünyada, yönetim organlarımızın bizim için iyi kararlar alacağına güvenebilirdik," diye ekledi.

"Ancak durum böyle değil ve bu yüzden fikir sahibi olmak ve sporumuzun iyi bir yöne gittiğinden emin olmak için bu eleştirel dış seslere ihtiyacımız var."

Sparv ayrıca Katar'ın yönetim organlarının oyuncuları karar alma süreçlerinde ön plana çıkarması için bir katalizör olmasını istediğini, böylece oyuncuların hem meslekleri arasında seçim yapmak zorunda kalmamalarını hem de turnuva sırasında potansiyel olarak siyasi bir tavır almalarını engellemek istediğini söylüyor.

FIFA'nın son yıllarda hayata geçirdiği, insan ve işçi hakları konusunda uzmanlardan oluşan bağımsız bir danışma organı olan FIFA İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun oluşturulması gibi değişikliklerin farkında ve bunun ileride nasıl bir etki yaratacağını görmek istiyor.

"Sporun nereye doğru gittiğine dair anlayışımızda bir değişim olduğunu düşünüyorum. Umarım belirli ülkelerin Dünya Kupaları için teklif vermesine nasıl izin vereceğimize dair daha net kurallarımız olur" dedi.

"Bence teklif vermelerine izin verilmeden önce karşılanması gereken bir dizi kriter olmalı. Katar'a zaten kupa verilmişken ondan bir şeyler talep etmek için biraz geç kaldık.

"Bence miras hepimizin; taraftarların, antrenörlerin, oyuncuların, federasyonların, sporla ilgili herkesin, bunun bir daha olamayacağını söylemek için tavır almasıdır."

FIFA, son yıllarda Birleşmiş Milletler'in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkelerini temel alan bir insan hakları politikası tanımladığını ve resmi statülerinde uygulamaya koyduğunu belirtiyor.

Futbolun 'balonundan' uyanmak

Sparv 2021'de emekli oldu ve futbolun "balonundan" "uyanmasının" biraz zaman aldığını söylüyor.

Genç bir oyuncu olarak, oyunu etkileyen olumsuz güçlere karşı çoğu zaman kör olduğunu ve Finli takım arkadaşı Riku Riski'nin 2019'da bir eğitim kampına katılmayı reddetmesine kadar Sparv'ın futbolun ötesindeki konular hakkında kendini eğitmeye başladığını söylüyor.

O zamandan beri The Players' Tribune için Katar'daki Dünya Kupası'na karşı olduğunu belirten iki yazı yazdı ve sonuncusu bu ayın başlarında yayınlandı.

Ancak 35 yaşındaki oyuncu, oyuncuların bu tür turnuvaları boykot etmesini desteklemediğini söylüyor ve şansı olsaydı ülkesini turnuvada temsil edeceğini kabul ediyor.

Böyle bir açıklamanın ikiyüzlülüğünü anladığını ancak bunun oyuncular ve takımlar için önemli konuların altını çizmek için bir fırsat olduğunu söylüyor.

Sparv, "Bir milli takımda oynamak sadece futbol maçı kazanmaktan daha fazlasını ifade ediyor," dedi.

"İnsanların hayatlarını iyileştirmek, futbol maçı kazanmaktan çok daha büyük şeylere ışık tutmak için gerçekten harika bir fırsatınız var. Bu fırsatı kullanmamak biraz israf olurdu."

Değişim konusunda iyimser

Sparv, Katar'ın çalışma yasalarında bazı olumlu değişiklikler yaptığını kabul etmekle birlikte, bunların uygulanmasının genellikle zayıf olduğunu ve dünyanın bakışları kaçınılmaz olarak 2022 Dünya Kupası'ndan uzaklaştığında ne olacağından endişe ettiğini söylüyor.

Sparv, 20 Kasım'da başlayacak olan turnuvaya katılmamaya karar vermiş ancak anlamlı bir iş yapma fırsatı olması halinde bu tutumunu yeniden gözden geçireceğini söylüyor.

Yine de genel olarak, değişimin geleceği konusunda iyimser ve platformunu güzel oyunun geleceği hakkında karar veren insanlar üzerindeki baskıyı sürdürmek için kullanmaya kendini adadığını söylüyor.

"Buradan nereye gideceğimizi gerçekten merak ediyorum" dedi.

"Medyanın, gazetecilerin ilgisi, şahsen ben, Finlandiya'dan gelen bir hiç, bu konular söz konusu olduğunda çok fazla röportaj yaptım.

"Daha önce hiç böyle olmamıştı, dolayısıyla bence bu doğru gittiğimiz iyi bir yön."

Katar Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi CNN Sport'a yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nın "kapsayıcı ve güvenli bir turnuva olacağını" ve işgücü reformlarının binlerce işçinin hayatını önemli ölçüde iyileştirdiğini söyledi.

CNN'e yapılan açıklamada "Irk, geçmiş, din, cinsiyet, yönelim ya da milliyet farkı gözetmeksizin herkes hoş karşılanacaktır" denildi.

"Ayrıca bu Dünya Kupası'nın sosyal, insani, ekonomik ve çevresel açıdan dönüşümsel bir miras bırakmasını ve bölgemizin tarihinde bir dönüm noktası olarak hatırlanmasını sağlamaya her zaman kararlı olduk."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her ülkede olduğu gibi burada da her zaman iyileştirmeye yer vardır. Bu çalışma Dünya Kupası sona erdikten sonra da devam edecektir, zira son on yılda kaydedilen ilerlemeyi aşılamaya ve geliştirmeye devam etmemiz bizim için önemlidir."

