Tiger Woods Masters'da finiş gördü

Prestijli büyük turnuvaya 25. kez katılan Woods, Gary Player ve Fred Couples 'ın Masters'ta üst üste 23 kez finiş yapma rekorunu egale etti.

Hafta başında bunun turnuvaya son katılışı olabileceğini söyleyen 47 yaşındaki oyuncu, gecikmeli ikinci turunu 73 üzerinden bir dereceyle tamamladı.

Augusta National'da yağmur yağarken, Woods 17. ve 18. delikleri batırarak turnuva için üç üzeri par yaptı, bu da onun turu geçmesi için başkalarının atışlarını düşürmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Hava durumu sahadaki oyuncular için tutarlılığı zorlaştırdı, bu da bir dereceye kadar Woods'un lehine işledi çünkü Justin Thomas 17. delikte bir bogey vurdu ve öngörülen cut'ı üç over'a taşıdı.

Thomas, altı bogey, bir double bogey ve bir birdie'den oluşan turda altı vuruş düşürerek berbat bir arka dokuz yaşadı ve bu da PGA şampiyonunun cut'ı kaçırdığı anlamına geliyordu.

Woods, Cuma günü ikinci turunun 11 çukurunu tamamlamıştı ve kötü hava koşulları nedeniyle oyuna ara verildiğinde iki üzeri par, yani öngörülen sınırdaydı.

İlk turdaki 74'lük performansını geliştirerek iki birdie ve üç bogey yaparak turun son deliğine kadar iki üzeri par'da kaldı.

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Koepka'nın liderliği düştü

Cuma günü kötü hava koşulları oyunu erken bitirmeden önce ikinci turunu tamamlayan Brooks Koepka, ikinci turun tamamlanmasının ardından 12 under ile liderliğini korurken, dünya 3 numarası Jon Rahm avantajını iki atışa indirdi.

10'uncu delikte dokuz vuruşla yeniden başlayan Rahm, kasvetli koşullarda beş birdie ve iki bogey vurarak üç-under 69 yaptı.

Berbat geçen iki günün ardından beklendiği gibi, dünya 2 numarası Rory McIlroy turnuvayı beş vuruş geride bitirerek yarışı kaçırdı.

Üçüncü tur çoktan başladı. Woods TSİ 13.06'da başlama vuruşunu yapacak ve aynı gün içinde bu kadar çok delik oynamak -eğer hava şartları uygun olursa- 15 kez büyük şampiyon olan Woods için gerçek bir sınav olacak.

2021'de geçirdiği ciddi bir araba kazasında bacağından ciddi şekilde yaralanmasından bu yana yarışmalara ara sıra katılıyor ve Perşembe günkü açılış turundan sonra engebeli Augusta parkurunda "sürekli" ağrı çektiğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com