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Tiger Woods Masters'da finiş gördü

Sabahın büyük bölümünde Tiger Woods'un The Masters'ta finiş görüp göremeyeceği belirsizliğini korudu ancak gergin bir bekleyişin ardından beş kez şampiyon olan Woods Augusta'da üçüncü ve dördüncü turlara kalmayı başardı.

 and  Ann Bradley
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Tiger Woods Augusta'daki ikinci tur sırasında 16. delikte bir vuruş yapıyor..aussiedlerbote.de
Tiger Woods Augusta'daki ikinci tur sırasında 16. delikte bir vuruş yapıyor..aussiedlerbote.de

Tiger Woods Masters'da finiş gördü

Prestijli büyük turnuvaya 25. kez katılan Woods, Gary Player ve Fred Couples 'ın Masters'ta üst üste 23 kez finiş yapma rekorunu egale etti.

Hafta başında bunun turnuvaya son katılışı olabileceğini söyleyen 47 yaşındaki oyuncu, gecikmeli ikinci turunu 73 üzerinden bir dereceyle tamamladı.

Augusta National'da yağmur yağarken, Woods 17. ve 18. delikleri batırarak turnuva için üç üzeri par yaptı, bu da onun turu geçmesi için başkalarının atışlarını düşürmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Greenskeeper'lar ertelenen ikinci tur sırasında 18. green'de biriken suyu temizliyor.

Hava durumu sahadaki oyuncular için tutarlılığı zorlaştırdı, bu da bir dereceye kadar Woods'un lehine işledi çünkü Justin Thomas 17. delikte bir bogey vurdu ve öngörülen cut'ı üç over'a taşıdı.

Thomas, altı bogey, bir double bogey ve bir birdie'den oluşan turda altı vuruş düşürerek berbat bir arka dokuz yaşadı ve bu da PGA şampiyonunun cut'ı kaçırdığı anlamına geliyordu.

Woods, Cuma günü ikinci turunun 11 çukurunu tamamlamıştı ve kötü hava koşulları nedeniyle oyuna ara verildiğinde iki üzeri par, yani öngörülen sınırdaydı.

İlk turdaki 74'lük performansını geliştirerek iki birdie ve üç bogey yaparak turun son deliğine kadar iki üzeri par'da kaldı.

