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Tiger Woods'un mükemmel gününü ne yapar?
Tiger Woods'un mükemmel gününde Caddyshack'in özellikleri
Woods Living Golf'ten Shane O'Donoghue'ya açılıyor
Peki küresel bir spor ikonu mükemmel gününü nasıl geçirirdi? CNN'in Living Golf programı bunu öğrendi.
Woods, sabahları "Caddyshack " in tema müziğiyle coşmaktan, 2006'da 74 yaşında ölen babasıyla akşam bir içki içmeye kadar, hayalindeki 24 saatin nasıl geçeceğini açıkladı.
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41 yaşındaki oyuncu Dubai'ye yaptığı son gezi sırasında Living Golf'e özel konuştu. Woods'tan daha fazlasını görmek için, "Tiger ile Dört Gün" programının tamamını çevrimiçi olarak veya Mart ayında CNN International'da izleyin .
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Kaynak: edition.cnn.com