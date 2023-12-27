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Tiger Woods Masters'a dönme konusunda hala umutlu

Woods hala Masters'a katılmayı umuyor

Augusta şampiyonlarının yemeğine katılacak

Pratik yapmak, oynamak değil, evde

Eski dünya 1 numarası, kendisini 15 ay boyunca sahalardan uzak tutan sırt sakatlığının nüksetmesi nedeniyle Şubat ayında Dubai Desert Classic'ten çekildiğinden beri oynamadı.

Dört kez Masters şampiyonu olan 41 yaşındaki oyuncu, 1997-2008 yılları arasında 14 büyük şampiyonluk kazandığı kariyerini yeniden canlandırmaya çalışırken üç turnuvada geri dönüş girişiminde bulundu.

Bu yılki Masters, Woods'un büyük atılımının 20. yıldönümünü temsil ediyor, ancak Woods henüz oynayacak kadar formda olup olmayacağını kamuoyuna açıklamadı.

"Umarım öyle olur. Deniyorum. Geri dönüp oynamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum," dedi 1997 Masters kitabının tanıtımı için çıktığı New York turu sırasında ABC'nin Good Morning America programına.

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Woods, "Bu etkinliği seviyorum, hayatımda benim için çok şey ifade etti," diye ekledi.

"Zihnimin keskin olduğunu biliyorum, sadece bedenimin bunu yapmaya istekli olmasını sağlamam gerekiyor - işin zor kısmı da bu."

Woods, Dubai'deki etkinliğin ikinci turundan önce yarıştan çekilmesinden sırt spazmlarını sorumlu tuttu ve daha sonra rehabilitasyonuna devam edebilmek için vakfının Genesis Open'ını tanıtmak üzere planlanan basın toplantısından çekildi.

Sekiz kez kazanarak rekor kırdığı Arnold Palmer Invitational'ın geçen haftaki etkinliğine de katılmayan Woods, "dönüş için bir takvimi olmadığını" söyledi ancak web sitesine "tedaviler devam ediyor ve iyi gidiyor" açıklamasını yaptı.

Woods USA Today'e verdiği demeçte tur oynamak yerine evde antrenman yaptığını söyledi ancak 6 Nisan'da Augusta'da sezonun açılış majör turnuvası için "bir şansı" olduğunda ısrar etti.

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Menajeri Mark Steinberg, Golf World'ün çeşitli kaynaklara dayandırdığı Woods'un Augusta'da oynama ihtimalinin düşük olduğu yönündeki iddiaları reddederek Golf Channel'dan Tim Rosaforte'ye şunları söyledi: "Şu anda Masters'ta oynamayı konuşacak durumda bile değiliz."

Steinberg sözlerine şunları ekledi: "Tedavi görüyor ve ilerleme kaydediyor ve bunu yapabileceğini umuyor. Henüz öyle ya da böyle bir karar verilmiş değil."

Oynayabilecek durumda olsun ya da olmasın, Woods USA Today'e yaptığı açıklamada turnuva haftasının Salı günü Masters'ı daha önce kazananlar için verilecek Şampiyonlar Yemeğine katılacağını söyledi.

Masters'ı en son 2005 yılında kazanan Woods, son üç turnuvanın ikisini kaçırdı ve 2015'i 17. sırada bitirdi.

Oynayıp oynayamayacağına karar vermek için açılış turunun yapılacağı güne kadar zamanı var.

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Kaynak: edition.cnn.com