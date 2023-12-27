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Tiger Woods'tan gençliğine: 'Oyundan uzaklaş, hayatında bir denge kur'

Yirmi yıl önce golfü sonsuza dek değiştirecek bir dönemin fitilini ateşleyen Tiger Woods, 21 yaşındaki haline ne tavsiye ederdi?

 and  Grigoriy Williams
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Öne çıkan hikayeler

Tiger Woods'tan gençliğine: 'Oyundan uzaklaş, hayatında bir denge kur'

Tiger Woods'un 21 yaşındaki haline mesajı

Woods özel olarak Living Golf'ten Shane O'Donoghue'ya konuştu

Woods, Dubai Desert Classic öncesinde Living Golf için CNN'den Shane O'Donoghue'ye verdiği özel röportajda "Programlama konusunda sabırlı olun ve çok fazla şey yapmayın derim" dedi.

Bugüne kadar yaptığı tüm golf vuruşları arasında Tiger Woods için bir tanesi öne çıkıyor.

Rekorlar kırıldı, 14 büyük şampiyonluk elde etti, skandallar ve sakatlıklar ona zarar verdi.

Ancak kariyerini yeniden inşa etmeye çalışan eski dünya 1 numarası, geçirdiği çok sayıda sırt ameliyatının ardından 15 aydan fazla bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra, sırt problemleri nedeniyle tekrar kenara çekildi.

"Oyundan uzaklaşmak için farklı hobiler edinin, bir yaşam dengesine sahip olun," diye ekledi 41 yaşındaki Woods düşünmeye devam ederken. "Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Yaş farkı

Woods'un son geri dönüşü, geçen ay Dubai'de düzenlenen turnuvadan sırt spazmlarını gerekçe göstererek ikinci turdan önce çekilmesiyle sekteye uğradı.

O zamandan beri oynamadı ve devam eden sırt spazmları nedeniyle vakfına fayda sağlayan Genesis Open öncesindeki basın toplantısını iptal etti.

Woods oyunun zirvesinde bir kez daha yer alabilmek için mücadele verirken, oyunda kendisini ilk etkileyenlerin birçoğunun üst düzey tura geçmesiyle birlikte yeni bir oyuncu nesli de ortaya çıktı.

"Ben profesyonel olduktan sonra doğan çocuklara karşı oynuyorum," diye ekledi. "Korkutucu olan da bu.

"Değişim o kadar hızlı gerçekleşiyor ve ben o kadar uzun süredir uzak kaldım ki bu isimlerin çoğu benim için yeni."

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İş çıkarları

Belki de rekabetçi kariyerinin sonunun başlangıcından daha yakın olduğunu kabul eden Woods, son zamanlarda golf sahası tasarımı da dahil olmak üzere iş alanlarına daha fazla enerji harcadı.

Yeni başlayan projelerinden biri Dubai'deki Trump World Golf Club adlı 18 delikli yeni bir şampiyona sahası.

"Golf sahaları tasarlamayı seviyorum" dedi. "Yaratmayı seviyorum, özellikle de burada [Dubai] olduğu gibi boş bir tuvale sahip olduğunuzda. Sadece kum var, istediğiniz her şeyi yaratabilirsiniz."

Peki Woods'un tasarım felsefesi nedir?

"Daha iyi oyuncular için zor olmasını, onlara farklı açılar, farklı zorluklar sunmasını ama aynı zamanda eğlence oyuncuları için de eğlenceli olmasını istiyorum, böylece hafta sonu savaşçısı oraya gidip eğlenebilir" dedi.

"Yaratıcılığa inanıyoruz, oyun hızına inanıyoruz ve oyunu hızlandırmanın en hızlı yolu oyuncuların golf toplarını kaybetmemesidir. Ayrıca golf sopasından üç numaralı sopaya kadar çantadaki her sopayı green'in etrafında kullanmak.

"Topu yerde oynamayı, vurmayı ve yaratıcılığı seviyorum ama artık sahalar bu şekilde kurulduğu için bunu yapamıyorsunuz."

