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Tiger Woods ve Donald Trump golf sahasına çıktı

Trump ve Tiger Woods golf oynuyor

Sosyal medyada turun fotoğrafları ortaya çıktı

Trump'ın birçok prestijli sahası var

Eski dünya bir numarası Woods, 2013 yılında Beyaz Saray'da görev yapan Barack Obama ile 18 çukur oynamıştı ve Cuma günü Florida'da Trump ile aynı egzersizi tekrarladı.

Son turla ilgili çok az ayrıntı açıklandı, ancak sosyal medyada keçi sakallı Woods ve Trump'ın Palm Beach'te iş adamına ait sahada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, Trump'ın geçiş ekibinin basın sözcüsü Stephanie Grisham, Trump'ın "üst düzey çalışanlarla" toplantı yapmak üzere West Palm Beach Hilton'a gitmeden önce Woods ve Trump'ın dörtlü olarak oynadıklarını doğruladı.

ABD Golf Birliği tarafından handikapı 2.8 olarak belirlenen Trump, aralarında Britanya Açık'a ev sahipliği yapan İskoçya'daki ünlü Turnberry golf sahasının da bulunduğu çok sayıda prestijli sahanın sahibi.

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Kuzey Aberdeenshire'daki Trump International Links'in arkasında da Trump'ın organizasyonu vardı ve bu proje çevre sorunlarıyla ilgili uzun bir planlama mücadelesinin ardından 2012 yılında tamamlandı.

İskoç hükümetinin desteğini aldı, ancak Trump, yeni sahanın görüş alanı içinde bir açık deniz rüzgar çiftliği inşa etme planları nedeniyle yönetimiyle anlaşmazlığa düştü.

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Kısa bir süre önce Bahamalar'daki bir davet turnuvasıyla golfe geri dönen Woods, resmi web sitesinde henüz tura atıfta bulunmazken, Twitter'daki son paylaşımı şenlikli bir temaya sahip.

14 kez büyük ödül kazanan oyuncu 2017 sezonu öncesinde 30 Aralık'ta 41. doğum gününü kutlayacak ve kısa süre önce Şubat başında Los Angeles'taki Genesis Open'da golf oynayacağını duyurdu.

Woods, 15 ay boyunca kendisini kenara iten sırt sorunlarıyla mücadele etti, ancak bu ayın başlarında Hero World Challenge'da 65'lik ikinci tur da dahil olmak üzere eski halinden izler gösterdi.

Göreve 20 Ocak'ta başlayacak olan Trump, seçim kampanyası sırasında Obama'yı golf sahasında çok fazla zaman geçirmekle eleştirmiş ve Beyaz Saray'a taşındıktan sonra spor faaliyetlerini sınırlayacağını iddia etmişti.

Obama'nın başkanlık döneminde 300'den fazla tur oynadığı ve şu anda Hawaii'de tatildeyken en sevdiği spor için bolca zaman bulduğu bildiriliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com