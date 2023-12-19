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Tiger Woods: Jack Nicklaus'un büyük rekorunu hala kırabilirim

Tiger Woods ne zaman döneceğinden hala emin değil

Jack Nicklaus'un 18 büyük şampiyonluk rekorunu hala kırabileceğini söylüyor

14 kez majör şampiyonu, Ekim ayında geçirdiği üçüncü sırt ameliyatından sonra "iyi bir şekilde ilerlediğini" savunuyor, ancak hiçbir kötü etki olmadan antrenman yapana, oynayana ve iyileşene kadar kariyerine devam etmeyeceğini söylüyor.

Ve 2008'den bu yana hiç büyük şampiyonluk kazanamamış olmasına rağmen 40 yaşındaki oyuncu hala Nicklaus'un 18 büyük şampiyonluk rekorunu kırabileceğine inanıyor. "Altın Ayı", 46 yaşında kazandığı ünlü 1986 Masters şampiyonluğu da dahil olmak üzere son üç büyük şampiyonluğunu 40 yaşından sonra kazandı.

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Woods, Maryland'deki Congressional Country Club'da ev sahipliği yaptığı PGA Tour'un Quicken Loans National turnuvası için düzenlenen medya gününde gazetecilere "Bence onun büyük şampiyonluk rekoru kesinlikle hala ulaşılabilir" dedi.

Woods ayrıca Sam Snead'in 82 PGA Tour galibiyeti rekorunu da kırmak istiyor - sonuncusu Ağustos 2013'te olmak üzere 79 şampiyonlukla listede ikinci sırada yer alıyor.

"Her iki listede de 1 numarada yer almak güzel olurdu," dedi. "Bu çok uzak bir hedef ve o noktaya ulaşmak zaman alacak ama umarım buraya geri dönüp o seviyede oynayabilirim."

Woods geçen Ağustos ayından bu yana oynamadı, ancak geçen ay boyunca çeşitli etkinliklerde halka açık bir dizi gösteri ile geri dönüş söylentilerini ateşledi.

Ancak Pazartesi günü dönüşünün "gelecek hafta mı yoksa bir yıl sonra mı" olacağını bilmediğini itiraf etti ve mini bir par-üç yarışması sırasında kama atışlarının üçünü de suya vurarak paslandığını kanıtladı.

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'Daha odaklı'

"İnsanlar beni sildi, ben o kısım değilim, bilirsiniz, gübre değilim," dedi. "Daha iyiye gidiyorum, sadece biraz zaman verin. Buraya çıkmayı ve yarışmayı dört gözle bekliyorum.

"Oynamayı umuyorum. Ne zaman bilmiyorum - sürekli duyduğum en önemli soru bu. Bilseydim size söylerdim. Bilmek eğlenceli olurdu. Ama bilmiyorum.

"Hala daha güçlü, daha esnek olmaya çalışıyorum. Topa daha iyi vuruyorum. Oyunumla ilgili her şey yoluna giriyor. Tek sorun, sadece Medallist'teki evimde değil, burada da (PGA Tour'da) istikrarlı olmak. Bu tamamen farklı bir anlaşma."

Woods zorlu antrenman ve fitness rejimi ile tanınıyor, ancak sakatlığının onu antrenman programını yeniden değerlendirmeye zorladığını söyledi.

"Ben günde sekiz, on saat antrenman yapmaya alışkın adamlardan biriyim - bunu yapmayacağım" dedi. "Günde 10 mil koşmayacağım da.

"Antrenmanlarım daha odaklı olacak. Öyle olmak zorunda. Arka arkaya 500 golf topuna vuramam. Her gün dışarı çıkıp oynayabilmem ve toparlanabilmem gerekiyor. Bunu yaparken kendimi rahat hissedene kadar, (geri dönme) kararını o zaman vereceğim."

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Kaynak: edition.cnn.com