Tiger Woods Nisan ayında Augusta'da kazandığı zaferle beşinci Masters ve 15. büyük şampiyonluğunu elde etti.
Eski dünya 1 numarası 2005'ten beri Masters'ı kazanamamıştı ve bu onun 2008'den beri ilk büyük zaferiydi.
Masters'ı kazandıktan bir ay sonra Woods, Başkan Donald Trump'tan ülkenin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı aldı.
Woods, Eylül 2018'de sezon sonu Tur Şampiyonasını kazandı. Bu, art arda yaşadığı sırt sakatlıklarının ardından beş yıl içinde kazandığı ilk şampiyonluktu.
Woods'un en iyi dönemine geri döndüğüne dair işaretler, Ağustos ayında düzenlenen ve Brooks Koepka'nın ikincilikle bitirdiği PGA Şampiyonası'nda açıkça görüldü. Temmuz ayında düzenlenen Britanya Açık'taki etkileyici performansının ardından kısa bir süre liderlik tablosunun zirvesinde yer aldı.
Woods, son yıllarda geçirdiği çok sayıda sırt ameliyatının ardından 2018'de rekabetçi golfe etkileyici bir dönüş yaptı. Nisan 2018'de üç yıl sonra ilk Masters turnuvasını oynadı.
Dört kez şampiyon olan oyuncu Nisan 2017'de dördüncü ameliyatı olan sırt füzyonu ameliyatı geçirdi ve Aralık ayında ağrısız bir şekilde oyuna geri döndü. Augusta'yı 32. sırada bitirdi.
Woods, sezon başındaki etkinliklerde gösterdiği performansın ardından favorilerden biri olarak lanse edildi. Ayrıca eski rakibi Phil Mickelson ile bir antrenman turu oynayarak dillere destan oldu.
Woods Mart 2018'de Valspar Championship'i ikinci sırada bitirdi ve ardından Bay Hill'deki Arnold Palmer Invitational'da beşinci oldu. Hype iğnesi aşırı hızda hareket etti.
Woods efsanevi yoluna, 1997'de 12 atışlık rekor bir galibiyetle Masters'ın en genç galibi - 21 yaşında - olarak başladı.
En dikkat çekici başarılarından biri, 2000 yılında Kaliforniya'daki Pebble Beach'te ilk ABD Açık'ını 15 atış farkla kazanarak daha önce ya da o zamandan beri görülmemiş bir seri başlatmasıydı.
Woods'un 2001 Masters zaferi,
Woods'un kazanma oranı, fitness antrenmanlarına olan bağlılığı ve başarılı olma arzusu golfü değiştiriyordu. Woods sayesinde para ödülleri fırladı. Saha dışında, 2004 yılında kız arkadaşı Elin Nordegren ile evlendi.
Woods, babası ve akıl hocası Earl'ün vefatından aylar sonra, 2006 yılında Hoylake'de düzenlenen Britanya Açık'ı kazandıktan sonra caddie Steve Williams'ın omzunda gözyaşlarına boğulduğunda nadir görülen bir duygusallık sergiledi.
Woods, dizindeki sakatlık nedeniyle gözle görülür bir şekilde sakatlanmasına ve acı çekmesine rağmen, 2008 yılında Kaliforniya Torrey Pines'da nefes kesici bir şekilde Amerika Açık'ı kazandı. Bu onun 14. büyük şampiyonluğuydu ve onu Jack Nicklaus'un rekorunun sadece dört puan gerisinde bıraktı. Daha sonra diz bağlarında hasar ve sol kaval kemiğinde iki kırık teşhisi kondu. Ameliyattan sonra sezonun geri kalanını kaçırdı. Bu hala onun son büyük şampiyonluğu.
Aralık 2009'da Woods arabasıyla evinin dışındaki bir yangın musluğuna çarptı. Büyük resim ortaya çıktıkça Woods'un bir dizi evlilik dışı ilişki yürüttüğü anlaşıldı. Özel hayatını düzene sokmak için oyundan üç ay uzak kaldı.
Şubat 2010'da Woods dünya medyasına seslenerek yaptıklarını açıkladı ve özür diledi. Sadakatsizliği boşanmasına yol açtı ve Woods'un oyunculuk kariyerinde yokuş aşağı bir düşüşün başlangıcı oldu. Ekim ayında, 281 hafta üst üste elinde tuttuğu dünya 1 numarasını kaybetti.
Woods 2013'te kazananlar çemberine geri döndü ve Arnold Palmer Invitational da dahil olmak üzere beş şampiyonluk kazanarak sıralamada yeniden zirveye çıktı.
2013'ün ilerleyen dönemlerinde, Woods'un Ağustos ayında Barclays turnuvasında topu delikten çıkarırken acı çektiği görüldüğünde her şeyin yolunda gitmediğine dair işaretler vardı. Bir sonraki Nisan ayında 1994'ten beri ilk kez Masters'ı kaçırdı ve sırt ameliyatı geçirdi.
Woods Şubat 2015'te Farmers Insurance Open'dan çekildi ve sezonun geri kalanında sakatlık ve form sorunlarıyla boğuştu.
Woods o yılki ABD Açık'ta oyunuyla mücadele ederken kederli bir görüntü çizdi ve 80 ve 76'lık turlar atarak yarışı kaçırdı.
Ağustos 2015'te Woods, takip eden sırt ameliyatlarını geçirmek üzere 15 ay boyunca son kez sahneye çıktı. Rehabilitasyonunun bir aşamasında Woods
Woods, Aralık 2016'da golfe çok beklenen bir dönüş yaptı ve sahadaki en yüksek birdie sayısı olan 24 ile umut verici işaretler gösterdi, ancak aynı zamanda 18 kişilik etkinliği sondan üçüncü bitirmek için bir dizi maliyetli hata yaptı.
ABD'de 2017'deki ilk etkinliğinde dereceye giremedi ve Şubat ayında Dubai Desert Classic'in ilk turundan sonra sırt spazmlarını gerekçe göstererek turnuvadan çekildi. Nisan ayında dördüncü bir sırt ameliyatı geçirdi.
Ağustos ayında Woods ilk suçlu programına girdi ve 28 Ekim'de dikkatsiz araç kullanma suçunu kabul etti. Şartlı tahliyesini önemli ölçüde ihlal etmediği sürece hapse girmekten kurtulacak.
Woods, 30 Kasım 2017'de Bahamalar'daki Hero World Challenge'da 301 gün sonra golfe geri döndü. İlk raundda 69'da üç vuruş yaptı ve kariyerine devam etmek için ağrısız ve aç görünüyordu.
Tiger Woods: En yükseklerden en düşüklere

Gelecek belirsiz olabilir ama Woods golf oyununda uzun soluklu olacağında ısrar ediyor.

"Olumlu şeylerin gelişmesini, birikmesini ve ivme kazanmasını dört gözle bekliyorum" dedi.

"Golf bir sprint değil, bir maraton."

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Kaynak: edition.cnn.com

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