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'Tiger Woods harika bir ABD Ryder Kupası kaptanı olacak,' Davis Love III

Davis Love III, Tiger Woods'u ABD Ryder Kupası'nın gelecekteki kaptanı olarak destekliyor

Love, Woods'un kaptan yardımcısı olduğu 2016'da ABD'yi zafere taşıdı

Eski dünya 1 numarası Woods, sakatlıklarla dolu on altı ayın ardından kısa süre önce sahalara döndü ve ABD'nin 2008'den bu yana Avrupalı rakiplerine karşı kazandığı ilk zafer sırasında Hazeltine'da Love'ın yardımcı kaptanlarından biri olarak görev yaptı.

Ve Love, 14 kez büyük kupa kazanan Tiger'ın gelecekteki Ryder Cup maçlarında Amerikalılara kaptanlık yapmak için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor.

Love CNN'e yaptığı açıklamada "Tiger ileride harika bir Ryder Cup kaptanı olacak" dedi.

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"İnanılmazdı. Eğer takım odanızda Tiger Woods oturuyorsa ve hiç sopası yoksa, kendini adamış olduğunu bilirsiniz."

Kendi PGA Tour etkinliğine ev sahipliği yapmadan kısa bir süre önce sporun Onur Listesi'ne alındığını öğrenen 52 yaşındaki Love için oldukça zorlu birkaç hafta oldu.

Avrupa takımına karşı 17-11'lik bir başarı ile hatırlanacak bir yılı tamamlamak için iyi bir yol.

Amerika'nın son RSM Classic turnuvasında Avrupa takımına karşı elde ettiği 17-11'lik başarıyı değerlendirirken Love, Hazeltine'deki başarının temellerinin iki yıl önce, golfün en büyük kin maçında üst üste alınan üçüncü yenilginin ardından atıldığına dikkat çekti.

"Hepimiz çok dürüsttük," diye açıkladı. "Bir odada oturduk ve sonra parmaklarımızı işaret ettik, hataları gösterdik ve işe yarayacağını düşündüğümüz bir oyun planı yaptık ve buna bağlı kaldık."

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Bu oyun planı işe yaradı ve Avrupa'nın üst üste dördüncü rekor zaferini kazanması engellendi.

Bu zafer, 2012'de Medinah'da düzenlenen yarışmada ülkesine kötü şöhretli bir son gün çöküşünde kaptanlık yapan Love için özellikle sevindiriciydi.

Hazeltine'a giden süreç, efsanevi Arnold Palmer'ın 87 yaşında hayatını kaybetmesiyle gölgelenmişti. Love III, 1996 Başkanlar Kupası'nda Palmer'ın altında oynamıştı.

Love, yedi kez büyük ödül kazanan Palmer için "Arnold'ın, yeşillikleri biçen adam ya da sahanın sahibi kim olursa olsun herkese ayıracak zamanı vardı" dedi.

"Hepsine eşit davranırdı ve bizim için harika bir adam ve harika bir liderdi."

O halde Amerikalıların 2008'deki Valhalla'dan bu yana görülmemiş bir birliktelik sergilemesi oldukça yerindeydi.

Bu birliktelik, seçilememesine rağmen Woods'un yanında yardımcı kaptan olarak gönüllü hizmet veren iki kez Masters şampiyonu Bubba Watson tarafından özetlendi.

Nihayetinde zafer, Love'ın kendi kaptan seçimlerinden biri olan Ryan Moore tarafından mühürlendi. Bu, kendisinin 23 yıl önce bir oyuncu olarak yaptığı bir şeydi.

O olayda zafer kutlamaları sırasında topunu geri almayı başaramamıştı. Moore'un da aynı hatayı yapmasına izin vermeyecekti.

Ama Moore'un başka fikirleri olduğu ortaya çıktı.

"Yaklaşık bir saat sonra geri geldi ve topu senin almanı istiyorum dedi," diyor Love. "Bunun benim için ve onun için ne anlama geldiğini biliyordu."

Ryder Cup'ın muzaffer kaptanı olabilir ama Love'ın oyun kariyeri hala güçlü bir şekilde devam ediyor.

Geçen yıl 52 yaşında PGA Tour'un en yaşlı üçüncü kazananı oldu. Ayrıca üniversite çağındaki oğlu Dru ya da isterseniz Davis Love IV için de büyük umutlar besliyor.

"Herkes senin izinden mi gitmek istiyor diyor? Ben hayır diyorum, o Rory McIlroy'un izinden gitmek istiyor!" diyor oğlu için.

"Birçok büyük şampiyona kazanmak ve dünyanın bir numaralı oyuncusu olmak istiyor."

Aslında Love genel olarak sporun geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyor.

"Birilerinin golf izlemesi için Tiger'ın olması gerektiğini düşünüyorduk. Ama hayır, Jordan Spieth'i izlemekten hoşlanıyorlar. Jordan onları heyecanlandırıyor. İşin en güzel yanı da Rickie Fowler, Jordan, Jason Day ve Rory... Onlar bu oyunun harika elçileri.

"Çok şanslıyız ki en iyi oyuncularımız aynı zamanda harika gençler. Bence golf şu anda harika bir yerde."

Love, golf ve ABD Başkanları arasındaki tarihi bağlar da dahil olmak üzere yıllar boyunca hemen hemen her şeyi gördü.

Başkan seçilen Donald Trump ile de bu gelenek devam edecek.

Love, "Geçmişteki tüm Başkanlardan daha fazla oynuyor olabilir," dedi. "Ama Seçilmiş Başkan Trump'ın çevresinde biraz bulundum. Çok hırslı ve çok motive... Sahalarının en iyisi olmasını istiyor."

Görünüşe göre golf Oval Ofis'te canlı ve iyi durumda.

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Kaynak: edition.cnn.com