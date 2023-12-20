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Tiger Woods 'her şeyin başladığı yere geri dönerek' geri dönüşünü hızlandırıyor

Tiger Woods 2017 Genesis Açık'a katılmayı taahhüt etti

Eski Dünya 1 numarası PGA'deki ilk maçına 1992'de çıktı

Bu ayın başlarında Hero World Challenge'da bir yıldan uzun bir süredir ilk müsabakasını oynayan eski dünya 1 numarası, Şubat ayında Los Angeles, Kaliforniya'daki Riviera Country Club'da düzenlenecek Genesis Open'da yarışacağını doğruladı.

Woods'un ev sahipliği yapacağı etkinlik, 1992 yılında henüz cılız bir gençken katıldığı ilk PGA Tour turnuvasıydı - 72 ve 75 atarak dereceye giremedi.

Woods, Genesis Open Twitter sayfasında yayınlanan bir videoda "Riviera'ya geri döndüğüm için çok heyecanlıyım, Genesis Open'a geri döndüm, burası benim için her şeyin başladığı yer" dedi.

"Bu benim ilk PGA Tour etkinliğimdi, 16 yaşındaydım, yaklaşık 105 kiloydum ve benim için hayatımı değiştiren bir andı.

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"Orada oynamayı her zaman sevmişimdir. Her zaman en iyi oyunumu oynayamadım ama golf sahası dünyanın en tarihi ve ikonik sahalarından biri.

Woods'un doğduğu şehir olan Cypress, Riviera Country Club'a arabayla sadece 45 dakika uzaklıktadır.

Tiger Woods 1992 Los Angeles Open'da Riviera Country Club'da bir vuruş yaptı.

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Woods'un Bahamalar'daki geri dönüşü, pahalıya mal olan çift batışlarla dolu eski sihirlerin bir karışımıydı.

Dört tur boyunca 24 birdie vurmasına rağmen - sahadaki herhangi bir oyuncunun en iyisi - 40 yaşındaki oyuncu sonunda kazanan Hideki Matsuyama'nın 14 atış gerisinde bitirdi.

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Kaynak: edition.cnn.com