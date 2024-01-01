Tiger Woods PGA Şampiyonası öncesinde PGA Tour'un mirasını savunuyor

Salı günü Tulsa, Oklahoma'daki Southern Hills Country Club'da bu haftaki PGA Şampiyonası başlamadan önce basına konuşan Woods, selefleri Jack Nicklaus ve Arnold Palmer'ın bugünlere getirdiği Tur'a tam destek verdiğini açıkça belirtti.

Woods, "Jack ve Arnold'un Tur'u başlatmak ve PGA of America'dan ayrılarak 68 ya da 69'da bizim Tur'umuzu oluşturmak için yaptıklarının bir mirası olduğunu düşünüyorum," dedi.

"On yıllar boyunca birkaç yıldır burada oynuyorum ve bence bunun bir mirası var. Hâlâ Tur'un sunabileceği çok şey, çok fırsat olduğunu düşünüyorum."

Woods'un 1968 yılında kurulan PGA Tour'a verdiği destek, Tur'u eleştiren ve aynı zamanda Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen LIV Golf Invitational Series'e destek veren golfçü arkadaşı Phil Mickelson'ın yorumları hakkındaki görüşleri sorulduğunda geldi.

Mickelson'ın yorumlarına değinen Woods şunları söyledi: "Bilirsiniz, onun golf oyununun nereye gittiğine dair kendi görüşleri var. Benim de golf oyununu nasıl gördüğüme dair kendi görüşüm var ve Tur'u destekledim ve vakfım birkaç yıldır Tur'da etkinlikler düzenliyor.

"Farklı bakış açılarını anlıyorum ama ben mirasa inanıyorum," diye ekledi Woods. "Büyük şampiyonluklara inanıyorum. Büyük etkinliklere, geçmişteki tarihi figürlerle karşılaştırmalara inanıyorum. Burada çok para var. Tur büyüyor."

Şubat ayında, biyografi yazarı Alan Shipnuck ile 2021 yılında yapılan bir röportajda Mickelson'ın Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili hakkında aşağılayıcı şeyler söylediği ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı krallığın öldürdüğünü iddia ettiği, ancak yine de "PGA Tour'un işleyişini yeniden şekillendirmek" için kaldıraç sağlayabileceği için Suudi finansmanlı LIV Golf girişimine katılmaya ilgi duyduğunu ifade ettiği yorumlar ortaya çıktı.

Mickelson yorumlarının kayıt dışı olduğunu söyledi - kendisiyle röportaj yapan muhabir bu iddiayı reddetti - ve bunların bağlamından koparılarak ve rızası olmadan paylaşıldığını söyledi. Mickelson daha sonra tartışmalar nedeniyle birçok sponsorluğunu kaybetti ve golften bir süre uzak kalmayı planladığını açıkladı.

Turnuvanın son şampiyonu olan Mickelson, geçen ay PGA Championship'te yarışmak için kayıt yaptırmış ancak Cuma günü turnuvadan çekilmişti.

Woods Salı günü yaptığı açıklamada görüş ayrılıklarına rağmen Mickelson'ın bu hafta sahada olmasını özlediğini söyledi.

Woods, "Son şampiyonun burada olmaması her zaman hayal kırıklığı yaratır," dedi.

"Phil, Tur'a bağlı olan ve Tur'un mirasına bağlı olan birçoğumuzun karşı çıktığını düşündüğüm bazı şeyler söyledi ve biraz kişisel zaman aldı ve hepimiz bunu anlıyoruz. Ancak Tur'un nasıl yönetilebileceği, yönetilmesi gerektiği konusundaki bazı görüşlerinde çok fazla anlaşmazlık olduğunu düşünüyorum.

"Ama hepimizin bildiği gibi, bir profesyonel olarak onun burada olmasını özlüyoruz. Golf oyunu için büyük bir cazibe merkezi. Kendine biraz zaman ayırıyor ve geri döndüğünde hepimiz onun için en iyisini diliyoruz. Açıkçası Tur'u nasıl gördüğü konusunda farklı görüşlerimiz olacak ve oradan devam edeceğiz."

Woods, 16. büyük şampiyonluk arayışına Perşembe günü saat 9:11'de (ET) başlama vuruşunu yaparak başlayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com