Tiger Woods PGA Şampiyonası'nda zorlanıyor: 'Yürümek acıtıyor ve dönmek acıtıyor ... Bu sadece golf'

Daha sonra, günün erken saatlerinde görülenden daha belirgin bir topallamayla green'e doğru yürüdü ve sonunda deliği bir bogey ile bitirerek art arda üç bogey serisini başlattı.

Geçen yıl geçirdiği trafik kazasında bacağından ciddi şekilde yaralanan Woods, PGA Championship 'in açılış turunda zorlandı ve 74 puanla gecenin lideri Rory McIlroy'un dokuz vuruş gerisinde kaldı.

Woods yarışma sonrasında basına yaptığı açıklamada "Bacağım istediğim kadar iyi değil," dedi.

"İyileşme sürecine başlayacağız ve yarın devam edeceğiz. Sadece yükleyemiyorum. Yüklenmek acıtıyor, bastırmak acıtıyor, yürümek acıtıyor ve dönmek acıtıyor. Bu sadece golf. Eğer bunu oynamazsam, o zaman iyiyim demektir."

Woods'un turu açılıştaki beş delikte iki birdie ve üç pars ile parlak bir şekilde başladı, ancak bacağı onu rahatsız etmeye başladı ve günün sonunda 4 üzeri par'a düştü.

Son 13 çukurunda sadece üç yeşile vurdu, altı bogey yaptı ve bunker atışlarını sürekli olarak yanlış değerlendirdi.

Woods, "Tüm bunker atışları bir şekilde sıcak geldi," dedi. "Kum düşündüğümden çok daha hızlıydı."

"Bütün hafta bu şekildeydi, özellikle de tırmıklanmamış alanlara girerseniz... Bazen kumun tahmin ettiğim gibi olduğunu ve yanlış tahmin ettiğimi hissediyorum."

Woods, Tulsa'daki Southern Hills Country Club'a nispeten muhafazakar bir stratejiyle geldi ve yıldızlarla dolu grubundaki diğer oyuncular - McIlroy ve Jordan Speith - sürücülerle vururken tee'den demir atmayı seçti.

McIlroy tee'den ortalama 331 yarda vururken, Woods sadece 293,4 yarda vurdu - 156 kişilik sahada 136. en kısa mesafe.

Woods, "Oyun artık çok farklı," dedi. "Artık çok daha agresif ve bunu biliyorum. Ama ben noktalarıma göre oynuyordum. O iki delikte topa sağlam vurabilseydim ve topu fairway'e sokabilseydim, iyi olacaktım."

Woods ikinci tur için Cuma günü TSİ 14:36'da başlama vuruşunu yapacak.

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Kaynak: edition.cnn.com