Jon Rahm, 9 Nisan Pazar günü Masters turnuvasını kazandıktan sonra yeşil ceket töreni sırasında Masters kupasıyla poz veriyor.
Rahm 18. green'de galibiyetini kutluyor.
Patrick Cantlay Pazar günkü final turu sırasında 15. green'de vuruşunu yaptı.
Mickelson final turu sırasında 18. green'de tepki veriyor.
Viktor Hovland final turu sırasında beşinci green'de vuruşunu yapıyor.
Brooks Koepka, Pazar günü hava koşullarından dolayı ertelenen üçüncü turun devamında sekizinci vuruşunu yapıyor.
Tiger Woods'un Pazar günü yarışmadan çekilmesinin ardından skor tabelası değiştirildi.
Sam Bennett Pazar günkü üçüncü tur sırasında 12. green'de vuruşunu izliyor.
Patrick Cantlay Pazar günü üçüncü turda başlama vuruşunu yapıyor.
Tiger Woods 8 Nisan Cumartesi günü ikinci tur sırasında 18. green'de yürüyor.
Bir seyirci Cumartesi günü yağmur altında 12. delikteki oyunu izliyor.
Cumartesi günü hava koşullarından dolayı ertelenen ikinci turun devamında saha görevlileri yeşil alanda biriken suyu temizliyor.
Patrick Cantlay Cumartesi günü 18. delikteki bir bunkerden atış yapıyor.
Bir güvenlik görevlisi Cuma günü Augusta National Golf Kulübü'nün 17. deliğinde devrilen ağaçlardan insanları uzaklaştırdı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Brooks Koepka Cuma günü 10. delikten başlama vuruşunu yapıyor. Hafta sonuna 12 par altında giriyor.
Jason Day ve Gordon Sargent'ın caddie'si William Kane Cuma günü ilk green'i okudu.
Woods Cuma günü sekizinci delikten başlama vuruşunu yapıyor.
Amatör Sam Bennett Cuma günü ikinci delikte bir atış yaptı. Hem Perşembe hem de Cuma günü 68 vuruş yaptı.
Jon Rahm Cuma günü ikinci delikteki sığınaktan oynuyor.
Billy Horschel Cuma günü ikinci delikteki atışına tepki veriyor.
Viktor Hovland Perşembe günü 10. yeşile çip attı. Norveçli oyuncu 7-under 65 ile ilk tur liderliğini Koepka ve Rahm ile paylaştı.
Patrick Reed'in caddie'si Kessler Karain, Perşembe günü 13. delikte Reed'in vuruşunu yapmasına yardım ediyor.
Woods Perşembe günü dördüncü vuruşta yüzünü buruşturuyor. Beş kez Masters şampiyonu olan Woods, ameliyatla onarılan sağ bacağının Perşembe günü ağrıdığını ve ağrının
Phil Mickelson Perşembe günü ikinci delikte bir vuruş yaptı.
Adam Scott Perşembe günü ikinci delikte bir bunker vuruşu yapıyor.
İğneler Perşembe günü bir seyircinin şapkasını süslüyor.
Masters'ın son şampiyonu Scottie Scheffler Perşembe günü yedinci delikte vuruşunu yaptı.
Sergio Garcia 13 numarada topunu dereden çıkarıyor.
Bir işçi Perşembe günü Augusta National'da liderlik tablolarından birini güncelliyor.
Koepka Perşembe günü 14. çukurdaki vuruşunu yaptı.
İki yıl önce turnuvayı kazanan Hideki Matsuyama, ikinci delikteki vuruşuna bakıyor.
Rahm ve caddie'si Adam Hayes Perşembe günü üçüncü green'de görülüyor.
Golf efsanesi Jack Nicklaus ilk raundun başlamasından önce seremonik bir başlama vuruşu yaptı. Ona Gary Player ve Tom Watson da katıldı.
Rory McIlroy, turnuvanın başlamasından bir gün önce düzenlenen geleneksel par 3 yarışmasında yarıştıktan sonra imza dağıttı.
Min Woo Lee Çarşamba günkü antrenman turu sırasında 15. green'e doğru yürüyor.
Masters 2023: Augusta'dan en iyi fotoğraflar

Koepka'nın liderliği düştü

Cuma günü kötü hava koşulları oyunu erken bitirmeden önce ikinci turunu tamamlayan Brooks Koepka, ikinci turun tamamlanmasının ardından 12 under ile liderliğini korurken, dünya 3 numarası Jon Rahm avantajını iki atışa indirdi.

10'uncu delikte dokuz vuruşla yeniden başlayan Rahm, kasvetli koşullarda beş birdie ve iki bogey vurarak üç-under 69 yaptı.

Berbat geçen iki günün ardından beklendiği gibi, dünya 2 numarası Rory McIlroy turnuvayı beş vuruş geride bitirerek yarışı kaçırdı.

Woods 18. atışta bir bogey vurdu.

Üçüncü tur çoktan başladı. Woods TSİ 13.06'da başlama vuruşunu yapacak ve aynı gün içinde bu kadar çok delik oynamak -eğer hava şartları uygun olursa- 15 kez büyük şampiyon olan Woods için gerçek bir sınav olacak.

2021'de geçirdiği ciddi bir araba kazasında bacağından ciddi şekilde yaralanmasından bu yana yarışmalara ara sıra katılıyor ve Perşembe günkü açılış turundan sonra engebeli Augusta parkurunda "sürekli" ağrı çektiğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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