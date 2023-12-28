Tiger Woods Masters Şampiyonlar Yemeğinde fajita ve suşi servis edecek

Son şampiyon Woods, Masters haftasının Salı günü geçmiş şampiyonların ve Augusta National başkanının özel turnuva öncesi buluşması için ev sahipliği yapacak ve menüyü seçecek. Dünyanın en iyi golfçülerinin Augusta'da bir araya geldiği ve bu yıl 9 Nisan'da başlayacak olan Masters'ın yemekleri genellikle turnuvanın başlamasından birkaç gün önce açıklanıyor.

44 yaşındaki golfçü geçen yıl olağanüstü bir geri dönüşle beşinci Masters yeşil ceketini ve 2008'den bu yana ilk büyük şampiyonluğunu kazandı ve 2006'daki dördüncü Augusta zaferinin menüsünü yineledi.

Woods Salı günü Masters öncesi yaptığı konferans görüşmesinde gazetecilere "Güney Kaliforniya'da doğup büyüdüğüm ve tüm çocukluğumun bir parçası olduğu için güvertede biftek ve tavuk fajita, ayrıca suşi ve sashimi yiyeceğiz" dedi.

"Hala milkshake'leri tartışıyoruz."

OKUYUN: Tiger Woods: Skandaldan kurtuluşa çalkantılı bir 10 yıl

'Maymun bezi sosu'

Augusta National Clubhouse'da düzenlenen Şampiyonlar Yemeği, 1952 yılında büyük Ben Hogan tarafından başlatıldığından beri Masters efsanesi haline gelmiştir.

Daha sonra, bir önceki yılın kazananına, genellikle ulusal yemeklerini yansıtan menüyü tasarlama onuru verildi.

Woods, Augusta'daki çığır açan büyük zaferinin ardından 1998'de şampiyon olarak geri döndüğünde çizburger, patates kızartması ve milkshake servis etti. Hem 2002 hem de 2003'te Porterhouse bifteğini tercih etti.

Alman Bernhard Langer 1986'da wiener schnitzel servis ederken, İngiliz Nick Faldo 1997'de ev sahibi olarak katıldığı üç Şampiyonlar Yemeği'nin ilkinde balık ve patates kızartmasını seçti ve İskoç Sandy Lyle 1989'da kilt giyip haggis servis etti.

Diğer önemli menüler arasında 2004 yılında Kanadalı Mike Weir'in geyik, yaban domuzu ve Kuzey Kutbu kömürü ve 2012 yılında Charl Schwartzel'in maymun bezi soslu Güney Afrika barbeküsü yer aldı.

Schwartzel o yıl Augusta'da düzenlediği basın toplantısında gülerek "Ne maymun var ne de salgı bezi" demişti.

"Güney Afrika'da tüm restoranlarda oldukça tanıdık bir sos. Etinizin üzerine koyarsınız. Biraz Hint turşusu, Worcester sosu ve biraz soğan."

Bir başka yerel lezzet de 2014 yılında Adam Scott tarafından seçilen Moreton Bay bugs - Avustralya ıstakozu - idi.

İki kez şampiyon olan Bubba Watson'a göre yemek, sporun en seçkin buluşmalarından biri ve ilk kez katılanlar için ürkütücü olabiliyor.

Augusta'da gazetecilere verdiği demeçte "2013'te ilk Şampiyonlar Yemeğimde bu efsanelerin konuşmalarını, hikayelerini izlerken ne yapacağımı bilemedim" dedi.

"Burada olmam gerektiğinden emin misiniz?" diye düşündüm. Büyük şampiyonları ve hikayelerini izliyor ve dinliyorsunuz ve ben konuşmadım, sadece dinledim. Oldukça güzeldi."

Katılımcılar, ev sahibinin yemeklerinin beğenilmemesi durumunda kulüp menüsünden de seçim yapabiliyor.

2020 Masters 9-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek ve Woods, Jack Nicklaus'un rekorunu egale etmek için altıncı yeşil ceketinin peşinde olacak.

Rory McIlroy'un ise kariyerinde dört büyük şampiyonluğu birden elde eden altıncı oyuncu olmak için Masters'a katılması gerekiyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com