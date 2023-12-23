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Tiger Woods Valspar Championship'i ikinci sırada bitirmek için kükrüyor

Tiger Woods Valspar Şampiyonası'nda ikinci sırada

Woods Paul Casey'nin bir atış gerisinde bitirdi

2013'ten bu yana aldığı en iyi sonuçtu

Woods neredeyse beş yıldır süren şampiyonluk hasretine son veremedi ama Amerikalı oyuncu, kazanan Paul Casey'nin bir atış gerisinde ikinci sırada bitirerek buna çok yaklaştı. Bu, 2013 yılında Barclays'de ikinci olmasından bu yana aldığı en iyi sonuçtu.

Yılın ilk büyük turnuvası olan Augusta'daki Masters üç haftadan kısa bir süre sonra başlayacağı için 42 yaşındaki oyuncu için iyi bir zamanlama oldu.

Woods en son 2008 yılında golfün dört büyük turnuvasından birini kazanmış, o zamandan beri dört sırt ameliyatı ve saha dışı sorunlarla boğuşmuştu.

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Woods, "Biraz daha iyi ve biraz daha keskin olmaya devam ediyorum," dedi. "Bugün istediğim kadar keskin değildim ama golf turnuvasını kazanmak için iyi bir şansım vardı.

"Oradan buradan birkaç vuruş yapsaydım farklı bir hikaye olabilirdi."

Gerçekten de öyle.

Pazar günkü son rauntta eski formundan izler vardı. 17. rauntta 44 metreden bir vuruş yaparak birdie yaptı.

Kulüp binası lideri Casey ile play-off'u zorlamak için 18'inci vuruşta birdie daha yapması gerekirken, vuruşu iki fit kısa düştü ve Woods par ile yetinmek zorunda kaldı.

Ancak Woods, Şubat ayının sonunda Honda Classic'i 12. sırada bitirmesinin ardından, turnuvayı vatandaşı Patrick Reed ile aynı seviyede, etkileyici bir dokuz-under ile tamamladı. Ve belki de sırtının nasıl hissettiğinin bir göstergesi olarak Woods, Cumartesi günü 14. delikte saatte 129.2 mil ile sezonun en yüksek sopa başı hızını kaydetti.

Performansının fark edilmediğini söylemek yanlış olmaz.

Nitekim NBC Sports, Golf Channel'daki üçüncü raunt TV izleme rakamlarının geçen yılın aynı gününe göre %181 arttığını, final raundunun ise 5.11 reytingle Woods'un kazandığı 2013 Players Championship'ten bu yana büyükler dışındaki en yüksek izlenme oranına ulaştığını bildirdi.

Rakipleri de Woods'un performansını takdir etti.

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'Bu harika'

Palm Harbor'da 16. sırada yer alan 2013 Masters galibi Adam Scott, "Tiger'ı burada, Valspar'da golf oynarken görmek harika, turda yarattığı fark çok büyük," dedi.

"Yani, söylemesi korkunç, onu burada görmemeye alışmıştık ve yine de iyiydi.

"Ama o gelip oynadığında çok daha iyi oluyor."

Dört kez büyük ödül kazanan Ernie Els de Woods'tan gördüklerini beğeniyor.

"Normal Tiger'ı, 24 yıldır tanıdığım Tiger'ı görüyorum," dedi Els. "Sakatlıklar yüzünden eskisi gibi olmayan bir Tiger. Bu onun için büyük bir hayal kırıklığı olmalı. Kim bilir ne kadar kötüydü?

"Sert vuruyor, kendine güvenerek vuruyor," diye ekledi Els. "Sırtının iyi olacağını biliyor. Haftadan haftaya bir şeylerin kırılıp kırılmayacağını merak etmek yerine bir şeyler planlayabilir ve onlara heyecanla bakabilirsiniz.

"Vücudunun geri döndüğüne ve yeteneğine sahip olduğuna ve çalıştığına inanan bir enerjisi var."

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Woods bu hafta Arnold Palmer Invitational'da yarışırken formunu korumaya çalışacak. Bay Hill'de muazzam bir başarı elde etti ve etkinliği sekiz kez kazandı.

Eğer Valspar Championship'teki çıkışı bir gösterge ise, 9 numara için iyi görünüyor.

Woods turnuvanın web sitesine "Bay Hill'i her zaman sevmişimdir" dedi. "Golf tam önünüzde.

"Sahada yolunuzu düşünmeli ve çeşitli atışlar yapabilmelisiniz. Hangi atışların gerekli olduğunu biliyorsunuz ve sonra da uygulamanız gerekiyor."

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Kaynak: edition.cnn.com