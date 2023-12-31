Tiger Woods PGA Şampiyonası öncesinde kendini 'çok daha güçlü' hissediyor

Şubat 2021'de geçirdiği trafik kazasında bacağından ciddi şekilde yaralanan Woods, 17 aya yakın bir süredir ilk turnuvasını Augusta National'da oynuyordu.

Şimdi yılın ikinci büyük erkekler turnuvası için 2007'de dördüncü ve en son PGA Şampiyonası zaferini kazandığı Tulsa, Oklahoma'daki Southern Hill Country Club'a geldi.

"Hiç tam hareket kabiliyetine sahip olacak mıyım? Hayır. Bir daha asla," dedi Woods Pazar günü.

"Ama daha da güçlenebileceğim. Ağrıyacak ama böyle olacak.

"(Bu hafta) için heyecanlıyım. İleride çok fazla oynamayacağım, bu yüzden ne zaman oynarsam oynayayım, oynamak ve rekabet etmek eğlenceli olacak. Evde oynayabileceğiniz çok fazla para oyunu var."

Masters'ta açılış turunda 71 atan Woods, ardından 74, 78 ve 78 atarak turnuvayı 47. sırada tamamladı.

Woods Golfweek'e "Masters'tan bu yana çok daha güçlendim" dedi.

"Salı günü (Masters'ın ardından) çalışmaya geri döndük. Pazartesi berbattı; hiçbir şey yapmadım ve Salı günü bacak günüydü. O yüzden hemen geri döndük. Her şey daha iyi."

Woods daha önce Temmuz ayında İskoçya'nın St Andrews kentinde düzenlenecek Open'da oynayacağını söylemişti.

PGA Şampiyonası Perşembe günü başlıyor. Son şampiyon ve Woods'un uzun süredir rakibi olan Phil Mickelson golften uzak kalmaya devam ettiği için turnuvadan çekilirken, Scottie Scheffler yeni Masters şampiyonu ve dünya 1 numarası olarak kura çekiminin başını çekiyor.

Pazar günü AT&T Byron Nelson'da ikinci olduktan sonra, üç kez büyük ödül kazanan Jordan Spieth, PGA Championship'te kariyerinin grand slam'ini tamamlamak için umut verici bir form gösterdi.

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Kaynak: edition.cnn.com