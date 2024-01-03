Tiger Woods ikinci turda toparlanarak PGA Championship'te finişe kaldı

Woods Cuma günü 1-under-par 69 attı ve ilk 36 deliği 3 üzerinden tamamladı. Kesme çizgisi 4 üzeri idi. Woods Perşembe günkü ilk turda 4 üzeri 74 atmıştı.

46 yaşındaki Woods şu anda kulüp binası lideri Will Zalatoris'in 12 atış gerisinde ve Cumartesi günkü üçüncü tura 9-under ile giriyor.

Perşembe günkü ilk tur sırasında Woods, açılış turunun sondan ikinci deliği olan sekizinci deliğe başlama vuruşunu yaptıktan sonra rahatsız bir şekilde yüzünü buruşturdu. Turu bitirdikten hemen sonra ESPN muhabirinin ameliyatla onarılan sağ bacağının nasıl hissettiğini sorması üzerine Woods gülümseyerek "daha önce hiç bu kadar iyi hissetmemiştim" dedi.

ESPN'in Woods'a Cuma günkü raundun ardından fiziksel olarak neler yaşadığını nasıl görmezden gelebildiği sorusuna Woods şu yanıtı verdi: "Bir görev var. Bu görev bir şekilde devam etmek ve bu şeyi kazanmak ve bazen tam olarak iyi hissetmediğimi biliyorum ama hey, bu böyle. Hayat bu, spor bu. Zorlarız, bazen kırılır ama sorun değil, oraya geri dönersiniz ve bu yüzden harika bir PT ekibim var. Bir şeyleri kırma konusunda çok iyiyim ve bir şeyleri düzeltme konusunda da çok iyiyim, bu yüzden harika bir ilişkimiz var."

PGA Şampiyonasının üçüncü turu Cumartesi günü Tulsa, Oklahoma'daki Southern Hills Country Club'da başlayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com