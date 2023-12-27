Öne çıkan hikayeler

Tiger Woods sırtındaki sakatlık nedeniyle Arnold Palmer Invitational'dan çekildi

Woods için bir sakatlık daha

Golfe dönüş için "zaman çizelgesi yok"

Woods, Palmer'ı "onurlandırmadığı" için hayal kırıklığına uğradı

"Kral" Eylül ayında vefat etti

Woods, geçen ayki Dubai Desert Classic 'ten sırt spazmları nedeniyle çekildiğinden beri oynamadı; bu, üç yılın en iyi bölümünde kariyerini rahatsız eden ve birden fazla ameliyatla sonuçlanan tekrarlayan bir sakatlığın parçası.

Woods dönüşü için bir "zaman çizelgesi" olmadığını söyledi ancak web sitesine "tedaviler devam ediyor ve iyi gidiyor" dedi.

Son aksilik, 14 kez büyükler şampiyonu olan Woods'un, 21 yaşında ilk büyükler şampiyonluğunu kazanmasından 20 yıl sonra, önümüzdeki Masters'a katılımı konusunda ciddi şüpheler yaratıyor.

OKU: Tiger Woods - acı ve zafer

OKUYUN: Tiger Woods'un gençliğine notu

OKUYUN: Woods 'Bir daha asla harika hissetmeyeceğim' diyor

Açıklamada 41 yaşındaki Woods, "Ne yazık ki, sırtımda devam eden dinlenme ve rehabilitasyon nedeniyle bu yılki Arnold Palmer Invitational'da oynayamayacağım," dedi.

"Özellikle hayal kırıklığına uğradım çünkü Arnold'u onurlandırmak için Bay Hill'de olmak istiyordum. Bu atlamak istemediğim bir etkinlikti. Arnold benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu; onu yakın bir dost olarak görüyordum.

"Çok özlenecek ve yeri asla doldurulamayacak."

Bir golf ikonu ve yedi kez büyük ödül kazanmış olan Palmer, geçen yıl Eylül ayında Ryder Cup'tan kısa bir süre önce 87 yaşında öldü.

Torrey Pines'da 2017'deki açılış turnuvasında dereceye girememiş ve Dubai'de ilk turda 77 sayı attıktan sonra çekilmişti. Ayrıca sırtını dinlendirmek için vakfı yararına Riviera'daki Genesis Open'da yapılması planlanan basın toplantısından da çekildi.

Dubai'deki etkinlikten önce Woods CNN 'e verdiği demeçte sakatlıklarla geçen "karanlık zamanlardan" sonra bir daha asla oynayamayacağından korktuğunu söyledi.

Arnold Palmer Invitational 16 Mart'ta, Masters'tan sadece 20 gün önce başlıyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com