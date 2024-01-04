Tiger Woods, LIV golfçülerinin kendilerini var eden şeylere 'sırtlarını döndüklerini' söylüyor

"Buna [oyuncuların LIV Golf'e katılma kararına] katılmıyorum," dedi 15 kez büyük şampiyon olan oyuncu Salı günü. "Bence yaptıkları şey, bu konuma gelmelerini sağlayan şeye sırtlarını dönmek oldu."

Tartışmalı seri oyunda bölünmelere yol açtı. Aralarında büyük şampiyonlar Phil Mickelson, Dustin Johnson ve Brooks Koepka'nın da bulunduğu çok sayıda oyuncu LIV Golf serisine katıldı ve bunun sonucunda PGA Tour'dan uzaklaştırılmayı kabul etti.

Eski dünya 1 numarası Greg Norman'ın öncülüğünü yaptığı LIV Golf serisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın başkanlığını yaptığı bir devlet varlık fonu olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından finanse ediliyor.

Bir ABD istihbarat raporu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de öldürülmesine yol açan operasyonun onaylanmasından Bin Selman'ı sorumlu tutmuştu. Bin Selman Kaşıkçı cinayetine karıştığını reddetti.

PIF toplam 250 milyon dolar para ödülü vermeyi taahhüt etti, ancak kazançlı serinin para kaynağı, insan hakları sicili göz önüne alındığında, organizatörlerin ve oyuncuların ülkeden gelen para için oynamayı tercih etmelerine yönelik eleştirilere yol açtı.

İnsan hakları grupları ülkeyi toplu infazlar yapmakla ve eşcinsellere yönelik muamelesiyle eleştiriyor.

'Doğru olan bu'

Bu yıl Open'a ev sahipliği yapan Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, iki kez Open şampiyonu olan Norman'ı Pazartesi günkü Şampiyonlar Kutlaması etkinliğine veya Salı günkü Şampiyonlar Yemeğine davet etmeyi reddetti.

Australian Golf Digest 'e verdiği bir röportajda Norman bu kararı "çok önemsiz" olarak nitelendirdi.

Woods, "R&A'in tabii ki kendi görüşleri, kendi kararları ve kendi kararları var," dedi. "Greg, oyunumuzun yararına olduğunu düşünmediğim bazı şeyler yaptı ve sporumuzun muhtemelen en tarihi ve geleneksel yerine geri dönüyoruz. Bunun doğru olduğuna inanıyorum."

LIV Golf serisine katılan golfçüler bunun PGA Tour'un tekelini kırmak ve reform yapmak için bir fırsat olduğunu söylediler.

PGA Tour ve DP World Tour - eski adıyla Avrupa Turu - uzun zamandır oyuncuların dört büyük turnuvanın dışında golf takvimi boyunca ticaretlerini sürdürdükleri yerler olmuştur.

ABD ve Avrupa merkezli Turlar LIV Serisine katılanları yasaklayıp para cezasına çarptırırken, majörler şimdiye kadar kalifiye olan golfçülerin golfün en prestijli etkinliklerinde yarışmaya devam etmesine izin verdi.

Woods şöyle dedi: "Büyük şampiyonalara katılma kriteri olan dünya sıralaması puanlarıyla ilgili olarak yakın gelecekte neler olacağını kim bilebilir?"

Kariyerini tehdit eden ve neredeyse sağ bacağını kaybetmesine neden olan bir araba kazasından dönüşünün üçüncü etkinliğinde oynayacak olan Woods şunları ekledi: "Bu genç çocuklardan bazılarının bizim deneyimleme şansına sahip olduğumuz şeyi deneyimleme, bu kutsal topraklarda yürüme ve bu şampiyonalarda oynama şansına asla sahip olamadıklarını görmek üzücü olurdu."

2014 Open Şampiyonu ve LIV Golf serisini eleştiren bir diğer isim olan Rory McIlroy ise Woods'un kariyerinin ve mirasının PGA Tour tarafından sunulan bir platform üzerine inşa edildiğini belirtti.

McIlroy turnuva öncesi basın toplantısında "Bu gelenekler ve oyunun tarihi onun için çok önemli," dedi. "Ve bence tüm bunların yok olduğunu görmek istemiyor. Bence pozisyonunun bu olmasının büyük bir nedeni de bu."

CNN yorum için LIV Golf'e ulaştı ancak hemen bir yanıt alamadı.

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Kaynak: edition.cnn.com