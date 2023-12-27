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Tiger Woods'tan gençliğine: 'Oyundan uzaklaş, hayatında bir denge kur'

Tiger Woods'un 21 yaşındaki haline mesajı

Woods özel olarak Living Golf'ten Shane O'Donoghue'ya konuştu

Woods, Dubai Desert Classic öncesinde Living Golf için CNN'den Shane O'Donoghue'ye verdiği özel röportajda "Programlama konusunda sabırlı olun ve çok fazla şey yapmayın derim" dedi.

Bugüne kadar yaptığı tüm golf vuruşları arasında Tiger Woods için bir tanesi öne çıkıyor.

Rekorlar kırıldı, 14 büyük şampiyonluk elde etti, skandallar ve sakatlıklar ona zarar verdi.

Ancak kariyerini yeniden inşa etmeye çalışan eski dünya 1 numarası, geçirdiği çok sayıda sırt ameliyatının ardından 15 aydan fazla bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra, sırt problemleri nedeniyle tekrar kenara çekildi.

"Oyundan uzaklaşmak için farklı hobiler edinin, bir yaşam dengesine sahip olun," diye ekledi 41 yaşındaki Woods düşünmeye devam ederken. "Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Yaş farkı

Woods'un son geri dönüşü, geçen ay Dubai'de düzenlenen turnuvadan sırt spazmlarını gerekçe göstererek ikinci turdan önce çekilmesiyle sekteye uğradı.

O zamandan beri oynamadı ve devam eden sırt spazmları nedeniyle vakfına fayda sağlayan Genesis Open öncesindeki basın toplantısını iptal etti.

Woods oyunun zirvesinde bir kez daha yer alabilmek için mücadele verirken, oyunda kendisini ilk etkileyenlerin birçoğunun üst düzey tura geçmesiyle birlikte yeni bir oyuncu nesli de ortaya çıktı.

"Ben profesyonel olduktan sonra doğan çocuklara karşı oynuyorum," diye ekledi. "Korkutucu olan da bu.

"Değişim o kadar hızlı gerçekleşiyor ve ben o kadar uzun süredir uzak kaldım ki bu isimlerin çoğu benim için yeni."

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İş çıkarları

Belki de rekabetçi kariyerinin sonunun başlangıcından daha yakın olduğunu kabul eden Woods, son zamanlarda golf sahası tasarımı da dahil olmak üzere iş alanlarına daha fazla enerji harcadı.

Yeni başlayan projelerinden biri Dubai'deki Trump World Golf Club adlı 18 delikli yeni bir şampiyona sahası.

"Golf sahaları tasarlamayı seviyorum" dedi. "Yaratmayı seviyorum, özellikle de burada [Dubai] olduğu gibi boş bir tuvale sahip olduğunuzda. Sadece kum var, istediğiniz her şeyi yaratabilirsiniz."

Peki Woods'un tasarım felsefesi nedir?

"Daha iyi oyuncular için zor olmasını, onlara farklı açılar, farklı zorluklar sunmasını ama aynı zamanda eğlence oyuncuları için de eğlenceli olmasını istiyorum, böylece hafta sonu savaşçısı oraya gidip eğlenebilir" dedi.

"Yaratıcılığa inanıyoruz, oyun hızına inanıyoruz ve oyunu hızlandırmanın en hızlı yolu oyuncuların golf toplarını kaybetmemesidir. Ayrıca golf sopasından üç numaralı sopaya kadar çantadaki her sopayı green'in etrafında kullanmak.

"Topu yerde oynamayı, vurmayı ve yaratıcılığı seviyorum ama artık sahalar bu şekilde kurulduğu için bunu yapamıyorsunuz."

Tiger Woods: En yükseklerden en düşüklere

Gelecek belirsiz olabilir ama Woods golf oyununda uzun soluklu olacağında ısrar ediyor.

"Olumlu şeylerin gelişmesini, birikmesini ve ivme kazanmasını dört gözle bekliyorum" dedi.

"Golf bir sprint değil, bir maraton."

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Kaynak: edition.cnn.com