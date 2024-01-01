Tiger Woods'un eski kız arkadaşının golfçü ve vakıf aleyhine açtığı davalar

Ekim 2022'de açılan ilk davada, Woods'a ait bir tröstün sözlü kiracılık anlaşmasını bozarak Florida Konut Ev Sahibi Kiracı Yasasını ihlal ettiği iddia ediliyor. Dava dosyasında gerçek zararın "30.000.000 $'ı aşacak şekilde ölçülebileceği" belirtiliyor. Woods Ekim ayında açılan davada davalı olarak gösterilmemiştir.

Aralık ayında vakıf, Herman'ın şikayetine cevaben mahkemenin davayı önyargılı bir şekilde reddetmesi için bir dilekçe sunarak, ikili arasındaki anlaşmazlığın Woods'un Ekim ayında Herman ile ilişkisini kesmesi ve ona "artık Woods'un evinde istenmediğini" bildirmesiyle başladığını iddia etti.

Ayrıca, ikili arasındaki gizlilik anlaşmasının (NDA) "Herman ve Woods arasındaki tüm anlaşmazlıklarda gizli tahkim" gerektirdiğini ve Herman'ın açtığı davanın bu anlaşmayı ihlal ettiğini belirtiyor. Gizlilik anlaşmasının bir kopyası Woods'un vakıf dilekçesine eklenmiştir, ancak bu belgenin kamuya açık versiyonu tamamen redakte edilmiştir.

NDA'yı geçersiz kılmayı amaçlayan daha yeni bir şikayet Pazartesi günü Woods'a tebliğ edildi. Her iki dava da Florida merkezli bir aile hukuku uzmanı olan Fisher Potter Hodas tarafından yürütülüyor. CNN daha fazla yorum için Fisher Potter Hodas'a ulaştı ancak hemen bir yanıt alamadı.

CNN ayrıca Woods'un temsilcilerine de yorum için ulaştı ancak hemen bir yanıt alamadı.

Ekim ayında yapılan başvuruda Woods'un Jupiter Island Gayri Kabili Rücu Homestead Trust'ının Herman'ın çiftin Florida Hobe Sound'daki mülklerindeki kiracılığını hukuka aykırı bir şekilde sona erdirdiği iddia ediliyor.

Yasal başvuruda şu ifadelere yer veriliyor: "Davalı (Woods ve vakfı) 'yasaklanmış uygulamalara', yani kendi kendine yardım etmeye karar vererek Davacı'ya ciddi duygusal zararlar vermiştir. Yasaklanan uygulamalar kasıtlı olarak, önceden planlanarak ve kötü niyetle yapılmıştır."

Davada özellikle, "Davalı'nın temsilcilerinin" Herman'a "kısa bir tatil için bavulunu hazırlamasını" söylediği, ardından da havaalanına vardığında evde kilitli kaldığını açıkladığı iddia ediliyor. Vakıf avukatlarının Herman'la "yüzleşmek" için hazır bulundukları ve "işlemekte oldukları suiistimalleri çözmeye yönelik teklifler" sundukları iddia ediliyor.

Dosyada ayrıca Woods ve vakıf temsilcilerinin o zamandan beri Herman'ın eşyalarını mülkten çıkardıkları ve 40.000 doların üzerinde nakit parasını "zimmetlerine geçirdikleri" iddia ediliyor.

Mahkeme dosyasına göre NDA Ağustos 2017'de imzalandı, ancak Herman bunun "geçersiz ve uygulanamaz" olduğuna inanıyor.

Dava sırasında Woods tarafından kontrol edilen bir tröstün Herman'a karşı NDA'ya dayalı bir tahkim başlattığını ve böylece anlaşmanın geçerliliğini koruduğuna inandığını belirtiyor.

Başvuruda, NDA'daki "sözde tahkim şartının" 2021 tarihli federal Cinsel Saldırı ve Cinsel Tacizin Zorla Tahkimine Son Verilmesi Yasası ve federal Ses Çıkarma Yasası kapsamında uygulanamaz kabul edilmesi isteniyor.

Kongre'nin web sitesine göre, Mart 2022'de kamu hukukuna girecek olan ilk yasa tasarısı, "bir tarafın cinsel saldırı veya cinsel tacizle ilgili mahkemede dava açmasını engelleyen tahkim anlaşmalarını, bu tür davranışları iddia eden tarafın seçimine bağlı olarak geçersiz kılıyor".

Speak Out Yasası Aralık 2022'de kamu yasası haline geldi ve "cinsel saldırı veya cinsel tacizle ilgili bir anlaşmazlık ortaya çıkmadan önce kabul edilen bir ifşa etmeme maddesinin veya aşağılamama maddesinin yargı tarafından uygulanabilirliğini yasaklıyor."

Dosyada Woods cinsel saldırı ya da cinsel tacizle suçlanmıyor. Herman'ın avukatı, Ekim ayındaki davaya ekli sivil bir kapak sayfasında, davanın "cinsel istismar iddialarını içerip içermediği" sorusuna "hayır" yanıtını verdi.

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Kaynak: edition.cnn.com