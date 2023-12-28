Tiger Woods ve Phil Mickelson, NFL yıldızları Tom Brady ve Peyton Manning'in de katılacağı hayır amaçlı rövanş maçına hazırlanıyor

Görüşmelere aşina bir kaynağın CNN Sport'a yaptığı açıklamaya göre, Mickelson'ın Brady ile birlikte Woods ve Manning'e karşı mücadele edeceği ikiye iki bir gösteri düzenlemek için görüşmeler devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle profesyonel golf sporu askıya alınmış durumda, ancak Mickelson sosyal medya üzerinden iki golf devi arasında bir karşılaşma planları üzerinde "çalıştığını" ima etmişti.

Maçın tarihi ve saati henüz kesinleşmemiş olsa da, müzakerelerin diğer ayrıntıları daha netleşmiş durumda.

Etkinlik PGA Tour ve WarnerMedia (CNN'in ana şirketi) tarafından ortaklaşa düzenleniyor ve izleme başına ödemeli olarak yayınlanması beklenmiyor.

Maçın nasıl bir ortamda yapılacağı da henüz teyit edilmedi ancak maça seyirci alınmayacak ve sadece küçük bir televizyon yapım ekibi katılacak ve tüm bireyler tavsiye edilen sosyal mesafe kurallarına uyacak.

CNN yorum için dört sporcuya ulaştı. PGA Tour yorum yapmayı reddetti.

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Rövanş

Eğer gerçekleşirse, yardım etkinliği 2018 yılında Woods ve Mickelson arasında televizyonda yayınlanan karşılaşmanın rövanşı olacak.

"The Match" olarak adlandırılan karşılaşmada ikili, Las Vegas'taki Shadow Creek Golf Sahası'nda 22 delikten sonra Mickelson'ın kazandığı 9 milyon dolarlık TV için yapılmış bir karşılaşmada karşı karşıya gelmişti.

Mickelson ayrıca 3'lü parların üçünde pin'e en yakın olduğu için hayır amaçlı yan bahislerden 600.000 dolar kazandı. Ancak ilk delikte birdie vuruşunu kaçırdı ve Woods'un seçtiği hayır kurumuna 200.000 dolar bağışladı.

Woods ve Mickelson'ın aralarında 20 büyük şampiyonluk var ve kariyerlerinin zirvesindeyken birbirlerine rakiptiler, ancak son yıllarda iki usta golfçü dost oldular.

Benzer şekilde Brady ve emekli Manning de oyunculuk kariyerleri boyunca sağlıklı bir rekabetin tadını çıkardılar.

Brady, NFL kariyerinin tamamını (20 sezon) New England Patriots'ta geçirdikten ve ulaştığı dokuz Super Bowl'un altısını kazandıktan sonra kısa bir süre önce Tampa Bay Buccaneers'a katıldı.

CNN'den Rob Hodgetts bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com